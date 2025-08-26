Trump zet stappen om Fed-gouverneur Cook te ontslaan in ongekende actie

Augustus 26, 2025 19:47

Vorige week opende Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell de deur naar renteverlagingen in september, toen hij waarschuwde voor een "verschuivende balans van risico's". Lees verder om meer te weten te komen over dit en ander belangrijk nieuws.

Trump escaleert Fed-conflict

Maandagavond kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij Federal Reserve-gouverneur Lisa Cook met onmiddellijke ingang ontsloeg, waarbij hij stelde dat er "voldoende reden" was om te geloven dat zij valse verklaringen over hypotheekovereenkomsten zou hebben afgelegd.

In een verklaring zei Cook: "President Trump beweerde mij 'om gegronde redenen' te ontslaan terwijl er geen gegronde redenen bestaan onder de wet, en hij heeft geen bevoegdheid om dit te doen".

Ze bevestigde verder dat ze "niet zal aftreden".

De ongekende stap volgt op maanden van aanvallen door de president op Fed-voorzitter Jerome Powell, die hij regelmatig heeft bekritiseerd omdat hij de rentes niet snel genoeg verlaagt.

Het volgt ook op Trumps beslissing om het hoofd van het Bureau of Labor Statistics (BLS) begin deze maand te ontslaan, na zwakke banendata die de president beweerde gemanipuleerd waren.

Als reactie hierop zakte de US Dollar Index dinsdagochtend weg en daalden ook langlopende Amerikaanse staatsobligaties, waardoor de rendementen stegen.

Powell opent deur naar renteverlaging in september

In een langverwachte toespraak tijdens het Jackson Hole Symposium op vrijdag wekte Fed-voorzitter Powell verwachtingen van een renteverlaging in september.

Powell sloeg een meer dovish toon aan toen hij verklaarde dat "met het beleid in restrictief gebied, de basisvooruitzichten en het verschuivende evenwicht van risico's een aanpassing van onze beleidsstance kunnen rechtvaardigen".

De Fed-voorzitter waarschuwde echter voor een "uitdagende situatie" waarin "risico's voor inflatie naar de bovenkant neigen, en risico's voor werkgelegenheid naar de onderkant".

Hoewel hij opmerkte dat de effecten van importtarieven "nu duidelijk zichtbaar zijn", verklaarde hij dat een "redelijk basisscenario is dat de effecten relatief kortdurend zullen zijn – een eenmalige verschuiving in het prijsniveau".

Niettemin benadrukte hij ook dat het monetaire beleid "niet op een vooraf vastgesteld pad" bevond, waarbij hij stelde dat beleidsmakers beslissingen zouden nemen "uitsluitend gebaseerd op hun beoordeling van de data en de implicaties daarvan voor de economische vooruitzichten en het evenwicht van risico's".

Gegevens Die Fed-Beslissing Kunnen Beïnvloeden

Het rentebepalende Federal Open Market Committee (FOMC) van de Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting op 17 september zijn volgende beslissing bekendmaken. Voorafgaand daaraan kunnen drie belangrijke economische cijfers de beslissing beïnvloeden.

De eerste daarvan, de Personal Consumption Expenditures (PCE)-index van juli, wordt vrijdag gepubliceerd.

Hoewel marktdeelnemers doorgaans focussen op de Consumer Price Index (CPI), is de PCE de favoriete inflatiegraadmeter van de Fed. Mocht de PCE hoger uitvallen dan verwacht, dan zou dit de argumenten van de Fed voor renteverlagingen kunnen verzwakken.

Na de bekendmaking van juli's PCE volgen de werkgelegenheids- en CPI-cijfers van augustus, gepland voor respectievelijk 5 en 11 september. Deze publicaties zullen nieuw licht werpen op de korte termijn risico's voor werkgelegenheid en inflatie.

Kwartaalcijferseizoen Loopt Ten Einde

Het kwartaalcijferseizoen van het tweede kwartaal loopt ten einde, waarbij de overgrote meerderheid van de S&P 500-ondernemingen hun resultaten reeds heeft gepubliceerd.

Vorige week publiceerde Walmart kwartaalcijfers die door beleggers nauwlettend werden gevolgd voor signalen over de conditie van de Amerikaanse consument.

In een gemengd rapport overtrof de retailgigant de omzetverwachtingen, maar viel tekort bij de winstvoorspellingen, wat de eerste winstmissing sinds mei 2022 betekende.

Ondanks de constatering dat kosten bleven stijgen door hogere importtarieven, verhoogde de retailer desondanks zijn jaarprognoses voor omzet en winst.

Tot de laatste ondernemingen die nog moeten rapporteren behoort Nvidia. 's Werelds grootste beursgenoteerde bedrijf zal zijn met spanning verwachte kwartaalrapport woensdag na slotbel van de beurs bekendmaken.

Build confidence in realistic market conditions Learn trading with virtual funds

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De verstrekte gegevens verschaffen aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen, marktanalyses, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die zijn gepubliceerd op de websites van Admiral Markets-beleggingsmaatschappijen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna "Admiral Markets"). Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: