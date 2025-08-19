Hoe Cisco Systems te Verhandelen na Fiscaal Q4 2025 Prestaties
Opgericht in 1984 en gevestigd in San Jose, Californië, is Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) een wereldleider op het gebied van netwerk- en communicatietechnologie. Het bedrijf ontwerpt en verkoopt een breed scala aan producten en diensten, waaronder netwerkhardware, software en cyberbeveiligingsoplossingen. Cisco biedt bedrijven, overheden en particulieren schaalbare infrastructuur en breidt tegelijkertijd zijn aanwezigheid uit op gebieden zoals cloud computing en kunstmatige intelligentie-gedreven netwerktechnologie.
Lees meer over Cisco Systems' fiscale vierde kwartaalprestaties 2025 en de analistenprognoses voor het aandeel. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel advies. Raadpleeg een financieel adviseur voordat u beleggingsbeslissingen neemt.
Cisco Systems Fiscaal Q4 2025 Prestatieoverzicht
|Prestatie-indicator
|Werkelijk Resultaat
|Verwacht Resultaat
|Overtroffen of Gemist?
|Winst per Aandeel
|$0.99
|$0.97
|Overtroffen ✅
|Omzet
|$14,70 miljard
|$14,62 miljard
|Overtroffen ✅
Belangrijkste Punten
- Omzet van $14,7 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Winst per aandeel gestegen met 31% ten opzichte van vorig jaar
- Netwerkomzet jaar-op-jaar gestegen met 12% en beveiligingsomzet met 9%
- Operationele kasstroom van circa $4,2 miljard
- $2,9 miljard uitgekeerd in dividenden en $1,3 miljard via inkoop eigen aandelen
- K4 AI-infrastructuurorders overschreden $800 miljoen. Volledig boekjaar totaal nu boven $2 miljard, waarmee Cisco's doelstelling van $1 miljard wordt verdubbeld
- Beveiligings- en observabiliteitsdivisies presteerden onder de verwachtingen
- Groei daalde naar 7% in het laatste kwartaal, ten opzichte van voorheen 20%, wat een vertraging suggereert
- Mogelijke margedruk door handelstarieven en onzekerheid
Bron: Cisco Systems Kwartaalresultaten
Cisco Systems 12-Maands Analistenverwachting Aandelenkoers
Volgens 19 Wall Street-analisten, ondervraagd door TipRanks, die een 12-maands koersverwachting voor Cisco Systems hebben afgegeven gedurende de afgelopen 3 maanden:
- Koopadvies: 10
- Houdadvies: 9
- Verkoopadvies: 0
- Gemiddeld Koersdoel: $75,93
- Hoogste Koersdoel: $87,00
- Laagste Koersdoel: $67,00
Handelsstrategie Voorbeeld: Cisco Systems
De volgende handelsvoorbeelden zijn uitsluitend voor educatieve doeleinden en vormen geen beleggingsadvies. Beleggers dienen onafhankelijk onderzoek te verrichten voordat zij handelsbeslissingen nemen. Een voorbeeldhandelsidee voor de Cisco Systems aandelenkoers zou als volgt kunnen zijn:
|Instap:
|Doorbraak boven hoogtepunt na resultaten op $72,10
|Koersdoel:
|Net onder het hoogste analistenkoersdoel op $87,00
|Risico:
|Beperkt, maximaal 5% van de portefeuille
|Tijdshorizon:
|1-12 maanden
|HANDELSVOORBEELD
|Koop 10 Cisco Systems Aandelen:
|$721 (10 * $72.10)
|Indien Doelprijs Bereikt:
|$149 potentiële winst ($87.00 - $72.10 * 10)
|Indien Streefkoers Niet Wordt Bereikt:
|Stel dat een handelaar besloot de positie onder hun instapkoers te sluiten, op het laagste analistenprijsdoel van $67,00. Dit zou resulteren in een verlies van $51 ($72,10 - $67,00 * 10)
|Invest.MT5 Account Commissie:
|10 aandelen * $0,02 per aandeel voor Amerikaanse aandelen = $0,20 (Activeert Minimum Transactiekosten van $1,00)
Houd er rekening mee dat markten volatiel zijn, en dat de aandelenkoers van Cisco zal fluctueren en mogelijk zelfs een dalende trend kan vertonen. Hoewel het bedrijf solide Q4 2025-resultaten heeft behaald, blijven er verschillende tegenwindsfactoren bestaan. Deze omvatten afnemende groei in nieuwe productorders, ondermaatse prestaties op gebieden zoals beveiliging en observabiliteit, en aanhoudende zwakte in de vraag vanuit de Amerikaanse federale sector. Cisco wordt ook geconfronteerd met potentiële margedruk door hogere handelstarieven, terwijl bredere macro-economische onzekerheid de toekomstige resultaten kan belasten.
Verwacht U dat de Cisco Systems Aandelenkoers Anders Zal Bewegen?
Indien u van mening bent dat de kans groter is dat de aandelenkoers van Cisco Systems zal dalen, kunt u ook short handelen door middel van CFDs (Contracts for Difference). Deze instrumenten brengen echter hogere risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Meer informatie over CFDs vindt u in dit artikel Hoe beleggen in CFD's?.
