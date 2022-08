Dieren op de financiële markten

Wat hebben dieren met de financiële markten te maken? In dit trading nieuws voor beginners artikel leert u over dierensymboliek bij trading en beleggen, waaronder:

Stieren en beren

Duiven en Haviken

Konijnen en schildpadden

Walvissen

Zwarte zwanen (Black Swans)

Animal Spirits

We hebben ons allemaal wel eens opgewekt gevoeld door schattige foto's van huisdieren zoals kittens en puppy's op sociale media. Hoewel de financiële markten de reputatie hebben dat ze allemaal over zaken gaan, hebben ze ook een langdurige en diepe band met dierlijke symboliek.

Terwijl huisdieren op sociale media een warm en aanhankelijk gevoel vertegenwoordigen, hebben de dierensymbolen op de beleggingsmarkten dramatisch verschillende emoties aan zich verbonden.

Als beginner stemt u zich al snel af op de financiële media en volgt u het nieuws om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op de Forex- en aandelenmarkten. De meeste artikelen over marktsentiment verwijzen naar stieren en beren, dus laten we beginnen met deze dieren.

Stieren en beren op de financiële markten

Een sterke uptrend in de economie heeft invloed op het beleggerssentiment, wat meer optimisme en vertrouwen in de handels- en beleggingsmarkten betekent. In sommige gevallen verandert een bloeiende markt in een bull run (bull market) waarin het marktsentiment zich als eerste lijkt op te laden, wat een gezonde risicobereidheid laat zien.

In het tegenovergestelde scenario brengt een scherpe neergang van de economie de emoties van angst en soms paniek naar boven. Het dier dat deze emoties vertegenwoordigt, is de beer, en wanneer een markt bearish wordt, zijn er massale sell-offs en vervaagt de risicobereidheid van beleggers.

De bull en bear zijn short cuts geworden voor het beschrijven van de heersende stemming op de markten en kunnen ook worden gelijkgesteld aan kopers en verkopers. De push en pull van kopers en verkopers is te zien in het stijgen en dalen van verschillende instrumenten op de aandelen- en forexmarkten.

Stieren en beren vechten op het terrein terwijl andere soorten de lucht in gaan en naar haviken en duiven verwijzen.

Haviken en duiven

Een havik vertegenwoordigd een centrale bank die vastbesloten is om de kredietverlening te verkrappen door de rente te verhogen en haar prooi te vangen - hoge inflatie. Een hawkish monetair beleid verschijnt wanneer de prijzen te snel stijgen en vervolgens de inflatie voeden, waardoor centrale bankiers gedwongen worden maatregelen te nemen om het te verlagen.

Een duif is een veel minder agressieve vogel dan een havik en vertegenwoordigt op de financiële markten perioden van monetair beleid tijdens lage of normale inflatie. Een dovish monetair beleid is gekoppeld aan lossere kredietvoorwaarden en wordt ook wel een 'accommoderend' monetair beleid genoemd.

Zwarte Zwanen

Zwarte zwanen of black swans zijn zo zeldzaam dat de naam wordt gebruikt om zeer ongebruikelijke gebeurtenissen op de trading en beleggingsmarkten te beschrijven. Voorbeelden van Black Swan-gebeurtenissen zijn de flashcrash van de EURCHF toen de Zwitserse Nationale Bank (SNB) zich terugtrok uit een overeenkomst om de Zwitserse frank te koppelen aan de EUR. Black Swan-gebeurtenissen kunnen ook verwijzen naar geopolitieke gebeurtenissen zoals oorlogen, revoluties, pandemieën en andere enorme verstoringen in de wereldeconomie.

Het cruciale om te begrijpen over Black Swan-marktgebeurtenissen is dat ze worden veroorzaakt door een massale reactie van angst en paniek. Achteraf en als het stof eenmaal is neergedaald, kan de katalysator die de massareactie in gang heeft gezet vaak een evolutie in de economie betekenen. Een goed voorbeeld hiervan is het geleidelijk uitsterven van valutakoppelingen, die op hun retour lijken te zijn omdat moderne economieën meer flexibiliteit dan ooit tevoren vereisen.

Konijnen en schildpadden

Konijnen en schildpadden worden niet zo vaak gezien in de media als stieren en beren of haviken en duiven. Dit komt misschien omdat konijnen en schildpadden een soort beleggers- en handelaarsbenadering vertegenwoordigen in plaats van een tijdelijke emotie zoals angst of optimisme.

Konijnen zouden de neiging hebben om snel in en uit transacties of investeringen te springen, terwijl schildpadden de langzamere en meer langetermijnbenadering zouden volgen, op weg naar hun beleggingsdoelen in plaats van zich te haasten.

Walvissen

We hebben het gehad over land- en luchtdiersoorten, maar hoe zit het met de zee? Walvissen vertegenwoordigen de reuzen van institutionele beleggers en traders, met andere woorden megagrote banken, overheden, centrale banken en hedgefondsen.

Wanneer een grootschalige instelling een handel of investering uitvoert, kan deze de richting van de markt veranderen. Voorbeelden hiervan zijn te zien tijdens Forex-interventies van centrale banken, wanneer ze hun nationale valuta opkopen om deze te ondersteunen tijdens kwetsbare periodes.

Wanneer hedgefondsen short gaan of long gaan op een instrument, hebben ze zo'n hoge koopkracht dat ze ook de markt kunnen bewegen.

Animal spirits

Nee, de term animal spirits verwijst niet naar de geesten van stieren en beren, maar het kan wel griezelig zijn.

Animal spirits beschrijven een overweldigende emotie die beleggers en handelaren op speciale momenten op de markten in zijn greep houdt. Deze emoties worden meestal geassocieerd met paniek tijdens Black Swan-gebeurtenissen of euforie wanneer de economie zo goed gaat dat het erop lijkt dat elke investering of handel waarschijnlijk zal slagen.

Animal spirits zijn emotionele uitersten op de beleggingsmarkten en kunnen leiden tot ingrijpende veranderingen en bewegingen in de activaprijzen. Deze veranderingen kunnen worden omschreven als volatiliteit, maar in het geval van animal spirits kunnen de veranderingen in activaprijzen veel verder gaan dan de gezonde betekenis van volatiliteit, en overgaan in wilde schommelingen totdat het fenomeen voorbij is.

Wat is het antwoord op animal spirits? Gebruik altijd voorzichtige risicobeheertechnieken en dit is het onderwerp van volgende week, dus zorg ervoor dat u terugkomt voor ons reguliere artikel over handelsnieuws voor beginners.

