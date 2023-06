CPI inflacija u UK u centru pažnje, PBoC smanjuje stope

Izvješće o inflaciji CPI-a u UK-u koje bi trebalo biti objavljeno u srijedu bit će jedno od najvažnijih financijskih izdanja na početku tjedna. Budući da je odluka Banke Engleske o kamatnim stopama trebala biti donesena u četvrtak, očekuje se da će izvješće pažljivo proučiti tržišni analitičari.

Narodna banka Kine (PBoC) krenula je naprijed s relaksacijom svoje monetarne politike kao što je većina ekonomista očekivala. U Europi su neki kreatori politike Europske središnje banke (ECB) naglasili da se središnja banka eurozone ne bi trebala suzdržati od ponovnog podizanja troškova zaduživanja sljedećeg mjeseca.

Izvješće o inflaciji CPI u Velikoj Britaniji za svibanj

U srijedu rano ujutro tržišni analitičari imat će priliku pomno proučiti podatke o inflaciji CPI-a u UK-u koje je objavio Ured za nacionalnu statistiku (ONS). Ekonomisti predviđaju da će CPI inflacija u svibnju iznositi 8,5% na godišnjoj razini. Ako se prognoza potvrdi, to bi značilo da je ukupna inflacija pala za 0,2 posto u odnosu na travanjsku brojku.

Upravni odbor Banke Engleske očekuje da će inflacija pasti na 5% do kraja 2023., dok analitičari predviđaju da će rast potrošačkih cijena dosegnuti cilj banke od 2% do kraja 2024. Treba napomenuti da će u četvrtak upravni odbor BoE-a objaviti svoju odluku o kamatnoj stopi s ekonomistima koji sugeriraju da bi moglo doći do dodatnog pooštravanja monetarne politike.

Kineska PBoC odluka o kamatnoj stopi

Upravni odbor PBoC-a smanjio je osnovnu kamatnu stopu na jednogodišnji zajam za 10 baznih bodova s 3,65% na 3,55% i smanjio osnovnu kamatnu stopu na petogodišnji zajam za 10 baznih bodova s 4,3% na 4,2% — prvi put u posljednjih deset mjeseca.

Promjenu u monetarnoj politici kineske središnje banke ekonomisti su očekivali jer su nedavni skupovi financijskih podataka pokazali da se lokalno gospodarstvo bori da uhvati tempo.

Maloprodaja u Kanadi raste u travnju?

U srijedu će kanadska statistika podijeliti podatke o maloprodaji u zemlji u travnju. Ekonomisti sugeriraju da je maloprodaja u cijeloj zemlji porasla za 0,2% u travnju na mjesečnoj razini, vraćajući se na pozitivno područje nakon što je u ožujku zabilježila pad od 1,4%.

Kanadski konferencijski odbor (CBoC) objavio je izvješće prije nekoliko dana u kojem se navodi da njegov indeks potrošačke potrošnje pokazuje pad kupnje u prvom tjednu travnja, ali stabilan rast do kraja mjeseca. Anketa CBoC-a spomenula je da bi "opći porast mogao ukazivati na to da ljudi vjeruju da su utjecaji na financijska opterećenja poput povećanja kamata dosegli vrhunac, što im omogućuje da se više posvete kupnji umjesto štednji."

Valja napomenuti da iako je Banka Kanade (BoC) obećala pauzirati svoje planove monetarne politike stezanja, bila je prisiljena podići kamatne stope početkom mjeseca kada su podaci pokazali da se gospodarstvo pregrijava.

Kreatori politike ECB-a komentiraju troškove posudbe

Dvoje kreatora politike ECB-a sugeriralo je da bi povećanje troškova zaduživanja bilo primjereno na temelju najnovijih izvješća o financijskim podacima.

Isabel Schnabel rekla je da “činjenica da smo podcijenili postojanost inflacije prošle godine, povećava vjerojatnost da podcjenjujemo inflaciju danas. Stoga trebamo nastaviti podizati kamatne stope sve dok ne vidimo uvjerljive dokaze da su kretanja u temeljnoj inflaciji u skladu s povratkom ukupne inflacije na cilj od 2%.”

Peter Kazimir, još jedan član odbora ECB-a, primijetio je da bi prerano zaustavljanje povećanja kamatnih stopa predstavljalo mnogo veći rizik od pretjeranog pooštravanja . Kazimir je također rekao da su "rizici inflacije prema gore još uvijek značajni, povezani s tržištem rada, cijenama hrane, profitnim maržama".

Goldman Sachs smanjio je prognoze kineskog BDP-a

Goldman Sachs (GS), jedna od najvećih investicijskih banaka na svijetu, objavila je da smanjuje svoju prognozu u vezi sa stopom rasta kineskog BDP-a u 2023. Analitičari GS-a smanjili su izglede rasta na 5,4% sa 6,0%, sugerirajući da bi daljnje ekonomske turbulencije mogle biti na putu.

U bilješci GS-a spominje se: "Budući da poticaj ponovnog otvaranja brzo nestaje, srednjoročni izazovi kao što su demografija, višegodišnji pad nekretnina, problemi implicitnog duga lokalnih vlasti i geopolitičke napetosti mogli bi postati važniji u izgledima rasta Kine."

