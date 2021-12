DAX Wochenausblick: Eher bärisch!

Dezember 05, 2021 20:00

Der DAX müsst über die SMA20 im 4h Chart kommen. Sollte das gelingen, so wäre der nächste harte Widerstand im Bereich der 15.410/30 Punkte zu finden. Kurzfristig aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn es den Bullen gelingt, den DAX über der 15.500 Punkte-Marke zu etablieren.

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (29.11.2021 - 03.12.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.453 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 695 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 335 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der Index bewegte sich am Montag zunächst in einer engen Box seitwärts. Gegen Ende des Frühhandels am Dienstagmorgen ging es dynamisch abwärts, die Bullen schafften es aber den DAX40 noch vorbörslich zu stabilisieren und im Nachgang dessen wieder nach Norden zu schieben. Diese Aufwärtsbewegung hielt bis Mittwochabend an. Vom Wochenhoch am Mittwochabend ging es dann wieder unter die 15.200 Punkte. Der Donnerstag als auch der Freitag war von einer größeren Seitwärtsbox geprägt, wobei sich am Freitagnachmittag dann wieder Schwäche einstellte.

Das Wochenhoch liegt unter der 16.000 Punkte-Marke und unter dem Level der Vorwoche. Das Wochentief hingegen liegt zwar unter der 15.100 Punkte-Marke, aber über dem Niveau der Vorwoche. Nach einem großen Wochenverlust der Vorwoche konnte der DAX in dieser Handelswoche wieder einen kleinen Gewinn ausweisen. In den letzten sechs Handelswochen wurde nur eine Handelswoche im Verlust abgeschlossen. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorwoche und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.445/47 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 15.465/67 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde jedoch nicht ganz erreicht. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.100 Punkte ebenfalls nicht ganz an unser nächstes Anlaufziel bei 15.080/78 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände

15.229/52/65/67/71

15.352/86

15.409/26/32/74/83

15.510/11/34

15.610

15.774

15.804/25

Dax Unterstützungen

15.169/25

15.094/71/24

14.976/55

14.873/33

14.796

14.611

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 15.380 und 14.833

Tagesschlussmarken 15.577 und 14.548

Break1 Bull (Wochen-Schluss) (11.167)

Break2 Bull (Monats-Schluss) (12.866)

Boxbereich 16.230 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 17.127 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX40 ist von seinem Allzeithoch mit Dynamik und mit Momentum unter alle relevanten Durchschnittslinien gefallen. In der letzten Handelswoche ist es zu einer Stabilisierung gekommen. Die Bullen haben es allerdings nicht geschafft, den DAX über die SMA200 (aktuell bei 15.426 Punkten) zu schieben - Versuche hat es einige gegeben, wie im Chart erkennbar ist.

Die SMA200 ist deshalb eine relevante Durchschnittslinie, weil sie besonders "hart" ist. Beim Rücksetzer im Oktober konnte sich der Index an dieser Linie mehrmals stabilisieren und dann zum Allzeithoch laufen. Jetzt kommt der Index von der Unterseite - ein Überwinden dieser Linie ist aktuell alles andere als einfach. Die Tageskerze ist am Freitag mit dem oberen Kerzendocht an die SMA200 bzw. an das 38er Retracement gelaufen, aber nicht darüber gekommen. Diesem Level ist in den kommenden Handelstagen auf Tagesbasis eine besondere Bedeutung zu schenken.

Schaffen die Bullen es, den DAX per Tagesschluss über die SMA200 zu schieben, vor allem aber zu etablieren, so könnte es weiter aufwärts bis an die SMA50 (aktuell bei 15.628 Punkten) gehen. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn es gelingt einen Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 15.825 Punkten) zu formatieren.

Solange der Index aber auf Tagesschlussbasis unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis in den Bereich der 14.950/30 Punkte gehen könnten. Darunter könnte es an die 14.880/60 bzw. an die 14.730 Punkte gehen.

Einordnung langfristiges Chartbild, Prognose (Daily): bärisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX Mitte November unter die SMA20 (aktuell bei 15.265 Punkten) gefallen ist. Es ging im Zuge dieses Rücksetzers bis an die SMA50 (aktuell bei 15.474 Punkten), wo es zunächst eine Stabilisierung gegeben hat. Von hier aus ging es dann weiter abwärts. Zwar schafften die Bullen den DAX40 im Bereich der SMA200 (aktuell bei 15.804 Punkten) zu stabilisieren und erneut eine kleine Erholung abzubilden, aber auch diese wurde im Nachgang dessen abverkauft.

Mitte der Woche konnte sich der Index dann über die SMA20 schieben. Er ist aber, das ist im Chart erkennbar, nicht wesentlich weitergekommen. Die letzten Handelstage ging es im Dunstkreis dieser Marke in einer vergleichsweise großen Box seitwärts. Die Bullen haben aber nicht verhindern können, dass es zu einem Wochenschluss unter der SMA20 gekommen ist.

Die Bullen müssen zunächst versuchen, den DAX wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren und im Nachgang dessen möglichst rasch von der SMA20 nach Norden zu schieben. Schaffen sie es den Index auch über das Level bei 15.410/30 Punkte zu schieben, so könnte es dann in Richtung der SMA50 gehen. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn es der DAX40 schafft, sich über der SMA200 zu etablieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies in den kommenden fünf Handelstagen passiert, schätzen wir als nicht sonderlich hoch ein.

Sollte der DAX es nicht schaffen, sich über die SMA20 zu schieben, so könnte es zu weiteren Rücksetzern kommen. Die möglichen Anlaufziele wurden im Daily genannt.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: der DAX muss zunächst über die SMA20 im 4h Chart kommen. Sollte das gelingen, so wäre der nächste harte Widerstand im Bereich der 15.410/30 Punkte zu finden. Kurzfristig aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn es den Bullen gelingt, den DAX über der 15.500 Punkte-Marke zu etablieren. Solange der Index unter der SMA20 im 4h Chart notiert, solange sind weitere Rücksetzer denkbar.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

DAX Rahmenbedingungen:

Am Freitag wurden die US-Arbeitsmarktdaten für November veröffentlicht. Diese sind gemischt ausgefallen. Auf der einen Seite ist die US-Arbeitslosenquote erneut gesunken und befindet sich jetzt bei 4,2%; auf der anderen Seite wurden deutlich weniger Jobs wie erwartet geschaffen. Die FED kommt damit dem Ziel der Vollbeschäftigung deutlich schneller näher als zunächst angenommen. Die US-Zentralbank hat bereits Signale ausgesendet, dass sie das Tapering im Zweifel einige Monate früher beenden will.

Wesentlich wird sein, wie die US-Verbraucherdaten Ende der Handelswoche ausfallen werden. Es ist davon auszugehen, dass wir eine weitere Steigerung sehen werden. Auch in Deutschland sind die Preise im November weiter gestiegen, allerdings hat das die Märkte nicht in Aufruhr gebracht. Die EZB hat bereits einige Male deutlich gemacht, dass sie, trotz der weiter steigenden Preise, an der lockeren Geldpolitik festhalten will.

„Corona“ ist weiterhin das alles beherrschende Thema. Die Auslastung der Intensivstationen ist kritisch: es ist nicht undenkbar, dass wir bald am Limit sind. Insgesamt führt dies zu einer weiteren Verschärfung der Lage. Denkbar ist, dass wir eine Entspannung der Lage nicht im Frühjahr, sondern im Herbst des kommenden Jahres sehen.

Frische Analyse Tages-Updates, jeden Morgen vor 09 Uhr neu für aktive Daytrader:

DAX Trading Setups

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX40 über der 15.170 Punkte-Marke zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es aufwärts gehen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.185/87, bei 15.201/03, bei 15.222/24, bei 15.239/41, bei 15.250/52 und dann bei 15.264/66 Punkten zu finden. Kann sich der DAX bis in den Bereich der 15.250/66 Punkte schieben, so könnte es hier schwer werden weiterzukommen. Eventuell ist die Aufwärtsbewegung in diesem Bereich auch beendet, bzw. der DAX40 läuft sich an diesem Level müde. Wird der Bereich mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.276/78, bei 15.296/98, bei 15.311/13, bei 15.329/31, bei 15.348/50, bei 15.363/65, bei 15.376/78, bei 15.392/94, bei 15.404/06, bzw. bei 15.422/24 Punkten gehen. Sollte es der DAX über die 15.422/24 Punkte schaffen, so könnte er dann unsere Anlaufziele bei 15.435/37, bei 15.445/47, bei 15.465/67, bei 15.480/82, bei 15.493/95 und dann bei 15.505/07 Punkten erreichen.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 15.170 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere nächsten Anlaufziele bei 15.165/63, bei 15.152/50, bei 15.141/39, bei 15.128/36, bei 15.118/16, bei 15.110/08 und dann bei 15.098/96 Punkten erreichen könnten. Unter der 15.098/96 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.080/78, bei 15.068/66, bei 15.049/47, bei 15.030/28, bei 15.009/07 und dann bei 14.980/78 Punkten zu finden. Unter der 14.980/78 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 14.971/69, bei 14.953/51, bei 14.940/38, bei 14.923/21, bei 14.910/08, bei 14.888/86, bei 14.870/68 und dann bei 14.851/49 Punkten zu finden. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 14.838/36, bei 14.822/20, bei 14.797/95, bei 14.776/74, bei 14.765/63, bei 14.751/49, bei 14.739/67, bei 14.720/18 und dann bei 14.707/05 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 49 / 2021:

seitwärts / abwärts

Handelsoptionen des DAX40 Cash Indizes mit CFD in beide Marktrichtungen

Geht man von steigenden Kursen beim DAX aus, kann der risikobewusste Trader eine BUY-Position aufgeben. Geht man von fallenden Kursen aus, tätigt man eine SELL-Order. Wenn die Handelsstrategie aufgeht und der Händler auf der richtigen Marktseite ist, können in beiden Richtungen des Marktes Tradinggewinne erzielt werden. Geht die Handelsstrategie nicht auf, macht der Trader Verluste. Der Hebel bis zu 1:20 mit dem DAX40 CFD multipliziert dabei die möglichen Gewinne oder Verluste.

Möchten Sie den DAX als Daytrader aktiv handeln? Dann eröffnen Sie ein kostenloses CFD Demokonto bei Admirals oder starten Sie live mit einem Tradingkonto zum aktivem DAX Daytrading.

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

► Handeln Sie verantwortungsvoll ◄

Diese Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information und stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Obwohl die Autoren und das Unternehmen Admirals nicht ausdrücklich darauf beschränkt sind, vor der Umsetzung unserer Analysen, Meinungen, Publikationen oder Artikel zu handeln, versuchen wir diese nicht zu nutzen, bevor sie den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.