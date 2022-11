Focus op Inflatie, Ruwe olie en Nonfarm Payrolls

November 28, 2022 14:22

Vorige week, op woensdag, publiceerde de Federal Reserve (Fed) de notulen van hun vergadering in november. Ondanks een uitgesproken havikachtige persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell ten tijde van de renteverhoging in november, klonken de notulen eerder dovish.

Blijkbaar was een "substantiële meerderheid" van het FOMC van de Fed het erover eens dat het binnenkort gepast zou zijn om het tempo van de renteverhogingen te vertragen.

Eerder deze maand werd de inflatie in de VS gerapporteerd op 7,7%, een daling ten opzichte van 8,2% de voorgaande maand, wat leidde tot speculatie dat de Amerikaanse inflatie mogelijk een piek heeft bereikt. Na vier opeenvolgende renteverhogingen van 75 basispunten verwachten de markten nu dat de Fed de rente tijdens hun volgende beleidsvergadering in december met een lagere 50 basispunten zal verhogen.

De reactie van de financiële markten op de notulen van de Fed was voorspelbaar. Wall Street steeg op de dag, terwijl de Amerikaanse dollar in de tegenovergestelde richting bewoog, omdat beleggers meer terughoudendheid van de Fed in de toekomst verwachtten. Toen de markten echter heropenden na hun Thanksgiving-onderbreking, daalden de S&P500 en Nasdaq Composite enigszins, maar de drie benchmarkindices sloten de week af met winsten.

Ondertussen zetten de olieprijzen hun recente neerwaartse traject voort. Brent eindigde vrijdag met een weekverlies van 4,2%, terwijl WTI deze week 4,4% daalde – waarbij beide benchmarks wegkwijnden op het laagste niveau sinds januari 2022.

Hoewel dit goed nieuws kan zijn voor de wereldwijde inflatie, die is verergerd door de hoge olie- en gasprijzen, is de recente zwakte grotendeels indicatief voor een verslechtering van de economische vooruitzichten en nog een ander signaal dat de wereldeconomie in een recessie lijkt te glijden.

Maar genoeg van vorige week. Hoe zit het deze week? In de volgende secties zullen we enkele gebeurtenissen in de financiële kalender voor de komende week belichten en wat ze kunnen betekenen voor traders en beleggers.

Inflatie eurozone

Hoewel de Europese Centrale Bank (ECB) langzamer van start gaat dan de Fed en de Bank of England (BoE), heeft ze recordbrekende renteverhogingen van 75 basispunten doorgevoerd.

Op woensdag, om 10:00 GMT, zal de eurozone zijn nieuwste inflatiegegevens vrijgeven en zullen we te weten komen of de maatregelen van de ECB vruchten hebben afgeworpen.

De inflatie in de eurozone bedroeg in de 12 maanden voorafgaand aan oktober 2022 10,6%, tegen 9,9% een maand eerder. Verwacht wordt dat het cijfer van november zal dalen tot 10,4%, wat, als het waar is, zou kunnen suggereren dat de inflatie in de eurozone zijn hoogtepunt heeft bereikt.

Het volgende rentebesluit van de ECB staat gepland voor 15 december en momenteel is de marktconsensus dat, hoewel de rente opnieuw zal stijgen, de stijging zal vertragen tot 50 basispunten.

Als de inflatie hoger wordt gerapporteerd dan verwacht, kan dit de speculatie voeden dat de renteverhoging van december hoger zal zijn dan momenteel wordt verwacht. Dit zal waarschijnlijk een negatief effect hebben op de Europese aandelenmarkt en een positief effect op de euro.

Amerikaanse voorraden ruwe olie

Zoals hierboven vermeld, volgen de prijzen van ruwe olie, na een stijging naar het hoogste punt in 14 jaar, sinds juni een neerwaarts traject, ondanks dat de OPEC + onlangs productieverlagingen heeft aangekondigd.

De reden voor deze neerwaartse druk is vooral een verslechtering van de economische vooruitzichten. Wanneer de economie krimpt, daalt de vraag naar olie onvermijdelijk, wat een domino-effect heeft op de prijs. Daarom probeert de markt, anticiperend op een recessie, deze potentiële daling van de vraag in de prijzen van ruwe olie te verdisconteren.

Bovendien, ondanks recente speculaties dat China zou beginnen met het versoepelen van Covid-19-beperkingen, heeft een recente toename van Covid-gevallen de tegenovergestelde reactie veroorzaakt. In het hele land zijn een aantal nieuwe beperkingen ingevoerd, ook in de hoofdstad Peking. Aangezien China 's werelds grootste importeur van ruwe olie is, heeft dit aanzienlijke neerwaartse druk op de prijzen uitgeoefend, te midden van de angst voor een verminderde Chinese vraag.

Tegen deze achtergrond zal de Energy Information Administration (EIA) woensdag om 15:30 GMT de voorraden ruwe olie bekendmaken. Deze wekelijkse indicator meet de verandering in het aantal vaten ruwe olie dat Amerikaanse bedrijven in handen hebben, wat een domino-effect op de prijzen kan hebben.

Na een daling van meer dan 3,5 miljoen vorige week, wordt voorspeld dat de olievoorraden woensdag met 1,055 miljoen zullen dalen. Als deze daling minder is dan verwacht, zal dit wijzen op een zwakke vraag naar olieproducten, wat verdere neerwaartse druk op de olieprijzen zou kunnen uitoefenen in de aanloop naar de volgende vergadering van de OPEC op 4 december.

Nonfarm Payrolls en Werkloosheidscijfers

Vorige week leerden we dat het aantal Amerikaanse burgers dat nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen indiende, steeg tot een hoogtepunt van drie maanden. De ogen zullen nu gericht zijn op de allerbelangrijkste Nonfarm Payrolls (NFP) en het werkloosheidspercentage van november, die vrijdag worden vrijgegeven.

De niet-agrarische salarissen zijn altijd een langverwachte gebeurtenis in de economische kalender, maar ze hebben dit jaar een grotere betekenis gekregen te midden van het klimaat van stijgende inflatie en lage economische groei.

De nonfarm payrolls laten zien hoeveel banen er in de voorgaande maand in de VS zijn bijgekomen. Ondanks het feit dat het Bureau of Economic Analysis (BEA) in de eerste helft van 2022 twee opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei liet optekenen, was het om een aantal redenen terughoudend om officieel een recessie uit te roepen, waaronder de sterke arbeidsmarkt in de VS. Daarom hebben beleggers deze cijfers onder de loep genomen om eventuele aanwijzingen van een economische vertraging te detecteren.

De sterke arbeidsmarkt heeft de Fed ook aangemoedigd om agressiever te zijn met hun renteverhogingen; de logica is dat, hoe sterker de arbeidsmarkt, hoe minder bezorgd de Fed hoeft te zijn over het onbedoeld veroorzaken van een recessie.

Zoals vermeld in onze inleiding, verwacht de markt grotendeels een renteverhoging van 50 basispunten van de Fed in december. Aangezien dit al een aanzienlijke vertraging markeert ten opzichte van de eerdere verhogingen van de Fed, is het onwaarschijnlijk dat de niet-agrarische loonlijst ervoor zal zorgen dat de markt zijn verwachtingen opnieuw naar beneden zal beoordelen, tenzij de NFP veel lager wordt gerapporteerd dan verwacht.

Ongeacht de uitkomst, zoals meestal het geval is met dit soort aankondigingen, kunnen we volatiliteit verwachten op de financiële markten rond het moment van de release.

