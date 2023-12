Handel akcjami CrowdStrike Holdings po wynikach za trzeci kwartał 2024 r.

Grudzień 15, 2023 14:02

CrowdStrike Holdings to spółka z branży cyberbezpieczeństwa, która weszła na giełdę w 2019 roku. Zapewnia usługi reagowania na cyberataki i bezpieczeństwo w chmurze oraz była zaangażowana w badanie cyberataków na Demokratyczny Komitet Narodowy. Wraz z rosnącą liczbą cyberataków, akcje spółek z sektora cyberbezpieczeństwa cieszą się dużym zainteresowaniem.

Dowiedz się więcej o wynikach CrowdStrike Holdings' i prognozach analityków dla jej akcji.

Akcje: CrowdStrike Holdings Inc Symbol dla rachunku Invest.MT5: CRWD Data powstania pomysłu: 12 grudnia 2023 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

250 USD Cel: 228 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Wyniki finansowe CrowdStrike Holdings za trzeci kwartał 2024 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu CrowdStrike Holdings za trzeci kwartał fiskalny:

Zysk na akcję lepszy od prognoz w wysokości 82 centów wobec 40 centów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody wzrosły o 35% w trzecim kwartale do 786 mln USD, przewyższając szacunki analityków.

Sprzedaż subskrypcji wzrosła o 34% do 733,5 mln USD.

Prognoza całorocznego zysku na akcję na poziomie 2,95-2,96 USD skorygowana w górę z 2,80-2,84 USD.

Prognoza całorocznych przychodów wzrosła z 3,03 mld USD do 3,05 mld USD.

Zyski CrowdStrike przewyższyły szacunki analityków pod względem większości wskaźników, przy rosnących zyskach i przychodach w trzecim kwartale fiskalnym oraz wzroście całorocznych prognoz zysków i przychodów. W przypadku CrowdStrike analitycy z Wall Street lubią przeglądać dane dotyczące rocznych przychodów cyklicznych (ARR). Jest to wskaźnik, pokazujący znormalizowany roczny przychód, jaki firma spodziewa się otrzymać od swoich klientów i jest powszechny w analizie firm z modelem opartym na subskrypcji.

W trzecim kwartale ARR CrowdStrike wzrósł o 35% do 3,15 mld USD - najwyższego poziomu spośród wszystkich spółek z branży cyberbezpieczeństwa. Podczas gdy CrowdStrike konkuruje z Microsoftem w dostarczaniu narzędzi do wykrywania złośliwego oprogramowania na laptopach i innych urządzeniach, firma opracowuje własną platformę cyberbezpieczeństwa do wykrywania zagrożeń o nazwie XDR.

Jednym z wyzwań związanych z akcjami cyberbezpieczeństwa jest to, że ich reputacja może zostać bardzo szybko zrujnowana. Jeśli włamanie do jednego z klientów CrowdStrikes zakończy się sukcesem, inni klienci mogą przenieść się do innego dostawcy cyberbezpieczeństwa, powodując znaczny spadek ceny akcji. Warto mieć to na uwadze przed zakupem akcji spółek zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Przewidywania analityków wobec akcji CrowdStrike Holdings

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, CrowdStrike Holdings posiada obecnie 35 ocen „kupuj” i 2 oceny „trzymaj” oraz 0 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 280 USD, a najniższy to 191 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 237,83 USD.

Źródło: TipRanks , 5 grudnia 2023 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach CrowdStrike Holdings

Kupno akcji po wybiciu powyżej 250 dolarów Cel inwestycji to osiągnięcie poziomu 280 dolarów - poniżej najwyższej wyceny analityków Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji CrowdStrike Holdings: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 300 dolarów: (280-250) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Czy uważasz, że akcje CrowdStrike Holdings będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

