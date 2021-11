DAX Analyse: Allzeithoch wieder im Visier!

Oktober 31, 2021 17:15

Die 16.000er Marke kommt wieder ins Visier beim deutschen Leitindex DAX, und sogar neue Allzeithochs könnten dieses Jahr noch gesehen werden. Die Stimmung für steigende Kurse ist deutlich da - unser Wochenausblick für den DAX40.

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

✅ DAX News ✅ DAX Aktuell ✅ DAX Prognose

DAX Rückblick: (25.10.2021 - 29.10.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.580 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 15 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 10 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Bereits zu Wochenbeginn konnte sich der Index erholen, allerdings kam es erst am Dienstagmorgen zu einem Befreiungsschlag. Der Index konnte sich im Zuge dessen bis an die 15.782 Punkte schieben - konnte sich dort aber nicht halten. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen immer weiter ab. Insgesamt hielten sich die Verluste aber bis Donnerstagabend in Grenzen. Der Freitag war zunächst von weiter nachgebenden Notierungen gekennzeichnet. Der DAX40 setzte bis knapp unter die 15.500 Punkte zurück. Hier griffen die Bullen dann ein und schoben den Index in dynamischen Aufwärtsimpulsen bis zum Wochenschluss an und über die 15.700 Punkte.

Das Wochenhoch liegt deutlich über dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief ebenfalls. Der DAX hat sich damit in den letzten fünf Handelstagen weiter erholen können. Nach einer Verlustwoche steht in dieser Handelswoche wieder ein kleiner Wochengewinn auf dem Zettel. Der DAX40 hat allerdings in den letzten 11 Handelswochen 7 Handelswochen im Verlust abgeschlossen. Ein großer Teil der Verlustwochen in diesem Jahr hat sich in diesem Betrachtungszeitraum eingestellt. Die Range lag leicht über der der Vorwoche, aber unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.765/67 Punkte Marke damit gerechnet, dass der DAX weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 15.781/83 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht, das Setup hat damit perfekt gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.502/03 Punkte-Marke nicht ganz an unser nächstes Anlaufziel bei 15.494/92 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände

15.729/55/67/77/93

15.803/33/47/74

15.904

Dax Unterstützungen

15.688/81/44/32/16/08

15.592/62/54/48/01

15.482/56/27/16

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 15.747 und 15.564

Tagesschlussmarken 15.872 und 15.359

Break1 Bull (WochenSchluss) (13.979)

Break2 Bull (MoSchluss) (12.803)

Boxbereich 16.230 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 17.127 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Nachdem der DAX40 am Freitag der letzten Handelswoche über die SMA50 (aktuell bei 15.546 Punkten) gelaufen ist, hat sich die Bewegung zu Wochenbeginn zunächst fortgesetzt. Am Freitag dieser Handelswoche ging es dann mit der Tageskerze unter die SMA50, die Bullen haben aber sichergestellt, dass ein Tagesschluss deutlich über dieser Durchschnittslinie formatiert wurde. Damit bleibt das Tageschart bullisch.

Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 notiert, solange kann es weiter aufwärts gehen. Anlaufziele könnten die 15.800/850, die 16.000 Punkte und dann das Allzeithoch sein. Dieses Szenario ist solange gültig, wie der DAX einen Tagesschluss über der SMA50 formatiert.

Geht es unter die SMA50, so könnte es zunächst bis an die SMA20 (aktuell bei 15.416 Punkten) gehen. Der DAX40 befindet sich auf Tagesschlussbasis zwischen der SMA50 und der SMA20 im neutralen Bereich. Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild bei einem Tagesschluss unter der SMA20. Die Bären wären wieder am Ruder, wenn sie es schaffen, einen Tagesschluss unter der SMA200 (aktuell bei 15.182 Punkten) zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird.

Einordnung langfristiges Chartbild, Prognose (Daily): bullisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX40 in den letzten Handelstagen zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 15.681 Punkten) gefallen ist. Am Freitag ging es mit der Kerze am Morgen unter die SMA50 (aktuell bei 15.608 Punkten) allerdings wurde diese postwendend zurückgekauft. Der Index konnte sich dann von der SMA50 direkt über die SMA20 schieben.

Es kommt jetzt zu Wochenbeginn darauf an, dass es der DAX schafft, sich über der SMA20 zu etablieren. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts gehen. Unsere Anlaufziele wurde bereits im Daily genannt.

Sollte es wieder unter die SMA20 gehen, so wäre das Chartbild bis an die SMA50 noch als neutral zu beurteilen. Bärisch eintrüben würde es sich, wenn es die Bären schaffen, den Index unter der SMA50 zu etablieren. Dann könnten sich weitere Abgaben bis an die SMA200 (aktuell bei 15.427 Punkten) einstellen. Gelingt es den Bären auch, den DAX40 unter der SMA200 zu etablieren, so könnte es übergeordnet bis in den Bereich der 15.200/180 Punkte abwärts gehen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: der DAX hat sich für diese Handelswoche eine gute Ausgangsbasis geschaffen. Solange er über der SMA20 im 4h Chart notiert, haben die Bullen die Möglichkeit, den Index übergeordnet wieder in Richtung der 16.000 Punkte zu schieben. Ein Tagesschluss unter der 15.420 Punkte Marke könnte hingegen ein Zeichen für weitere Schwäche sein.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

▬ Podcast: Börse & Trading zum Hören ▬▬▬

↳ Spotify ↳ Google Podcasts ↳ Apple Podcast ➥ https://admiralmarkets.de/wissen/podcast

DAX Rahmenbedingungen:

Wie erwartet hat die EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Ausrichtung der Geldpolitik unangetastet gelassen. Die europäische Zentralbank ist nach wie vor der Meinung, dass die Inflation vorübergehend ist und dass wir im 1. Halbjahr 2022 eine Abflachung der Preissteigerung sehen werden. Die Zinsen werden damit noch für längere Zeit auf dem Niveau bleiben, wo sie sind. Das war die explizite Aussage der EZB Chefin. Ob sich das dann wirklich so einstellt, bleibt abzuwarten. Nach wie vor kommt es zu Lieferengpässen - auch die Energiekosten werden eher steigen als wieder sinken - das schon deshalb, weil sich die potentiell zukünftige Ampelkoalition darauf verständigt hat, die Kosten der fossilen Energieträger zu steigern, damit der Umstieg auf erneuerbare Energien schneller geht.

Auch die FED steht einer steigenden Inflation gegenüber. Sie hat aber angekündigt, das Aufkaufprogramm sukzessive zurückzufahren, um damit Liquidität aus dem Markt zu nehmen. Anders als die EZB ist die FED sowohl stabilen Preisen als auch einer niedrigen Arbeitslosigkeit verpflichtet. Die US-Arbeitslosenquote sinkt seit Monaten und bewegt sich aktuell unter 5%. Sollte der Jobaufbau weiter an Fahrt gewinnen, so dürfte das zusätzlichen Druck auf die Zentralbank ausüben. Am Freitag werden die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass die US-Arbeitslosenquote weiter leicht sinken könnte.

Frische Analyse Tages-Updates, jeden Morgen vor 09 Uhr neu für aktive Daytrader:

DAX Trading Setups

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.700 Punkte-Marke zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es weiter aufwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann 15.711/13, bei 15.723/25, bei 15.736/38, bei 15.750/52, bei 15.765/67, bei 15.781/83, bei 15.794/96 und dann bei 15.804/06 Punkten zu finden. Geht es über die 15.804/06 Punkte, so könnte der Index dann unsere Anlaufziele bei 15.815/17, bei 15.824/26, bei 15.840/42 und dann bei 15.849/51 bzw. bei 15.861/63 Punkten erreichen. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.879/81, bei 15.894/96, bei 15.905/07, bei 15.913/15, bei 15.924/26 und dann bei 15.937/39 Punkten gehen. Über der 15.937/39 Punkte-Marke wären die 15.951/53, die 15.967/69, die 15.978/80, die 15.992/94, die 16.001/03, die 16.011/13, die 16.023/25 und dann die 16.029/31 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 15.700 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unser nächstes Anlaufziele bei 15.683/81 Punkten erreichen könnte. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.669/67, bei 15.651/49, bei 15.638/36, bei 15.626/24, bei 15.612/10 und dann bei 15.603/01 Punkte erreichen könnten. Setzt der DAX40 bis in den Bereich der 15.612/01 Punkte zurück, so hätte er hier vergleichsweise gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.593/91, bei 15.580/78, bei 15.568/66, bei 15.554/52, bei 15.539/37, bei 15.525/23, bei 15.512/10, bei 15.496/94 und dann bei 15.483/81 Punkten gehen. Unter der 15.483/81 Punkte Marke könnte der Index dann unsere Anlaufziele bei 15.471/69, bei 15.454/52, bei 15.440/38, bei 15.430/28, bzw. bei 15.420/18 anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 44 / 2021:

seitwärts / aufwärts

Handelsoptionen des DAX40 Cash Indizes mit CFD in beide Marktrichtungen

Geht man von steigenden Kursen beim DAX aus, kann der risikobewusste Trader eine BUY-Position aufgeben. Geht man von fallenden Kursen aus, tätigt man eine SELL-Order. Wenn die Handelsstrategie aufgeht und der Händler auf der richtigen Marktseite ist, können in beiden Richtungen des Marktes Tradinggewinne erzielt werden. Geht die Handelsstrategie nicht auf, macht der Trader Verluste. Der Hebel bis zu 1:20 mit dem DAX40 CFD multipliziert dabei die möglichen Gewinne oder Verluste.

Möchten Sie den DAX als Daytrader aktiv handeln? Dann eröffnen Sie ein kostenloses CFD Demokonto bei Admirals oder starten Sie live mit einem Tradingkonto zum aktivem DAX Daytrading.

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

► Handeln Sie verantwortungsvoll ◄

Diese Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information und stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Obwohl die Autoren und das Unternehmen Admirals nicht ausdrücklich darauf beschränkt sind, vor der Umsetzung unserer Analysen, Meinungen, Publikationen oder Artikel zu handeln, versuchen wir diese nicht zu nutzen, bevor sie den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.