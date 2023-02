Handelen in olie voor beginners in 2023

Februari 17, 2023 11:18

Sommigen zouden zeggen dat olie de financiële markten aandrijft. Als dit enigszins overdreven klinkt, kunt u waarschijnlijk niet ontkennen dat olie de wereldwijde economische activiteit en groei ondersteunt. Hoewel er een verschuiving is naar ecologische energieoplossingen, lijken olie- en gasbedrijven het terrein te herstellen dat verloren is gegaan in tijden van de coronapandemie.

Deze blog is bedoeld om u waardevolle informatie te geven die u kan helpen bij het navigeren van de oliemarkt in 2023 en het bouwen van uw strategieën in lijn met uw financiële doelen.

Enkele interessante feiten over olie

Zowel ruwe olie (aardolie) als de geraffineerde componenten, bekend als petrochemische producten, spelen een cruciale rol in de geïndustrialiseerde economieën van vandaag. Mensen in het oude Mesopotamië gebruikten olie als mortel in de bouw, terwijl anderen het gebruikten om hun boten meer dan vierduizend jaar geleden waterdicht te maken.

In de Vergenide Staten gebruikte de inheemse Irokezenstam olie om oorlogsverf en muggenspray te maken. Vele jaren later (1859) begon Seneca Oil Company Amerika's eerste commerciële oliebron in Pennsylvania. Volgens gegevens van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) zijn de top-3 olieproducerende landen in de wereld de VS, Saoedi-Arabië en Rusland.

Wat is het verschil tussen WTI Crude en Brent Crude olie?

Als u een lijst met grondstoffen bekijkt, bent u misschien de West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie en de Brent ruwe olie tegengekomen. Dit zijn twee van de meest populaire oliebenchmarks ter wereld. Laten we eens kijken naar wat de verschillen zijn tussen beide.

Wat is WTI Crude olie?

WTI Crude olie is voornamelijk afkomstig uit de staat Texas en is een van de hoogste kwaliteitoliën ter wereld, die gemakkelijk te raffineren is. De olie gaat vervolgens via pijpleidingen naar het Midwesten van de VS en de Golf van Mexico, waar het wordt geraffineerd. Cushing, Oklahoma, is waar het grootste deel van de fysieke uitwisseling en prijsafwikkeling voor WTI plaatsvindt. Oliemarktanalisten noemen Cushing 'het kruispunt van pijpleidingen van de wereld'.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - WTI Crude Oil (100 vaten) - USD Maandelijkse grafiek - Opgesteld op 16 februari 2023. Gegevensbereik: 1 maart 2017 - 16 februari 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De WTI-spotprijs voor ruwe olie daalde op 9 december 2022, handelde op $ 71,63 en bereikte een dieptepunt in een jaar. Hoewel het sindsdien wat terrein heeft gewonnen, schommelt de WTI-spotprijs voor ruwe olie in de eerste zes weken van 2023 tussen $ 73 en $ 81 per vat.

Wat is Brent ruwe olie?

Brent Crude olie is een oliebenchmark voor meer dan 65% van de oliecontracten in de wereld op basis van olie die voornamelijk in de Noordzee wordt gewonnen. Brent ruwe olie werd ontdekt in de vroege jaren 1960 en is nu voornamelijk afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken, Nederland en Duitsland. Brent ruwe olie is niet zo licht als zijn tegenhanger WTI ruwe olie, maar het komt vaker voor.

De transportkosten van ruwe Brent-olie zijn aanzienlijk lager dan de ruwe WTI-olie, omdat WTI wordt geproduceerd in niet aan zee grenzende gebieden. In de afgelopen jaren, als gevolg van de vooruitgang in boor- en frackingtechnieken in de VS, is WTI ruwe olie goedkoper geworden dan Brent ruwe olie. Voordien was Brent-ruwe olie meestal goedkoper dan ruwe WTI-olie.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Brent Crude Oil (100 vaten) - USD Maandelijkse grafiek - Opgesteld op 16 februari 2023. Gegevensbereik: 1 maart 2017 - 16 februari 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

In lijn met de WTI-spotprijs voor ruwe olie daalde de spotprijs van Brent-olie op 8 december 2022 naar $ 76,82 per vat. Na half januari 2023 wat terrein te hebben gewonnen, zakte de prijs op 3 februari opnieuw en werd verhandeld op $ 79,69 per vat. Sindsdien is de spotprijs gestegen tot $ 85,57 op 16 februari.

Gaan de olieprijzen in 2023 omhoog of omlaag?

Economen van Deutsche Bank verwachten dat de spotprijs van Brentolie het jaar rond het niveau van 80 dollar zal eindigen. In een rapport dat op 14 februari werd vrijgegeven, merkten ze op dat "we Brent zien op $ 75/bbl voor H1 2023 voordat de saldi in H2 2023 verbeteren tot $ 80/bbl. We zien een recessie die de groei van de vraag vertraagt, maar omdat de exit van China uit zero-Covid eerder plaatsvond dan verwacht, is er minder ruimte voor een opverend herstel in Q2 2023. Tegen H2 zou de wereldwijde vraag moeten stijgen tot 1 mmb/d boven het niveau van H2-2019. We zien dat het overaanbod de neerwaartse druk voor H1 in stand houdt, waardoor er spanning ontstaat met de beleidsbias van de OPEC, voordat de vraag zich herstelt in H2 2023."

Integendeel, marktanalisten van UBS zijn veel optimistischer over de olieprijzen in 2023. Een UBS-rapport dat op 14 februari werd gepubliceerd, zei: "we geloven dat tweederde van de groei van de vraag naar olie dit jaar uit de opkomende Aziatische markten zal komen, geleid door de heropening van China - waarvan we denken dat de wereldwijde vraag naar olie in de tweede helft van het jaar tot boven de 103 mbpd zal stijgen. We verwachten dat niet-OPEC+ landen dit jaar slechts een bescheiden aanbodgroei zullen bieden, met een toename van 1,3 mbpd voornamelijk van de Amerikaanse olieproductie, maar een groei van de vraag naar olie van 1,6 mbpd dit jaar. We handhaven onze positieve vooruitzichten voor olie, omdat we blijven verwachten dat Brent dit jaar zal stijgen tot $ 110 en WTI tot $ 107."

OPEC verwacht dat de wereldwijde vraag in 2023 zal stijgen

Haitham Al Ghais, de secretaris-generaal van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC), zei tijdens een toespraak op een energieconferentie in Egypte dat het kartel "verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie in 2023 het niveau van vóór de pandemie zal overschrijden."

Hij voegde er ook aan toe dat "we de vraag zien stijgen tot 110 miljoen vaten per dag in 2025, verwijzend naar de verbeterende economische vooruitzichten in China als het heropent. De olie-industrie werd al enkele jaren geplaagd door chronische onderinvesteringen. De olie-industrie heeft tot 2045 jaarlijks 500 miljard dollar aan investeringen nodig."

Is handelen in olie risicovol?

Zoals met alle financiële instrumenten brengt het handelen in olie risico's met zich mee. Het verhandelen van olie zonder de fundamenten ervan te kennen, kan tot fouten leiden. Fouten kunnen leiden tot het verlies van zuurverdiende fondsen. Hoewel trading een onderdeel kan zijn van uw financiële planning, is er geen reden om uzelf bloot te stellen aan financieel gevaar, vooral als u net begint.

Beginnende traders die niet over de nodige ervaring beschikken, moeten proberen hun kennis te versterken om strategieën te bouwen in overeenstemming met hun financiële verwachtingen. Er zijn talloze manieren om enkele van de geheimen van trading te leren kennen en om uw besluitvormingsvermogen te verbeteren. Sommige brokers bieden uitgebreid educatief materiaal, variërend van webinars en seminars tot e-books en artikelen geschreven door marktexperts.

Kennis is de sleutel tot succes. Profiteer van de gratis toegang tot informatie die beschikbaar is op internet en filter deze om gefocust te blijven op uw doelen zonder uw beleggingsdoelen in gevaar te brengen.

