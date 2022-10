Fed se fokusira na inflaciju u četvrtom tromjesečju, zaokret nije vjerojatan

Listopad 10, 2022 16:00

Trgovci i ulagači koji se nadaju zaokretu Federalnih rezervi u četvrtom tromjesečju možda će morati odbaciti nade nakon jučerašnjeg govora guvernera Christophera J. Wallera.

“Nedavno sam pročitao neke špekulacije da bi zabrinutost zbog financijske stabilnosti mogla navesti FOMC da uspori povećanje stopa ili da ga zaustavi ranije nego što se očekivalo. Neka bude jasno da ovo nije nešto što razmatram ili vjerujem da je vrlo vjerojatan razvoj događaja." Guverner Federalnih rezervi Christopher J. Waller.

Središnji bankar ne slaže se sa špekulacijama jer su banke dobro kapitalizirane, a državna riznica, tržište dionica i roba funkcioniraju normalno, rekao je.

Zabrinutost tržišta nekretnina

Druge slabe točke u američkom gospodarstvu ne mogu se usporediti s izazovom smanjenja inflacije, a središnji bankar predviđa nastavak povećanja kamatnih stopa u 2023.

Bez obzira na to, postoji zabrinutost zbog kontrakcije na tržištu nekretnina, prema dužnosniku. Stambene zalihe rastu kako potražnja za novim domovima opada zbog viših kamatnih stopa. U međuvremenu, cijene kuća rasle su sporijim tempom od 10 posto posljednjih mjeseci u usporedbi s 20 posto u 12 mjeseci zaključno sa svibnjem, rekao je guverner Waller.

Korekcija na tržištu nekretnina trenutačno je možda blaga, ali središnji bankar nije isključio mogućnost puno većeg pada potražnje i cijena nekretnina prije nego što se tržište normalizira.

Pad cijena nekretnina mogao bi pridonijeti naporima Feda da smanji temeljnu inflaciju, ali ako ona ostane na razini od 0,6 posto iz kolovoza, borba s visokim cijenama i dalje će biti Fedov prioritet.

“Povećanje širih kamatnih stopa trebalo bi pomoći u umjerenoj potražnji i prigušiti inflaciju u drugim sektorima. Dakle, u svim sektorima, umjerenost potražnje trebala bi pomoći da se inflacija spusti prema našem cilju od 2 posto.” Guverner Federalnih rezervi Christopher J. Waller.

To znači da bi svi gospodarski sektori, a ne samo stanovanje, trebali pokazati smanjenje cijena prije nego što se dosegne ciljana stopa inflacije od 2 posto.

Širi rast smatra se 'skromnim, ali ispod trenda'

SAD je pao u tehničku recesiju u prvoj polovici godine, ali na temelju nedavnih gospodarskih podataka, guverner Waller vidi skroman rast ispod trenda u drugoj polovici godine.

Relativno govoreći, američko gospodarstvo poraslo je 6,9 posto u četvrtom kvartalu 2021. i 2,3 posto u trećem kvartalu. Donji trend mogao bi biti negdje između 0 do 2,3 posto rasta BDP-a u trećem tromjesečju i 0 do 6,9 posto BDP-a ove godine, tako da je raspon preširok za nagađanje. Više činjenica nećemo znati do 27. listopada kada će biti objavljena prethodna procjena BDP-a od strane Ureda za ekonomske analize.

Jedno je sigurno, ako rast SAD-a ostane u negativnom području u drugoj polovici godine, Federalne rezerve će to možda morati uzeti u obzir kada je riječ o odlučivanju o veličini povećanja kamatnih stopa, koje je bilo na razini 0,75 posto u posljednjih nekoliko mjeseci.

S druge strane, čini se da je američko tržište rada otporno nakon što je izvješće ADP-a o poslovima pokazalo da su tvrtke u rujnu otvorile 208.000 radnih mjesta. ISM Services Index ostaje čvrsto u području rasta na razini od 56,7 u rujnu, ali postoje slabosti u američkom proizvodnom sektoru koji je otpuštao radna mjesta na kraju trećeg tromjesečja.

