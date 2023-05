Olieprijzen: Een raadsel in 2023

Mei 05, 2023 12:04

Naarmate de angst voor een recessie onder beleggers toeneemt, fluctueren de olieprijzen als gevolg van de onzekerheid die de financiële markten kwelt. Olie is een van de soorten energie die de groei van de industrie stimuleert en de consumentenprijzen beïnvloedt. De inflatie is in veel landen over de hele wereld aanzienlijk gestegen als gevolg van de hoge energieprijzen.

Onze blog is bedoeld om u nuttige informatie te geven over olie trading en prijzen om u te helpen begrijpen wat er op de oliemarkt gebeurt. Als u een beginnende trader bent, raden we u aan ons uitgebreide artikel te lezen met de titel: "Handelen in olie voor beginners in 2023."

OPEC+ in het vizier

De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) en de daaraan gelieerde olieproducerende landen zijn het doelwit van regeringen en organisaties die het niet eens zijn met beslissingen over productieverlagingen. De opmerkingen over het beleid van OPEC+ waren gericht op de noodzaak om de olieprijzen laag te houden, wat zou kunnen helpen de consumentenprijzen te verlagen.

Aan de andere kant lijken OPEC+-functionarissen klaar om de strategie van de organisatie te volgen en de olieprijzen op een niveau te houden dat haar leden ten goede zou komen. Haitham Al Ghais, de secretaris-generaal van OPEC, zei vorige week dat OPEC en OPEC+ zich niet richten op de olieprijzen. Al Ghais vertelde verslaggevers dat het wijzen met de vinger en het verkeerd voorstellen van de acties van de organisatie contraproductief is, eraan toevoegend dat "het beschuldigen van olie voor inflatie onjuist en technisch onnauwkeurig was, gezien het feit dat er andere redenen waren die bijdroegen aan de inflatie."

De secretaris-generaal van de OPEC merkte op dat het Internationaal Energieagentschap (IEA) toekomstige investeringen in de olie-industrie niet mag ondermijnen, omdat dit meer marktturbulentie zou kunnen veroorzaken.

Ondanks productieverlagingen dalen de olieprijzen in 2023

Een rapport van Bloomberg, gepubliceerd op 4 mei, zei dat hoewel OPEC+ is doorgegaan met productieverlagingen, de olieprijzen dit jaar met 14% zijn gedaald. Economen suggereren dat recessievrees en trage economische groei de vraag naar olie schaden. Marktanalisten van ANZ merkten op dat "zorgen over de afzwakkende economische groei in grote economieën grondstoffen verder onder neerwaartse druk zagen komen te staan; het sentiment zal waarschijnlijk bearish blijven op de oliemarkt."

Op 3 mei kondigde de Amerikaanse Federal Reserve nog een renteverhoging aan die door economen was voorspeld. Slechts een paar uur voor de aankondiging van het besluit was het West Texas Intermediate (WTI) juni-contract met 5,1% gedaald tot $ 68,29 per vat, terwijl de Brent-schikking voor juni 4,7% lager was tot $ 71,80, het laagste niveau in meer dan twaalf maanden.

Big Oil voordelen

De 5 Big Oil maatschappijen (Total, Shell, BP, Exxon, Chevron) rapporteerden een record gecombineerde winst van bijna $ 200 miljard in 2022. Het momentum van 2022 zet zich voort tot ver in 2023, waarbij Shell op 3 mei een sterker dan verwachte winst in het eerste kwartaal aankondigde, waarmee de verwachtingen van analisten werden overtroffen. Wael Sawan, CEO van Shell, zei dat het bedrijf "sterke resultaten en robuuste operationele prestaties heeft geleverd, tegen een achtergrond van aanhoudende volatiliteit, terwijl het vitale leveringen van veilige energie blijft leveren."

Op 2 mei publiceerde BP zijn Q1 2023-winstrapport dat een sterker dan verwachte winst in het eerste kwartaal liet zien ($4,96 miljard versus $4,3 miljard verwacht), waarbij de CEO in zijn begeleidende verklaring opmerkte dat "dit een kwartaal van sterke prestaties en strategische levering is geweest, omdat we ons blijven concentreren op veilige en betrouwbare activiteiten. En belangrijk is dat we blijven leveren voor aandeelhouders, door gedisciplineerde investeringen, het verlagen van de nettoschuld en groeiende uitkeringen."

Economen proberen het raadsel van de olieprijzen op te lossen

Sommige economen suggereren dat de olieprijzen dalen, hoewel de voorraadcijfers ook dalen. Grondstoffenanalisten van Standard Chartered merken op dat productieverlagingen de angst voor een combinatie van zwakke economische groei en stijgende rentetarieven niet lijken te kalmeren. In hun rapport merken ze op dat verlagingen uiteindelijk het overschot zullen elimineren dat zich op de wereldmarkten had opgebouwd, en voorspellen ze dat dit in november van dit jaar zou kunnen gebeuren als er niets anders verandert van de kant van de OPEC.

Economen van Goldman Sachs (GS) suggereren dat energieaandelen in het algemeen kunnen profiteren van de opening van de Chinese markt. GS-strategen voorspellen dat ruwe Brent- en WTI-olie de komende 12 handelsmaanden met 23% kunnen stijgen en in de buurt van $100 en $95 per vat kunnen worden verhandeld.

Record oliewinsten veroorzaken reacties

Recordwinstcijfers juichten beleggers toe, maar creëerden ook een terugslag van andere facties zoals politici en milieuactivisten die suggereerden dat oliemaatschappijen een deel van hun buitensporige inkomsten terug zouden moeten geven aan gemeenschappen. Een manier om dat te doen zou volgens hen een meevallerbelasting op de winst zijn.

De CEO van Saudi Aramco, Amin Nasser, vertelde CNBC-verslaggevers in februari dat investeren in hernieuwbare bronnen fondsen nodig zou hebben, dus een belasting op oliewinsten zou het verkeerde idee kunnen zijn. "Ik zou zeggen dat het voor hen niet nuttig is [om] extra investeringen te hebben. Ze moeten investeren in de sector, ze moeten het bedrijf laten groeien, in alternatieven en in conventionele energie, en ze moeten geholpen worden."

Olie trading en risicobeheer

Schommelingen in de olieprijzen zijn afhankelijk van vele factoren. Er zijn veel manieren om te beleggen of te handelen in olie, zoals beleggen in olieaandelen en olie-ETF's of zelfs handelen in ruwe olie CFD's. Als beginnende handelaar moet u echter uitkijken hoe u uw budget en, nog belangrijker, uw risico beheert. Verkeerde beslissingen kunnen leiden tot fondsverlies dat uw financiële plan en doelen in gevaar kan brengen.

Er zijn manieren om de kans op een fout te verkleinen en dat kan worden gedaan door uzelf te leren hoe u risicobeheertools kunt gebruiken. Brokers bieden een breed scala aan educatief materiaal, waaronder e-books, webinars en how-to-artikelen geschreven door ervaren professionals. Kennis is macht, dus we willen benadrukken hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn als markten tegen u in bewegen. Het verminderen van uw risico kan u wat gemoedsrust en minder angst geven, terwijl u kunt genieten van uw handelservaring.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.