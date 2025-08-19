Hoe Cisco Systems te Verhandelen na Fiscaal Q4 2025 Prestaties

Opgericht in 1984 en gevestigd in San Jose, Californië, is Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) een wereldleider op het gebied van netwerk- en communicatietechnologie. Het bedrijf ontwerpt en verkoopt een breed scala aan producten en diensten, waaronder netwerkhardware, software en cyberbeveiligingsoplossingen. Cisco biedt bedrijven, overheden en particulieren schaalbare infrastructuur en breidt tegelijkertijd zijn aanwezigheid uit op gebieden zoals cloud computing en kunstmatige intelligentie-gedreven netwerktechnologie.

Aandeel: Cisco Systems Inc. Symbool voor Invest.MT5 Rekening: CSCO Datum van Idee: 18 augustus 2025 Tijdshorizon: 1 - 12 maanden Instapniveau: $72,10 Doelkoers: $87,00 Positiegrootte voor Invest.MT5 Rekening: Max 5% Risico: Hoog

Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of prestaties. Alle beleggingsactiviteiten brengen hoge risico's met zich mee, en u kunt meer verliezen dan het bedrag dat u bij een transactie riskeert. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen, aangezien sommige transacties verlies en andere winst zullen opleveren. Begin met kleine bedragen om uw eigen risicotolerantie te leren kennen of oefen eerst op een demo account om uw kennis uit te breiden alvorens te investeren. Beleggen is niet geschikt voor iedereen. Handelen is zeer speculatief en brengt een aanzienlijk verliesrisico met zich mee. Hoewel het potentiële kansen biedt, brengt het ook hoge volatiliteit met zich mee, en handelen met hefboomwerking kan zowel winsten als verliezen versterken. Particuliere beleggers dienen deze risico's volledig te begrijpen alvorens te gaan handelen.

Bron: TradingView - Historische prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Cisco Systems Fiscaal Q4 2025 Prestatieoverzicht

Prestatie-indicator Werkelijk Resultaat Verwacht Resultaat Overtroffen of Gemist? Winst per Aandeel $0.99 $0.97 Overtroffen ✅ Omzet $14,70 miljard $14,62 miljard Overtroffen ✅

Belangrijkste Punten

Omzet van $14,7 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar

Winst per aandeel gestegen met 31% ten opzichte van vorig jaar

Netwerkomzet jaar-op-jaar gestegen met 12% en beveiligingsomzet met 9%

Operationele kasstroom van circa $4,2 miljard

$2,9 miljard uitgekeerd in dividenden en $1,3 miljard via inkoop eigen aandelen

K4 AI-infrastructuurorders overschreden $800 miljoen. Volledig boekjaar totaal nu boven $2 miljard, waarmee Cisco's doelstelling van $1 miljard wordt verdubbeld

Beveiligings- en observabiliteitsdivisies presteerden onder de verwachtingen

Groei daalde naar 7% in het laatste kwartaal, ten opzichte van voorheen 20%, wat een vertraging suggereert

Mogelijke margedruk door handelstarieven en onzekerheid

Bron: Cisco Systems Kwartaalresultaten

Cisco Systems 12-Maands Analistenverwachting Aandelenkoers

Volgens 19 Wall Street-analisten, ondervraagd door TipRanks, die een 12-maands koersverwachting voor Cisco Systems hebben afgegeven gedurende de afgelopen 3 maanden:

Koopadvies: 10

Houdadvies: 9

Verkoopadvies: 0

Gemiddeld Koersdoel: $75,93

Hoogste Koersdoel: $87,00

Laagste Koersdoel: $67,00

Bron: Admiral Markets Stock List Macroscope, Cisco Systems. 18 augustus 2025. Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Handelsstrategie Voorbeeld: Cisco Systems

De volgende handelsvoorbeelden zijn uitsluitend voor educatieve doeleinden en vormen geen beleggingsadvies. Beleggers dienen onafhankelijk onderzoek te verrichten voordat zij handelsbeslissingen nemen. Een voorbeeldhandelsidee voor de Cisco Systems aandelenkoers zou als volgt kunnen zijn:

Instap: Doorbraak boven hoogtepunt na resultaten op $72,10 Koersdoel: Net onder het hoogste analistenkoersdoel op $87,00 Risico: Beperkt, maximaal 5% van de portefeuille Tijdshorizon: 1-12 maanden HANDELSVOORBEELD Koop 10 Cisco Systems Aandelen: $721 (10 * $72.10) Indien Doelprijs Bereikt: $149 potentiële winst ($87.00 - $72.10 * 10) Indien Streefkoers Niet Wordt Bereikt: Stel dat een handelaar besloot de positie onder hun instapkoers te sluiten, op het laagste analistenprijsdoel van $67,00. Dit zou resulteren in een verlies van $51 ($72,10 - $67,00 * 10) Invest.MT5 Account Commissie: 10 aandelen * $0,02 per aandeel voor Amerikaanse aandelen = $0,20 (Activeert Minimum Transactiekosten van $1,00)

Houd er rekening mee dat markten volatiel zijn, en dat de aandelenkoers van Cisco zal fluctueren en mogelijk zelfs een dalende trend kan vertonen. Hoewel het bedrijf solide Q4 2025-resultaten heeft behaald, blijven er verschillende tegenwindsfactoren bestaan. Deze omvatten afnemende groei in nieuwe productorders, ondermaatse prestaties op gebieden zoals beveiliging en observabiliteit, en aanhoudende zwakte in de vraag vanuit de Amerikaanse federale sector. Cisco wordt ook geconfronteerd met potentiële margedruk door hogere handelstarieven, terwijl bredere macro-economische onzekerheid de toekomstige resultaten kan belasten.

Hoe Cisco Systems-aandelen te Kopen in 4 Stappen

Open een rekening bij Admiral Markets om toegang te krijgen tot het Dashboard. Klik op Trade of Invest bij een van uw live of demo-rekeningen om het webplatform te openen. Zoek naar uw aandeel in het zoekvenster bovenaan. Voer uw instap-, stop-loss en take-profit niveaus in het handelsticket in.

Bron: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Cisco Systems. Maandelijks. Periode: januari 2015 tot augustus 2025, vastgelegd op 18 augustus 2025. Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Verwacht U dat de Cisco Systems Aandelenkoers Anders Zal Bewegen?

Indien u van mening bent dat de kans groter is dat de aandelenkoers van Cisco Systems zal dalen, kunt u ook short handelen door middel van CFDs (Contracts for Difference). Deze instrumenten brengen echter hogere risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Meer informatie over CFDs vindt u in dit artikel Hoe beleggen in CFD's?.

