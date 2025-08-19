Amerikaanse aandelen tonen gedempte beweging op maandag terwijl beleggers sleutelgebeurtenissen afwachten
De hoofdindices van Wall Street bleven vlak op maandag, waarbij de S&P 500 en Dow Jones beiden daalden met respectievelijk 0,01% en 0,08% en de Nasdaq steeg met 0,03%.
Deze gedempte maandagsessie vond plaats aan het begin van een week waarin beleggers zich zullen concentreren op belangrijke retailcijfers en het Jackson Hole Economic Symposium van de Federal Reserve.
Jackson Hole Symposium
Het Jackson Hole Economic Symposium is een jaarlijkse driedaagse conferentie georganiseerd door de Federal Reserve en bijgewoond door vertegenwoordigers van centrale banken en beleidsmakers van over de hele wereld.
Het evenement vindt plaats tussen 21-23 augustus, waarbij Fed-voorzitter Jerome Powell de conferentie vrijdagochtend zal toespreken. Beleggers zullen nauwlettend luisteren naar deze toespraak voor aanwijzingen over de volgende stappen van de Fed voorafgaand aan de vergadering in september.
Markten prijzen momenteel een kans van 84% in dat de Fed de rentes met 25 basispunten zal verlagen in september, volgens CME's FedWatch tool.
Verwachtingen van een renteverlaging werden eerder deze maand aangewakkerd door zwakke arbeidsmarktcijfers. Echter, hoewel de algemene inflatie werd gerapporteerd als lager dan verwacht in juli, blijft deze boven het doel van de Fed.
Bovendien steeg de Producentenprijsindex (PPI), die meet wat binnenlandse Amerikaanse producenten rekenen voor goederen en diensten, naar 3,3% op jaarbasis in juli, aanzienlijk meer dan verwacht.
Deze hoger dan verwachte PPI-cijfers wijzen erop dat het effect van tarieven begint door te dringen in de Amerikaanse economie.
Detailhandelsresultaten in de belangstelling
Het cijferseizoen loopt ten einde, waarbij meer dan 90% van de S&P 500-ondernemingen reeds resultaten heeft bekendgemaakt. Echter moeten enkele grote namen nog rapporteren.
Deze week staan de resultaten uit de detailhandel centraal, waarbij Home Depot, Target en Walmart respectievelijk dinsdag, woensdag en donderdag hun cijfers zullen presenteren.
Beleggers zullen deze cruciale resultaten nauwlettend volgen voor signalen over hoe de Amerikaanse consument zich houdt te midden van de aanhoudende onzekerheid omtrent inflatie en handelstarieven. Met name de resultaten van Walmart worden vaak beschouwd als graadmeter voor het consumentensentiment in de VS.
De verwachtingen zijn gemengd. Wall Street-analisten verwachten dat zowel de omzet als de winst per aandeel (EPS) bij Walmart en Home Depot jaar-op-jaar zijn gestegen.
Van Walmart wordt verwacht dat het een omzet- en winst per aandeel (EPS) groei van respectievelijk 3,6% en 9% zal rapporteren. Bij Home Depot worden de omzet en winst per aandeel verwacht respectievelijk met 5% en 1% te zijn gestegen.
Daarentegen wordt verwacht dat Target dalende omzet en winst zal rapporteren in het tweede kwartaal. De omzet wordt verwacht op jaarbasis met 2,2% te zijn gedaald, terwijl de winst per aandeel naar verwachting met 21% is ingezakt.
Naast de kwartaalcijfers zelf zullen marktdeelnemers waarschijnlijk nauwlettend aandacht besteden aan de vooruitzichten van de detailhandelaren voor de rest van het jaar en het effect dat zij verwachten van invoertarieven.
