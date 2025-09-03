Recordhoogte in goud, wereldwijde uitverkoop van obligaties neemt toe

September 03, 2025 17:35

Na maandag gesloten te zijn geweest vanwege Labor Day, sloten VS-aandelen lager in de eerste handelssessie van de maand. De Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq daalden met respectievelijk 0,55%, 0,69% en 0,82%.

Aandelen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan presteerden dinsdag eveneens slecht. De CAC 40-, FTSE 100- en Germany 40-indices daalden met respectievelijk 0,70%, 0,87% en 2,29%. Blijf lezen om het laatste marktnieuws en de vooruitzichten voor de komende week te ontdekken.

Wereldwijde obligatie-uitverkoop

De daling van wereldwijde aandelen op dinsdag ging gepaard met een uitverkoop van staatsobligaties, terwijl de zorgen groeien over stijgende schulden in grote economieën.

In het Verenigd Koninkrijk bereikten de langetermijnleenkosten hun hoogste niveau sinds 1998, toen het rendement op 30-jarige gilts steeg naar 5,72% (obligatierendementen bewegen omgekeerd evenredig met de koers). Dientengevolge daalde het pond scherp en verloor 1,2% ten opzichte van de VS-dollar.

Eveneens stegen de rendementen op 30-jarige Duitse, Franse en Nederlandse obligaties naar hun hoogste niveaus sinds 2011. De stijging van Franse obligatierentes komt voorafgaand aan een cruciale vertrouwensstemming over premier François Bayrou op 8 september.

Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan stegen ook de VS Treasury-rentes over alle looptijden en zetten hun opwaartse beweging woensdagochtend voort.

De stijging van VS Treasury-rentes volgde op vrijdags uitspraak van het hof van beroep dat de meeste van Washington's verstrekkende tarieven onrechtmatig zijn, waardoor een bron van potentiële overheidsinkomsten in gevaar komt.

Ondertussen, terwijl de overheidsleenkosten toenamen, bereikten goudprijzen recordhoogtes, omdat beleggers hun toevlucht zochten tot veilige havenbeleggingen. Sinds 2023 zijn de goudprijzen bijna verdubbeld te midden van wereldwijde onzekerheid.

Google Gespaard van Opsplitsing door Rechtbanken

Aandelen van Google-moedermaatschappij Alphabet schoten omhoog in de nabeurshandel, aangezien beleggers opgelucht reageerden op de uitkomst van de antitrustprocedure in de VS.

Vorig jaar werd vastgesteld dat Google een illegaal monopolie hield in online zoekopdrachten, maar het techconcern werd gespaard van de zwaarste gevolgen in een uitspraak op dinsdag.

Het VS-ministerie van Justitie had aangedrongen op sancties die onder meer de gedwongen verkoop van Google's Chrome-browser omvatten.

De beslissing op dinsdag stelde echter: "Google zal niet verplicht worden Chrome af te stoten; noch zal de rechtbank een voorwaardelijke desinvestering van het Android-besturingssysteem opnemen in het eindvonnis".

Een ander belangrijk aandachtsgebied betrof de exclusieve contracten die Google heeft voor distributie, zoals met Apple, waarbij Google miljarden dollars betaalt om de standaard zoekmachine op iPhones te zijn.

VS-districtsrechter Amit Mehta oordeelde dat Google mag betalen om producten vooraf te laden, maar het zal worden verboden exclusieve distributiecontracten aan te gaan. Bovendien zal Google worden verplicht bepaalde gegevens uit zijn zoekactiviteiten te delen met concurrenten.

Apple-aandelen stegen ook in de handel na sluitingstijd op dit nieuws.

Waar Op Te Letten Deze Week

Het middelpunt van de economische agenda deze week zal het Employment Situation-rapport van vrijdag van het VS Bureau of Labor Statistics zijn.

Volgens de CME FedWatch tool, prijzen de markten momenteel een kans van 92% in dat de Federal Reserve de rente met 25 basispunten zal verlagen wanneer haar rentevaststellende commissie later deze maand bijeenkomt.

Langzame groei op de arbeidsmarkt zou deze verwachtingen verder versterken. Echter, indien het banenrapport beter uitvalt dan verwacht en de inflatiegegevens van volgende week verslechteren, zou dit de verwachtingen kunnen doen omslaan.

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De verstrekte gegevens verschaffen aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen, marktanalyses, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die zijn gepubliceerd op de websites van Admiral Markets-beleggingsmaatschappijen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna "Admiral Markets"). Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: