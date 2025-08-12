Wall Street sluit lager in afwachting van cruciale inflatiecijfers

Augustus 12, 2025 18:49

VS-aandelen sloten maandag marginaal lager, voorafgaand aan cruciale inflatiegegevens die dinsdag worden vrijgegeven. Lees verder om meer te weten te komen over dit en ander nieuws.

VS-markten houden inflatiegegevens in de gaten

Maandag daalden de hoofdindices van Wall Street licht, terwijl beleggers de cruciale inflatiegegevens van dinsdag en de potentiële impact daarvan op de rentes in de gaten hielden.

De S&P 500, Nasdaq en Dow Jones noteerden respectievelijk 0,25%, 0,30% en 0,45% lager.

Na een teleurstellend banenrapport eerder deze maand, dat zwakte op de arbeidsmarkt signaleerde en president Trump ertoe aanzette het hoofd van het Bureau of Labor Statistics (BLS) te ontslaan, zijn de verwachtingen dat de Federal Reserve de rente zal verlagen tijdens de volgende vergadering sterk toegenomen.

Volgens CME's FedWatch tool prijzen de markten een kans van 84% in dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verlagen tijdens de septembervergadering.

Een lagere inflatiemeting op dinsdag zou het pleidooi voor renteverlaging ondersteunen. De jaarlijkse inflatie wordt echter verwacht sneller te zijn gestegen in juli dan de voorgaande maand, wat erop wijst dat importheffingen mogelijk doorwerken naar consumenten.

De consumentenprijsindex (CPI) zou naar verwachting op jaarbasis met 2,8% zijn gestegen in juli, tegenover 2,7% in juni.

De kern-CPI daarentegen – die volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing laat en wordt beschouwd als graadmeter voor onderliggende inflatie – zou naar verwachting met 3,0% zijn gestegen over de twaalf maanden tot juli, tegenover 2,9% in juni.

Verlenging handelswapenstilstand VS en China

Daarnaast ondertekende president Trump maandag een presidentieel decreet ter verlenging van een handelswapenstilstand tussen Washington en Peking, die zou aflopen.

Onder de overeenkomst blijven hogere tarieven nog eens 90 dagen opgeschort terwijl 's werelds twee grootste economieën de handelsbesprekingen voortzetten. De VS zullen echter de tarieven op Chinese importen op 30% handhaven, terwijl China een heffing van 10% op VS-importen zal aanhouden.

Eerder op maandag werd gemeld dat chipfabrikanten Nvidia en AMD hadden ingestemd de VS-regering 15% van de inkomsten uit chipverkopen in China te betalen, in ruil voor exportlicenties naar deze cruciale markt.

Voorheen had Washington exportcontroles ingezet om de verkoop van krachtige chips voor kunstmatige intelligentie (AI) aan China te beperken vanwege nationale veiligheidsoverwegingen.

In april verbood Trump de verkoop van Nvidia's H20-chip en AMD's MI308-chip aan China. Vorige maand werden deze verboden echter opgeheven, nadat China eveneens de exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen had versoepeld.

Lithiumaandelen stijgen sterk

Nieuws dat de Chinese batterijreus Contemporary Amperex Technology (CATL) de productie bij een grote lithiummijn in China had stilgelegd, deed lithiumaandelen maandag sterk stijgen, te midden van speculaties dat Peking mogelijk maatregelen neemt om overproductie te beteugelen.

CATL meldde dat het de vergunning voor de Jianxiawo-mijn probeerde te vernieuwen, welke goed is voor 6% van de wereldwijde productie. De vorige vergunning voor de mijn verliep op 9 augustus.

De in Hongkong genoteerde Tianqi Lithium en Ganfeng Lithium sloten maandag respectievelijk 18% en 21% hoger, terwijl het Australische Liontown Resources eveneens 18% steeg. Alle drie gaven echter dinsdagochtend een deel van deze winsten prijs.

In de VS was Albemarle de op een na beste presteerder van de S&P 500 van de dag, met een stijging van 7%, terwijl het Chileense Sociedad Quimica y Minera een winst van bijna 9% noteerde.

Na het bereiken van recordhoogtes in 2022 zijn lithiumprijzen met meer dan 80% gedaald doordat de markt kampt met overaanbod en een zwakkere vraag naar elektrische voertuigen dan verwacht.

Oefen met handelen op een risicovrije demo-account

Bent u geïnteresseerd in het oefenen van handelen zonder uw kapitaal te riskeren? Een demo-handelsaccount van Admiral Markets stelt u in staat precies dat te doen, terwijl u handelt onder realistische marktomstandigheden. Klik op de banner hieronder om een demo-account te openen:

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De verstrekte gegevens verschaffen aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen, marktanalyses, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die zijn gepubliceerd op de websites van Admiral Markets-beleggingsmaatschappijen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna "Admiral Markets"). Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: