OPEC+ houdt olieproductie stabiel voorafgaand aan rustige week

December 05, 2022 12:23

Vorige week schreven we rond deze tijd over een beslissende periode voor de olieprijzen. Deze week kunnen we een idee krijgen van wat de recente gebeurtenissen op de markt zullen hebben.

Gisteren kwamen de OPEC+ leden bijeen tegen een achtergrond van nieuwe maatregelen van de EU en de G7 om de Russische olie-inkomsten te beperken. Ondanks het feit dat ze de woede van de westerse landen opriepen door de productie te verlagen tijdens hun laatste vergadering in oktober, besloot de OPEC+ deze keer om de productie stabiel te houden.

Terug naar deze nieuwe maatregelen toen, die vandaag, maandag 5 december, in werking zijn getreden. De EU is begonnen met een totaalverbod op alle invoer van Russische ruwe olie over zee, terwijl een door de G7 opgelegd prijsplafond van $60 op elk vat Russische olie ook een rol heeft gespeeld.

Moskou heeft al aangegeven dat het zijn olie niet onder het prijsplafond zal verkopen, waarbij vicepremier Alexander Novak zondag verklaarde dat Rusland liever de productie verlaagt dan zich te houden aan het verkopen van hun olie tegen een prijs die door het Westen wordt gedicteerd.

Hoogstwaarschijnlijk heeft de OPEC+ gekozen voor een afwachtende houding, om het effect van deze nieuwe maatregelen op de oliemarkt te begrijpen. Bovendien, nu China klaar lijkt om Covid-beperkingen terug te draaien, zullen de vraagvooruitzichten voor olie waarschijnlijk veranderen.

We kunnen daarom verwachten dat olie de komende dagen een groot gespreksonderwerp zal zijn, en het zal interessant zijn om te zien hoe alles zich in de markt afspeelt. Wat gebeurt er deze week nog meer?

Amerikaanse voorraden ruwe olie

De eerste week van december zal een relatief rustige week worden wat betreft belangrijke economische gebeurtenissen . In het verlengde van ons thema ruwe olie zullen oliehandelaren echter aandacht willen besteden aan de update van de Amerikaanse voorraden ruwe olie op woensdag.

Deze wekelijkse indicator meet de verandering in vaten ruwe olie in handen van Amerikaanse bedrijven, wat veelzeggend kan zijn over de vraag naar olieproducten in de VS.

Als de olievoorraden meer uitputten dan verwacht, of minder stijgen dan verwacht, suggereert dit een sterke vraag naar olieproducten. Als de voorraden echter stijgen of minder dalen dan verwacht, duidt dit op een zwakke vraag. Beide uitkomsten kunnen een domino-effect hebben op de olieprijzen.

Vorige week kelderden deze olievoorraden met bijna 13 miljoen vaten, veel meer dan verwacht, wat bijdroeg aan de stijging van de olieprijzen op de dag. Deze week zullen de olievoorraden naar verwachting met ongeveer 2,8 miljoen vaten dalen.

Toespraken van ECB-president Lagarde

Na de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week zijn de beleidsmakers van de Federal Reserve hun black-outperiode ingegaan in de aanloop naar hun laatste beleidsvergadering van 2022, waarin ze naar verwachting de rente met 50 basispunten zullen verhogen.

Donderdag zullen de ogen over de Atlantische Oceaan gericht zijn op Europa, waar president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) twee toespraken zal houden voorafgaand aan de eigen black-outperiode van de ECB.

De volgende beleidsvergadering van de ECB staat gepland voor 15 december en nadat de inflatie in de eurozone vorige week meer daalde dan verwacht, verwachten de markten momenteel een stijging van 50 basispunten . Beleggers zullen beide toespraken echter onder de loep nemen voor nieuwe hints over hoe de ECB volgende week zal handelen.

Verwacht dat Europese aandelen en valutaparen met de euro volatiel zullen zijn rond de tijden dat Lagarde zal verschijnen.

Amerikaanse producentenprijsindex (PPI)

Om de aandacht terug te brengen over de Atlantische Oceaan, op vrijdag, zal het Bureau of Labor Statistics hun nieuwste Producentenprijsindex (PPI) -gegevens voor november vrijgeven.

In tegenstelling tot de consumentenprijsindex (CPI), volgt de PPI, zoals de naam al doet vermoeden, de inflatie vanuit het oogpunt van goed producerende bedrijven. PPI wordt beschouwd als een indicator voor het toekomstige traject van de CPI, vanwege het feit dat stijgingen van de productieprijzen meestal waar mogelijk aan de consument worden doorberekend.

Bijgevolg kunnen lagere PPI-metingen worden geïnterpreteerd als een voorloper van lagere CPI-metingen in de komende maanden. Omgekeerd kunnen hogere PPI-waarden op de tegenovergestelde manier worden geïnterpreteerd.

Vrijdag zal de PPI naar verwachting voor de derde maand op rij met 0,2% op maandbasis zijn gestegen, terwijl de index op jaarbasis naar verwachting is vertraagd tot 7,2%, vergeleken met 8% de voorgaande maand.

Vergeet niet dat de aankondiging van economische gegevens vaak een toename van de marktvolatiliteit veroorzaakt rond het moment van publicatie. Daarom moeten traders en beleggers belangrijke gebeurtenissen bijhouden en meer voorzichtigheid betrachten als ze van plan zijn om rond deze tijden te handelen of te investeren.

Risicobepaling

