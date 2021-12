Ropa Brent zbliża się do 80 dolarów podczas ostatnich sesji tego roku

Grudzień 29, 2021 12:37

Wczoraj wzrosty zaliczyły główne indeksy europejskie, z kolei Wall Street zakończyła sesję z mieszanymi rezultatami. S&P 500 na chwilę dotknął nowych szczytów, ale dzień zamknął na niewielkim minusie, przerywając tym samym ostatnią serię wzrostów.

Dzisiaj po przerwie świątecznej otworzyła się giełda w Wielkiej Brytanii. Co prawda w UK mamy ostatnio rekordowe poziomy przypadków Covid-19, ale do końca roku ma nie być żadnych restrykcji z tym związanych, co może sprzyjać odbiciu na rynkach akcji.

Ceny ropy nie zwracają w tej chwili większej uwagi na rozprzestrzeniający się Omikron i wczoraj mogliśmy obserwować wzrosty na surowcu. Brent powoli kieruje się w okolice 80 dolarów za baryłkę. Ostatnio poziom ten widziany był tuż przed doniesieniami WHO o Omikronie – 26 listopada tego roku.

Ropa Brent zakończyła wczorajszą sesję na poziomie 78,94 dolara za baryłkę, WTI z kolei zamknął się na poziomie 75,98 dolarów.

Ceny wspierane są przez problemy na rynkach ropy w Ekwadorze, Libii i Nigerii.

Ponadto Amerykański Instytut Paliw (API) podał wczoraj, że zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 3,1 mln baryłek, choć było to nieco mniej niż oczekiwane 3,2 mln. Oficjalny rządowy raport o zapasach ma zostać opublikowany jeszcze dzisiaj i również oczekuje się spadku o około 3,2 mln baryłek.

Ropa Brent wzrosła do tej pory o około 53% w tym roku i byki będą miały nadzieję, że przed końcem roku przebity zostanie psychologiczny poziom 80 dolarów za baryłkę. Wybiegając nieco w przyszłość, inwestorzy oczekują na wynik spotkania OPEC+ 4 stycznia, na którym członkowie grupy zdecydują, czy w lutym zostanie zwiększona produkcja o 400 tys. baryłek dziennie.

Źródło Admirals MetaTrader 5. Brent - wykres dzienny od 5 maja 2021 r. do 29 grudnia 2021 r. Utworzono 29 grudnia 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Źródło Admirals MetaTrader 5 - - Brent – wykres tygodniowy od 14 czerwca 2021 r. do 29 grudnia 2021 r. Utworzono 29 grudnia 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

