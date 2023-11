Angka Inflasi CPI Inggris Sentuh Terendah Dua Tahun

November 16, 2023 05:32

Inflasi CPI Inggris turun menjadi 4.6% pada bulan Oktober, level terendah yang tercatat dalam dua tahun terakhir. Angka penurunan ini melampaui perkiraan analis, dengan beberapa ekonom menyatakan bahwa ini merupakan penurunan terbesar sejak tahun 1992. Terlepas dari fakta bahwa inflasi turun, angka Inggris masih meningkat jika dibandingkan dengan AS dan zona euro. Pound Inggris turun sedikit terhadap dolar AS karena analis pasar memperkirakan bahwa Bank of England (BoE) bisa mengevaluasi kembali rencana kebijakan moneternya.

Inflasi CPI AS Bulan Oktober Lebih Rendah dari Perkiraan

Angka inflasi AS memberikan sedikit kejutan karena baik CPI utama dan juta inti sedikit lebih rendah dari perkiraan masing-masing di 3.2% dan 4.0%. Mengomentari data CPI, ekonom ING menuliskan bahwa “Federal Reserve pastinya sangat senang dengan hal ini dan tidak mengherankan, hal ini memperkuat ekspektasi pasar bahwa suku bunga kebijakan telah mencapai puncaknya. Hanya 1.5bp pengetatan sekarang diperkirakan pada rapat FOMC Januari 2024 dengan lebih dari 90bp pemangkasan suku bunga yang sekarang diperkirakan hingga akhir tahun depan.”

Laporan Penjualan Ritel AS Bulan Oktober

Hari ini, Biro Sensus AS akan merilis data terkait penjualan ritel selama bulan Oktober. Ekonom memperkirakan penurunan 0.3% pada basis bulanan sementara penjualan ritel tidak termasuk penjualan mobil mungkin datar. Dewan The Fed memperhitungkan laporan ini ketika menyesuaikan kebijakan moneter karena mereka menunjukkan bagaimana konsumen bereaksi terhadap kenaikan suku bunga dsb.

Mengomentari harga konsumen, ekonom Commerzbank mengatakan bahwa “harga konsumen AS secara mengejutkan tetap tidak berubah di bulan Oktober dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tingkat tahun ke tahun turun dari 3.7% menjadi 3.2%,” menambahkan bahwa The Fed kemungkinan tidak akan melanjutkan dengan satu lagi kenaikan suku bunga.

Penjualan Ritel AS Bulan Oktober Turun?

Pada hari Jumat, giliran Kantor Statistik Nasional (ONS) mengungkap data penjelasan AS untuk bulan Oktober. Analis pasar memperkirakan laporan tersebut akan menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar 1.5% pada basis tahunan, mengembalikan momentum negatif, sementara pada basis bulanan, mereka memperkirakan kenaikan 0.3%.

Monitor Penjualan Ritel (RSM) BRC-KPMG, ukuran bulanan kinerja penjualan ritel Inggris menyatakan bahwa selama periode Agustus-Oktober, total penjualan ritel Inggris naik sebesar 2.5%, lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata 3 bulan sebesar 3.1% dan pertumbuhan rata-rata 12 bulan sebesar 4.2%. Analis BRC menyatakan bahwa “banyak rumah tangga juga menunda belanja Natal mereka dengan harapan mereka bisa mendapatkan penawaran menarik pada diskon Black Friday mendatang."

Penjualan Ritel China Naik

Berita baik terkait kondisi ekonomi China datang dari kantor statistik negara itu karena laporannya menunjukkan bahwa penjualan ritel melonjak sebesar 7.6% bulan lalu pada basis tahunan, di atas prediksi pertumbuhan 7% oleh survei Reuters. Produksi industri naik sebesar 4.6% pada basis tahunan di bulan Oktober, sementara analis pasar memperkirakan kenaikan 4.4%.

Meskipun begitu, investasi di sektor real estate turun sebesar 9.3%, 0.2% lebih banyak dari yang diperkirakan mendorong kepala dinas statistik untuk mencatat bahwa sektor ini sedang berada dalam "masa transisi penyesuaian."

Tertarik trading berita ekonomi makro? Pelajari cara kerja pendekatan ini dengan webinar gratis kami. Bertemu dan berinteraksi dengan trader berpengalaman. Saksikan dan pelajari dari sesi trading live.

