Rynki skupiają się na cenach domów w Chinach, sprzedaży detalicznej w USA i inflacji w Wielkiej Brytanii

Sierpień 16, 2023 15:34

Wiele akcji azjatyckich spółek spadło w środę, a rynek brytyjski otworzył się niżej, po publikacji cen domów w Chinach, obawach o dalsze podwyżki stóp procentowych w USA i najnowszych danych o inflacji w Wielkiej Brytanii. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co dzieje się na rynkach.

Konsumenci w USA pozostają silni

We wtorek sprzedaż detaliczna w USA wzrosła znacznie bardziej niż oczekiwano, ponieważ konsumpcja wciąż jest solidna pomimo wysokich cen. Wyższy niż oczekiwano odczyt pojawił się kilka dni po ogłoszeniu, że roczna inflacja w USA wzrosła w lipcu do 3,2%, z 3% w czerwcu, choć wzrost ten był mniejszy niż przewidywano.

Silna sprzedaż detaliczna podsyciła obawy, że Rezerwa Federalna może zdecydować, że nadal ma wiele do zrobienia w kwestii inflacji. W rezultacie giełda na Wall Street zamknęła dzień na minusie, a akcje banków ucierpiały z powodu wiadomości, że Fitch Ratings może obniżyć rating wielu amerykańskich banków. Dow Jones, Nasdaq Composite i S&P 500 spadły odpowiednio o 1,02%, 1,14% i 1,16%.

Kolejne rozczarowujące dane z Chin

Obawy przed kolejnymi podwyżkami stóp procentowych w największej gospodarce świata w połączeniu ze słabymi danymi o cenach domów w Chinach doprowadziły w środę do spadków na wielu azjatyckich giełdach, co negatywnie odbiło się także na chińskim juanie.

Ogłoszenie to nastąpiło po wiadomości, że chiński bank centralny nieoczekiwanie obniżył stopy procentowe po zgłoszonym spowolnieniu sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Co więcej, w ubiegłym tygodniu odnotowano ujemną inflację w Chinach w związku ze słabym popytem krajowym i spadającym eksportem.

Wszystko to wskazuje na spowalniającą chińską gospodarkę, która rozczarowuje od momentu ponownego otwarcia po Covid i osłabiła oczekiwania dotyczące zarówno chińskiego, jak i globalnego wzrostu gospodarczego w 2023 roku.

W rezultacie Shanghai Composite i indeks Hang Seng w Hongkongu zamknęły się w środę ze stratami wynoszącymi odpowiednio 0,82% i 1,23%, co oznacza czwarty dzień spadków z rzędu.

Mieszana inflacja w Wielkiej Brytanii

W środę roczna inflacja w Wielkiej Brytanii spadła gwałtownie do 6,8% w ciągu dwunastu miesięcy do lipca, zgodnie z oczekiwaniami. Chociaż oznacza to zdecydowany spadek w stosunku do październikowego maksimum z czterech dekad na poziomie 11,1%, nadal jest to dalekie od docelowej stopy Banku Anglii (BoE) wynoszącej 2%.

Podczas gdy główna stopa inflacji prawdopodobnie wzbudzi największą uwagę inwestorów, inne wskaźniki inflacji prawdopodobnie przysporzą bólu głowy decydentom w BoE.

Inflacja bazowa, która eliminuje zmienne ceny żywności i energii, pozostała w lipcu na niezmienionym poziomie 6,9%, mimo że oczekiwano spadku do 6,8%. Inflacja w usługach wzrosła do 7,4% z 7,2% w czerwcu. Niestabilna inflacja bazowa i wyższa inflacja w usługach sugerują, że nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie opanowania rosnących cen w Wielkiej Brytanii.

Najnowsze dane o inflacji są następstwem wtorkowego ogłoszenia, że płace w Wielkiej Brytanii wzrosły znacznie bardziej niż oczekiwano i w rekordowym tempie rocznym w okresie od kwietnia do czerwca, podkreślając obawy BoE, że silny wzrost płac napędza inflację.

Po zamknięciu wtorkowej sesji ze stratą 1,57%, brytyjski FTSE 100 otworzył się w środę niżej, ponieważ rynek rozważa perspektywę podwyżek stóp procentowych w UK i po drugiej stronie Atlantyku. I odwrotnie, GBP umocnił się zarówno w stosunku do dolara amerykańskiego, jak i euro.

Co dalej?

Po lipcowych danych inflacyjnych z USA, Chin i Wielkiej Brytanii, strefa euro ma ogłosić swoje najnowsze dane w piątek.

Podczas gdy inflacja zasadnicza ma spaść do 5,3% w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających lipiec, inflacja bazowa ma pozostać na niezmienionym poziomie 5,5%.

Należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności na rynkach w czasie ogłoszenia wyników, ponieważ wszelkie nieoczekiwane rezultaty mogą wywołać wzrost zmienności.

