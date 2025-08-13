Hoe Uber te Verhandelen na Fiscaal Q2 2025 Prestaties

Augustus 13, 2025 11:41

Opgericht in 2009 en gevestigd in San Francisco, Californië, is Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) een van 's werelds toonaangevende ridesharing- en mobiliteitsbedrijven. Het biedt een breed scala aan diensten, waaronder Uber Rides, Uber Eats en Uber Freight. Het bedrijf verbindt mensen met vervoer, voedselbezorging en logistiek, maar breidt ook zijn aanwezigheid uit op gebieden zoals autonoom rijden, elektrische voertuigen en stedelijke luchtmobiliteit.

Leer meer over Uber's fiscale tweede kwartaal 2025 prestaties en wat analisten voorspellen voor het aandeel. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel advies. Raadpleeg een financieel adviseur voordat u beleggingsbeslissingen neemt.

Aandeel: Uber Technologies Inc. Symbool voor Invest.MT5 Rekening: UBER Datum van Beleggingsidee: 11 augustus 2025 Tijdshorizon: 1 - 12 maanden Instapkoers: $93.00 Koersdoel: $150.00 Positieomvang voor Invest.MT5 Account: Max 5% Risico: Hoog

De Invest.MT5 rekening stelt u in staat echte aandelen en effecten te kopen van enkele van de grootste effectenbeurzen ter wereld.

Risicowaarschuwing: Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of prestaties. Alle handel is hoogrisicovol en u kunt meer verliezen dan u riskeert bij een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen, aangezien sommige transacties verlies en andere winst zullen opleveren. Begin klein om uw eigen risicotolerantie te begrijpen of oefen eerst op een demo account om uw kennis op te bouwen alvorens te investeren.

Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of prestaties. Alle handel is hoogrisicovol en u kunt meer verliezen dan u riskeert bij een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen, aangezien sommige transacties verlies en andere winst zullen opleveren. Begin klein om uw eigen risicotolerantie te begrijpen of oefen eerst op een demo account om uw kennis op te bouwen alvorens te investeren. Handelen is niet geschikt voor iedereen. Handelen is zeer speculatief en brengt een aanzienlijk verliesrisico met zich mee. Hoewel het potentiële kansen biedt, brengt het ook hoge volatiliteit met zich mee, en handel met hefboomwerking kan zowel winsten als verliezen versterken. Particuliere beleggers dienen deze risico's volledig te begrijpen voordat zij gaan handelen.

Bron: TradingView - Historische prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Uber Fiscaal Q2 2025 Prestatie-overzicht

Prestatie-indicator Gerealiseerd Resultaat Verwacht Resultaat Boven of Onder Verwachting? Winst per Aandeel $0,63 $0,62 Overtroffen ✅ Omzet $12,65 miljard $12,46 miljard Overtroffen ✅

Belangrijkste Punten

Omzet van $12,65 miljard behaalde een stijging van 18% ten opzichte van het voorgaande jaar

Nettoresultaat gestegen met 33% tot $1,35 miljard

Vrije kasstroom steeg met 44% naar $2,5 miljard

Ritten groeiden met 18% op jaarbasis met bruto boekingen die stegen met 17% naar $46,8 miljard

Nieuw aandeleninkoop programma van $20 miljard aangekondigd

Uber's vrachtvervoerdivisie blijft onder druk staan met vlakke en dalende prestaties

Enkele zorgen blijven bestaan betreffende Uber's strategie voor autonome voertuigen (AV) en hoe het deze plant te monetariseren

Bron: Uber Kwartaalresultaten

Uber 12-Maanden Analistenprognose Aandelenkoers

Volgens 33 Wall Street-analisten, ondervraagd door TipRanks, die een 12-maanden aandelenkoersprognose voor Uber verstrekken over de afgelopen 3 maanden:

Koop-ratings: 29

Houden-ratings: 4

Verkoop-ratings: 0

Gemiddeld koersdoel: $108,27

Hoog koersdoel: $150,00

Laag koersdoel: $84,00

Bron: Admiral Markets Stock List Macroscope, Uber. 4 augustus 2025. Historische prestaties vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Handelsstrategie Voorbeeld: Uber

De volgende handelsvoorbeelden zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vormen geen beleggingsadvies. Beleggers dienen onafhankelijk onderzoek te verrichten alvorens handelsbeslissingen te nemen. Een voorbeeld van een handelsidee voor de Uber-aandelenkoers zou als volgt kunnen zijn:

Instap: Doorbraak boven post-earnings hoogtepunt op $93,00 Doel: Net onder het hoogste analist koersdoel op $150,00 Risico: Klein, maximaal 5% van de rekening Tijdshorizon: 1-12 maanden HANDELSVOORBEELD Koop 10 Uber Aandelen: $930 (10 * $93.00) Indien Koersdoel Bereikt: $570 potentiële winst ($150.00 - $93.00 * 10) Indien Koersdoel Niet Bereikt: Stel dat een handelaar besloot de positie te sluiten onder hun instapkoers, op het laagste analist koersdoel van $84.00. Dit zou resulteren in een verlies van $90 ($93.00 - $84.00 * 10) Invest.MT5 Account Commissie: 10 aandelen * $0,02 per aandeel voor Amerikaanse aandelen = $0,20 (Activeert Minimum Transactiekosten van $1,00)

Houd er rekening mee dat markten volatiel zijn, en dat de aandelenkoers van Uber zal fluctueren en mogelijk zelfs lager kan ontwikkelen. Hoewel het bedrijf sterke Q2 2025-resultaten heeft gerapporteerd, blijven er verschillende tegenwindsfactoren bestaan. Deze omvatten regulatoire onzekerheid in belangrijke markten, afnemende groei in het Freight-segment, en toegenomen concurrentie in de autonome voertuigen- en robotaxi-sector. Daarnaast zijn er voortdurende potentiële rechtszaken en regulatoir toezicht betreffende chauffeurclassificatie en arbeidspraktijken, wat de aandelenkoers negatief zou kunnen beïnvloeden. leiden tot aanzienlijke financiële verplichtingen.

Hoe Uber-aandelen te Kopen in 4 Stappen

Open een account bij Admiral Markets om toegang te krijgen tot het Dashboard. Klik op Trade of Invest op een van uw live of demo accounts om het webplatform te openen. Zoek naar uw aandeel in het zoekvenster bovenaan. Voer uw instap-, stop-loss en take profit niveaus in het handelsticket in.

Bron: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Uber. Maandelijks. Datum: mei 2019 tot augustus 2025, vastgelegd op 11 augustus 2025. Historische prestaties vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of prestaties.

Verwacht u dat de Uber-aandelenkoers zich anders zal ontwikkelen?

Indien u van mening bent dat de kans groter is dat de aandelenkoers van Uber zal dalen, kunt u ook short handelen door middel van CFDs (Contracts for Difference). Deze instrumenten brengen echter hogere risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Meer informatie over CFDs vindt u in dit artikel Hoe beleggen in CFD's?.

INFORMATIE BETREFFENDE ANALYTISCH MATERIAAL:

De verstrekte gegevens bieden aanvullende informatie betreffende alle analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen, marktoverzichten, weekuitkijken of andere vergelijkbare beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van de beleggingsondernemingen van Admiral Markets die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna "Admiral Markets"). Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, dient u zorgvuldig aandacht te besteden aan het volgende:

1. Dit betreft een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op generlei wijze worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies of aanbeveling. Het materiaal is niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die zijn ontworpen om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen, en is niet onderworpen aan enig verbod op handelen voorafgaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek.

2. Elke beleggingsbeslissing wordt uitsluitend door de individuele cliënt genomen, waarbij Admiral Markets niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade voortvloeiend uit een dergelijke beslissing, ongeacht of deze gebaseerd is op de inhoud.

3. Met het oog op de bescherming van de belangen van onze cliënten en de objectiviteit van de Analyse, heeft Admiral Markets relevante interne procedures vastgesteld voor de preventie en het beheer van belangenconflicten.

4. De Analyse is opgesteld door een analist (hierna "Auteur"). De Auteur, Jitanchandra Solanki, is een medewerker van Admiral Markets. Deze inhoud is een marketingcommunicatie en vormt geen onafhankelijk financieel onderzoek.

5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige wijze wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de juistheid of volledigheid van enige informatie vervat in de Analyse.

6. Elke vorm van historische of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die binnen de inhoud worden weergegeven, mag niet worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor enige toekomstige prestatie. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen, en het behoud van de waarde van het actief is niet gegarandeerd.

7. Hefboomproducten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de betrokken risico's volledig begrijpt.