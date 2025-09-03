Hoe CrowdStrike te Verhandelen na Fiscaal Q2 2026 Prestaties

September 03, 2025 16:07

Opgericht in 2011 en gevestigd in Austin, Texas, is CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD) een wereldwijd cybersecuritybedrijf dat cloud-native endpoint- en workloadbescherming, threat intelligence en proactieve beveiligingsdiensten aanbiedt. Het bedrijf is een belangrijke speler in moderne AI-gedreven cybersecurity.

Leer meer over CrowdStrike's fiscaal tweede kwartaal 2026 prestaties en wat analisten voorspellen voor het aandeel. Dit materiaal dient uitsluitend ter informatie en is geen financieel advies. Raadpleeg een financieel adviseur alvorens investeringsbeslissingen te nemen.

Aandeel: CrowdStrike Holdings Inc. Symbool voor Invest.MT5 Rekening: CRWD Datum van Idee: 1 september 2025 Tijdschema: 1 - 12 maanden Instapniveau: $449,00 Koersdoel: $575,00 Positiegrootte voor Invest.MT5 Rekening: Max 5% Risico: Hoog

Met de Invest.MT5 rekening kunt u echte aandelen kopen van enkele van 's werelds grootste effectenbeurzen.

Risicowaarschuwing: Eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties. Alle handelsactiviteiten zijn hoogrisico, en u kunt meer verliezen dan u inzet bij een handelstransactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen, aangezien sommige transacties verlies zullen opleveren en andere winst. Begin klein om uw eigen risicotolerantie te begrijpen of oefen eerst op een demo-account om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

Eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties. Alle handelsactiviteiten zijn hoogrisico, en u kunt meer verliezen dan u inzet bij een handelstransactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen, aangezien sommige transacties verlies zullen opleveren en andere winst. Begin klein om uw eigen risicotolerantie te begrijpen of oefen eerst op een demo-account om uw kennis op te bouwen voordat u investeert. Handelen is niet geschikt voor iedereen. Handelen is zeer speculatief en brengt een aanzienlijk verliesrisico met zich mee. Hoewel het potentiële kansen biedt, houdt het ook hoge volatiliteit in, en handelen met hefboomwerking kan zowel winsten als verliezen versterken. Particuliere beleggers dienen deze risico's volledig te begrijpen voordat zij gaan handelen.

Bron: TradingView - Historische prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

CrowdStrike Fiscaal Tweede Kwartaal 2026 Prestatiesamenvatting

Prestatie-indicator Werkelijke Uitkomst Verwachte Uitkomst Overtroffen of Gemist? Winst per Aandeel $0.92 $0.80 Overtroffen ✅ Omzet $920,4 miljoen $899,1 miljoen Overtroffen ✅

Belangrijkste Punten

Omzet steeg met 33% jaar-op-jaar (YoY), gedreven door aanhoudende groei in abonneeklanten.

Jaarlijks Terugkerende Omzet (ARR) overtrof $3,1 miljard, een stijging van 35% YoY.

Netto nieuwe ARR bedroeg $218 miljoen, een stijging van 16% ten opzichte van Q1.

Non-GAAP operationele marge breidde uit tot 21%, wat operationele efficiëntie weergeeft.

Aantal klanten groeide met 22% YoY tot meer dan 27.000.

Sterke momentum in AI-aangedreven modules zoals Falcon XDR en Falcon Complete.

Het management heeft de jaarprognose voor omzet en resultaten naar boven bijgesteld.

Potentiële tegenwind omvat toenemende concurrentie in AI-cyberbeveiliging en terughoudende uitgaventrends bij ondernemingen.

Bron: CrowdStrike Kwartaalresultaten

CrowdStrike 12-Maanden Analistprognose Aandelenkoers

Volgens 41 Wall Street analisten, geraadpleegd door TipRanks, die een 12-maanden aandelenkoersprognose voor CrowdStrike hebben afgegeven gedurende de afgelopen 3 maanden:

Koop Ratings: 27

Houden Ratings: 14

Verkoop Ratings: 0

Gemiddeld Koersdoel: $481,46

Hoog Koersdoel: $575,00

Laagste Koersdoel: $343,00

Bron: Admiral Markets Aandelenlijst Macroscope, CrowdStrike. 1 september 2025. Historische prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Handelsstrategie Voorbeeld: CrowdStrike

De volgende handelsvoorbeelden zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vormen geen beleggingsadvies. Beleggers dienen zelfstandig onderzoek te verrichten voordat zij handelsbeslissingen nemen. Een voorbeeld van een handelsidee voor de CrowdStrike aandelenkoers zou als volgt kunnen zijn:

Instap: Doorbraak boven hoogste koers na resultaten op $449,00 Koersdoel: Net onder het hoogste analistenprijsdoel van $575,00 Risico: Klein, maximaal 5% van de rekening Tijdschema: 1-12 maanden HANDELSVOORBEELD Koop 10 CrowdStrike-aandelen: $4.490 (10 * $449,00) Indien Doel Bereikt: $1.260 potentiële winst [($575,00 - $449,00) * 10] Indien Doel Niet Bereikt: Stel dat een handelaar besloot de positie te sluiten onder hun instapprijs, op het laagste analistenprijsdoel van $343,00. Dit zou resulteren in een verlies van $1.060 [($343,00 - $449,00) * 10] Invest.MT5 Accountcommissie: 10 aandelen * $0,02 per aandeel voor Amerikaanse aandelen = $0,20 (Activeert Minimale Transactiekosten van $1,00)

Houd er rekening mee dat markten volatiel zijn, en de aandelenkoers van CrowdStrike zal fluctueren en kan zelfs een neerwaartse trend vertonen aangezien deze momenteel ongeveer 18% onder de recordhoge koers van juli 2025 staat. De resultaten van het fiscaal tweede kwartaal 2026 lieten een stijgende vraag naar cybersecurity en AI-gedreven dreigingsdetectie zien. Echter, toenemende concurrentie, lagere bedrijfs-IT-uitgaven en macro-economische tegenwind hebben ertoe geleid dat meer analisten zijn overgestapt naar een houden-rating voor het aandeel.

Hoe CrowdStrike Aandelen te Kopen in 4 Stappen

Open een rekening bij Admiral Markets om toegang te krijgen tot het Dashboard. Klik op Handelen of Investeren op een van uw live of demo rekeningen om het webplatform te openen. Zoek naar uw aandeel in het zoekvenster bovenaan. Voer uw instap-, stop-loss en take profit niveaus in het handelsticket in.

Bron: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. CrowdStrike. Maandelijks. Datum: juni 2019 tot september 2025, vastgelegd op 1 september 2025. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Ziet U de CrowdStrike Aandeelkoers Anders Bewegen?

Indien u van mening bent dat er een hogere kans bestaat dat de aandeelkoers van CrowdStrike zal dalen, kunt u ook short handelen met behulp van CFDs (Contracts for Difference). Deze brengen echter hogere risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Lees meer over CFDs in dit artikel Hoe CFDs te Handelen.

INFORMATIE BETREFFENDE ANALYTISCH MATERIAAL:

De verstrekte gegevens bevatten aanvullende informatie betreffende alle analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen, marktoverzichten, weekuitkijken of andere vergelijkbare beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van de beleggingsondernemingen van Admiral Markets die opereren onder het merk Admiral Markets (hierna "Admiral Markets"). Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, dient u aandachtig kennis te nemen van het volgende:

1. Dit betreft een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie gepubliceerd en mag geenszins worden uitgelegd als beleggingsadvies of aanbeveling. Het materiaal is niet opgesteld conform wettelijke vereisten die zijn ontworpen ter bevordering van de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek, en is niet onderworpen aan enig verbod op handelen voorafgaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek.

2. Elke beleggingsbeslissing wordt uitsluitend door de individuele cliënt genomen, waarbij Admiral Markets niet verantwoordelijk zal zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit een dergelijke beslissing, ongeacht of deze gebaseerd is op de inhoud.

3. Met het oog op het beschermen van de belangen van onze cliënten en de objectiviteit van de Analyse heeft Admiral Markets relevante interne procedures vastgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.

4. De Analyse wordt opgesteld door een analist (hierna "Auteur"). De Auteur, Jitanchandra Solanki, is een medewerker van Admiral Markets. Deze inhoud betreft marketingcommunicatie en vormt geen onafhankelijk financieel onderzoek.

5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden ondernomen om te waarborgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige wijze wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de Analyse.

6. Enige vorm van historische of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die binnen de inhoud worden aangegeven, mag niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen, en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.

7. Hefboomproducten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u er zeker van te zijn dat u de betreffende risico's volledig begrijpt.