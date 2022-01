Brent nadal pnie się w górę - napięcia na Bliskim Wschodzie

Styczeń 18, 2022 14:03

Jeszcze trzy tygodnie temu spekulowaliśmy, kiedy ropa Brent przebije poziom 80 dolarów za baryłkę, a dziś wydaje się, że surowiec ten zmierza w kierunku 90 dolarów.

We wtorek rano ropa Brent kontynuowała rajd na rynku, a ceny wzrosły o ponad 1,3%, osiągając najwyższy poziom od 2014 roku. Ta imponująca passa sprawiła, że od początku grudnia cena wzrosła o ponad 24%.

Co więc napędza ten gwałtowny wzrost cen ropy?

Wtorkowy poranny skok cen nastąpił po tym, jak jemeńska grupa Houthi przyznała się do serii ataków dronów na Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA). Ataki, które spowodowały eksplozję i pożar na obrzeżach Abu Dhabi, pozostawiły trzy ofiary śmiertelne i wywołały obawy o eskalację wrogich działań i potencjalne zakłócenia w globalnym zaopatrzeniu w ropę.

Podaż ropy, która jest już ograniczona przez OPEC+, została w ostatnich miesiącach jeszcze bardziej zmniejszona, ponieważ niektórzy członkowie mają trudności z osiągnięciem uzgodnionych zdolności produkcyjnych.

Po stronie popytu odnotowujemy wzrost, ponieważ szczególnie niskie temperatury w okresie zimowym na półkuli północnej powodują wzrost zapotrzebowania na paliwa grzewcze.

Co więcej, obawy, że Omikron doprowadzi do spadku popytu - co doprowadziło do spadków cen w listopadzie - osłabły. Zwiększyły się tym samym oczekiwania popytu na 2022 r., ponieważ świat próbuje zapomnieć o pandemii.

Wszystkie te czynniki skłaniają analityków do spekulacji, że w najbliższej przyszłości popyt nadal będzie przewyższał podaż, co oznacza, że ceny ropy mogą być nastawione na dalsze wzrosty w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Ropa Brent, wykres dzienny. Zakres dat: 25 marca 2021 - 18 stycznia 2022. Data sporządzenia: 18 stycznia 2022. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Żródło: Admirals MetaTrader 5 – Ropa Brent, wykres tygodniowy. Zakres dat: 5 lipca 2015 - 18 stycznia 2022. Data sporządzenia: 18 stycznia 2022 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Handluj kontraktami CFD na towary z Admirals

Z kontem Trade.MT5 od Admirals można handlować kontraktami różnic kursowych na Brent, West Texas Intermediate (WTI), złoto, srebro i wiele innych towarów! Kontrakty CFD pozwalają traderom czerpać potencjalne zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, jednocześnie korzystając z dźwigni finansowej. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: