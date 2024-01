Netflix stijgt: zijn de Streaming Wars voorbij?

Januari 29, 2024 08:39

In de afgelopen jaren zijn investeerders en traders toeschouwers geworden van de zogenaamde "streaming wars", waarbij Netflix (NFLX) een van de belangrijkste concurrenten is. Terwijl de meeste streaming-apps groeiden tijdens de pandemie, kwam Netflix naar voren als een van de meest populaire platforms en lijkt het zijn momentum te hebben behouden toen de wereld terugkeerde naar de normaliteit.

Sommigen zeggen dat cijfers niet liegen, dus in dit artikel krijgt u de kans om enkele feiten te bekijken over de prestaties van Netflix en wat analisten voorspellen.

Netflix aandelen stijgen na Q4 winstrapport

Op 23 januari bracht Netflix zoals verwacht zijn Q4 2023 winstrapport uit. De geregistreerde cijfers overtroffen de verwachtingen van analisten, wat het optimisme over de groei van Netflix stimuleerde.

Volgens het rapport bereikten Netflix-abonnees 260,8 miljoen abonnees, waarbij het aantal alleen al in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar met 13,1 miljoen groeide. Marktanalisten hadden verwacht dat 8 tot 9 miljoen mensen een nieuw account bij Netflix zouden hebben geregistreerd.

Het winstrapport ging vergezeld van een verklaring van de raad van bestuur waarin het volgende stond: "Naarmate onze concurrenten zich aanpassen aan deze veranderingen, is het logisch om verdere consolidatie te verwachten, vooral bij bedrijven met grote en afnemende lineaire netwerken. We zijn niet geïnteresseerd in het verwerven van lineaire activa. We geloven ook niet dat verdere fusies en overnames bij traditionele entertainmentbedrijven de concurrentieomgeving wezenlijk zullen veranderen, gezien alle consolidatie die de afgelopen tien jaar al heeft plaatsgevonden."

Netflix bestrijdt het delen van wachtwoorden, voegt nieuwe programma's toe

In de afgelopen maanden heeft Netflix hardhandig opgetreden tegen gedeelde wachtwoorden, omdat sommige abonnees accounts deelden met familieleden of vrienden, wat de inkomsten van de app schaadde. Afgezien van het instellen van dergelijke beperkingen, heeft Netflix advertentie-ondersteunde accountniveaus uitgerold met lagere kosten.

Bron: Admirals MetaTrader 5. Netflix Inc. (#NFLX) - Maandelijkse grafiek. Datum: 1 apr 2016 t/m 26 jan 2024. Opgesteld op 26 jan 2024.

Netflix kondigde aan dat het vanaf januari 2025 zo een $5 miljard zou uitgeven om World Wrestling Entertainment's (WWE) Raw te streamen. De tienjarige deal geeft aan dat Netflix in de toekomst mogelijk betrokken is bij het uitzenden van live sportevenementen.

Bron: Admirals MetaTrader 5. Netflix Inc. (#NFLX) - Dagelijkse grafiek. Datum: 12 september 2023 tot 26 januari 2024, vastgelegd op 26 januari 2024.

Volgens een rapport van Reuters was WWE Raw de topshow op het Amerikaanse netwerk dat eigendom is van Comcast, met 17,5 miljoen unieke kijkers in de loop van het jaar. Media-analisten van Bank of America zeiden dat Netflix goed gepositioneerd was om advertenties te verkopen en "sportgerelateerde" programma's te ontwikkelen die professioneel worstelen naar een nieuw publiek kunnen brengen, verwijzend naar het succes van de documentaireserie "Formula 1: Drive to Survive" in de Verenigde Staten.

Wat zeggen analisten over de toekomstvooruitzichten van Netflix?

Marktanalisten, die met verslaggevers van Yahoo Finance spraken, verhoogden het koersdoel van het Netflix aandeel en voegden eraan toe dat "Netflix het in alle opzichten goed doet. Het succes van hun hardhandig optreden tegen het delen van wachtwoorden, de uitrol van een laaggeprijsd advertentieniveau en de aanhoudende groei in lager geprijsde opkomende markten hebben het trauma van 2022 tot een verre herinnering gemaakt."

Andere rapporten, zoals die van Morningstar, zijn echter minder optimistisch en merken het volgende op: "Hoewel we verwachten dat de groei van het aantal abonnees relatief hoog zal blijven, denken we dat de katalysatoren die vorig jaar tot een buitensporige groei hebben geleid, in 2024 aanzienlijk zullen afnemen. Maar onze nuchtere blik op het niveau van toevoegingen aan nettoleden mag niet verdoezelen hoe indrukwekkend de prestaties van Netflix zijn geweest. Het aandeel is op de zaken vooruitgelopen, ook al verwachten we dat Netflix dominant zal blijven."

De economen van Deutsche Bank verhoogden het koersdoel van $460 naar $525, maar waarschuwden beleggers voor de waardering van het bedrijf en benadrukten dat "Netflix nog steeds het beste verhaal in de media is onder de verticaal geïntegreerde producenten/programmeurs/distributeurs. We denken echter dat de leidende positie van Netflix op deze niveaus volledig in het aandeel is ingeprijsd. We zien dit als weinig ruimte voor meervoudige expansie, gezien wat volgens ons de piekgroei van de winst per aandeel in 2024 zal zijn."

Handelen in Netflix en de streamingoorlogen

Netflix aandelen zijn populair onder traders en beleggers, aangezien positieve financiële rapporten hebben geleid tot media-publiciteit. Aangetrokken door de slagkracht, kunnen beginnende traders overwegen om te handelen in Netflix of andere streaming aandelen. Ervaren handelaren suggereren dat het kiezen van financiële instrumenten voor een handelsstrategie het resultaat moet zijn van grondig onderzoek.

Beginnende traders die geen ervaring hebben, kunnen hun handelskennis verbeteren door handleidingen en artikelen te bestuderen, webinars te bekijken of educatieve seminars bij te wonen. Hoewel ervaring zeker waardevol is, hebben beginnende traders die bekend zijn met de manieren waarop trading werkt een goed startpunt in vergelijking met traders die nalaten zichzelf te onderwijzen.

En ten slotte moeten beginnende traders wennen aan het gebruik van risicobeheertools zoals de stop loss en take profit orders. Deze tools zijn beschikbaar in de meest populaire handelsplatforms zoals de MT4 en MT5.

