Handelen in UnitedHealth Group bij Q2-winst

Juli 29, 2022 11:35

In tijden van economische onzekerheid en turbulentie hebben beleggers de neiging om hun portefeuilles aan te passen, te rouleren uit meer risicovolle, cyclische aandelen en de voorkeur te geven aan historisch veerkrachtige sectoren.

Deze defensieve sectoren bestaan uit industrieën die altijd kunnen vertrouwen op een consistent niveau van vraag: consumptiegoederen, nutsbedrijven en gezondheidszorg zijn de belangrijkste drie die meestal in gedachten komen.

UnitedHealth Group is, zoals de naam al doet vermoeden, actief in de laatste van deze drie industrieën en is qua omzet het op een na grootste gezondheidszorgbedrijf ter wereld. Ze rapporteerden onlangs resultaten over het tweede kwartaal die de verwachtingen overtroffen, waardoor de aandelenkoers de volgende sessie met meer dan 5% steeg. Leer hieronder hoe u kunt handelen in UnitedHealth aandelen.

Aandeel: UnitedHealth Group Inc Symbool voor Invest.MT5-account: UNH Datum van idee: 26 juli 2022 Tijdlijn: 6 - 12 maanden Instapniveau: $535,00 Doelniveau: $585,00 Positiegroote voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog

Waarom handelen in UnitedHealth Group aandelen?

Met hoge inflatie, stijgende rentes en vertragende economische groei blijven de economische vooruitzichten onzeker en veel aandelen lijden daaronder.

Gezondheidszorg is een defensieve industrie, die meestal kan vertrouwen op een constant niveau van vraag, ongeacht wat er in de bredere economie gebeurt. Dit geldt met name voor zorgverzekeraars; want als mensen zouden stoppen met het betalen van hun premies, zouden ze hun zorgverzekering verliezen.

Bijgevolg is de neergang die we dit jaar op de aandelenmarkt hebben waargenomen, minder ernstig geweest voor de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld, terwijl, op het moment van schrijven, de bredere S&P 500 tot nu toe met 17,7% is gedaald, is de S&P 500 Health Care Index - uitsluitend samengesteld uit de aandelen in de gezondheidszorg op de SP 500 - slechts 7% gedaald.

UnitedHealth aandelen hebben tot nu toe 5,4% gewonnen in 2022, een van de minder dan 100 aandelen in de S&P 500 die tot nu toe winst hebben geboekt.

UnitedHealth is een Amerikaanse multinationale gezondheidszorg- en verzekeringsmaatschappij, die niet alleen het op een na grootste gezondheidszorgbedrijf ter wereld is in termen van omzet, maar ook het achtste grootste bedrijf ter wereld volgens deze maatstaf. In 2021 werd bijna 80% van de omzet van het bedrijf gegenereerd door premies

Op 15 juli publiceerde UnitedHealth Group zijn resultaten over het tweede kwartaal die de verwachtingen overtroffen. De omzet steeg met 13% op jaarbasis, gerapporteerd op $ 80,3 miljard voor het kwartaal versus een verwachte $ 73,68 miljard. Evenzo werd de winst per aandeel gerapporteerd op $ 5,57 tegen een verwachte $ 5,21, nadat de winst uit bedrijfsactiviteiten jaar op jaar met 19% steeg.

In het meest recente winstrapport van UnitedHealth dat op 18 juli werd gepubliceerd, boekte de bank winst en omzet die de schattingen van analisten overtroffen. De winst per aandeel kwam uit op 7,73 dollar tegen een verwachte 6,58 dollar, terwijl de omzet uitkwam op 11,86 miljard dollar tegen een verwachte 10,86 miljard dollar.

Deze positieve resultaten brachten UnitedHealth ertoe om hun nettowinstverwachting voor het hele jaar te verhogen tot tussen de $ 21,40 en $ 21,90 per aandeel, een stijging van tussen $ 20,45 en $ 20,95 per aandeel.

Ondanks de overwegend positieve resultaten waarschuwde het bedrijf echter voor de recente stijging van het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van Covid-19, maar dat de vooruitzichten rekening hielden met de onzekerheid rond deze kwestie.

UnitedHealth Stock Forecast - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een UnitedHealth-aandelenprognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 12 buy,4 hold en 0 sell ratings op het aandeel. Het hoogste prijsniveau voor een UnitedHealth-aandelenprognose is $ 650 met het laagste koersdoel op $ 513.

Het gemiddelde koersdoel voor een UnitedHealth-aandelenprognose is $ 587,38, wat op het moment van schrijven meer dan 10% opwaarts betekent ten opzichte van de huidige niveaus.

Bron: TipRanks - 26 juli 2022

Een voorbeeld van een handelsidee voor de UnitedHealth koers

Een voorbeeld van een handelsidee voor de UnitedHealth aandelenprognose zou als volgt kunnen zijn

Koop het aandeel bij een pauze boven $ 535,00 om rekening te houden met de huidige marktvolatiliteit.

Koersdoel net onder het gemiddelde koersdoel van analisten op 585,00 dollar.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdlijn = 6 – 12 maanden

Als u 10 UnitedHealthaandelen koopt: En het doel wordt bereikt = $ 500,00 potentiële winst ($ 585,00 - $ 535,00 * 10 aandelen).



Het is verstandig om te onthouden dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen en dat deze zelfs veel verder kan dalen voordat deze stijgt, vooral gezien de recente uitverkoop op de wereldwijde aandelenmarkten.

Zorg daarom voor een goed risicobeheer, wat van het grootste belang is bij het handelen. U moet altijd weten hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan.

Hoe UnitedHealth aandelen kopen in 4 stappen

Bron: Admirals MetaTrader WebTrader. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Ziet u de koers van UnitedHealth Group anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën gebaseerd zijn op de persoonlijke mening en ervaring van de auteur.

