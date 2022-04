Handel na DAX40 z możliwym odbiciem w kształcie V

Marzec 31, 2022 17:29

DAX40 spadł od początku roku o ponad 23% na skutek wielu czynników, takich jak rosnąca inflacja, konflikt rosyjsko-ukraiński i wzrost cen energii.

Wielu analityków technicznych dostrzega jednak możliwość powstania formacji odreagowania w kształcie litery V na notowaniach niemieckiego indeksu – tak jak miało to miejsce podczas pandemii.

Podczas gdy ceny indeksów giełdowych będą prawdopodobnie nadal bardzo zmienne, na indeksie DAX40 mogą pojawić się pewne interesujące formacje techniczne, o których powiemy więcej w tym artykule.

CFD na indeks: DAX40 Symbol dla Trade.MT5 / Trade.MT4: DAX Data powstania pomysłu: 31 marca 2022 roku Horyzont czasowy: 1- 2 tygodnie Poziom wejścia: 14 930,00 Poziom stop loss: 14 100,00 Cel: 15 760,00 Rozmiar pozycji: Max 5% Poziom ryzyka: Wysoki

Rachunek Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD. To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto handlować na indeksie DAX40?

Indeks giełdowy DAX40 przedstawia 40 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Indeks obejmuje takie firmy, jak BMW, Volkswagen i Adidas. Jest często wykorzystywany jako wskaźnik nastrojów w Europie, ponieważ Niemcy są największą gospodarką w UE.

Do tej pory w tym roku indeks DAX40 spadł o ponad 23% z powodu obaw inwestorów związanych z rosnącą inflacją, konfliktem na wschodzie Europy oraz gwałtownymi wzrostami na rynkach energetycznych, takich jak ropa naftowa i gaz. Jednak od najniższego jak dotąd poziomu w roku, zanotowanego 7 marca, indeks wzrósł o 20% i odrobił już 50% ostatniej straty.

Po tym ruchu niektórzy analitycy zauważyli możliwość uformowania się formacji odreagowania w kształcie litery V, co zostało zaznaczone na poniższym wykresie miesięcznym niemieckiego indeksu. Podobną sytuację można było zaobserwować po spadkach giełdowych spowodowanych recesją finansową w 2008 r. i pandemią koronawirusa w 2020 r.

Podczas recesji w 2008 r. DAX40 spadł o ponad 55%, po czym nastąpiła wyżej wspomniana formacja w kształcie litery V. Podczas pandemii koronawirusa w 2020 r. indeks spadł o ponad 42%, zanim doszło do takiego samego V-odreagowania.

Źródło: Admirals MetaTrader5. Miesięczny wykres DAX40 od 1 lipca 2005 r. do 30 marca 2022 r, utworzono 30 marca 2022 roku o 8:00. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Do tej pory DAX40 spadł o ponad 23% z najwyższego do najniższego poziomu cenowego w tym roku.

Na początku roku większość analityków była bardziej optymistycznie nastawiona do europejskich rynków akcji niż do jakiegokolwiek innego regionu na świecie. Wynika to z faktu, że przez dłuższy czas były one niedowartościowane, ponieważ inwestorzy preferowali lokować kapitał na rynkach amerykańskich.

Chociaż wielu analityków obniżyło swoje ceny docelowe dla europejskich indeksów giełdowych - biorąc pod uwagę ostatnie zawirowania na rynkach - większość z nich nadal widzi możliwość wzrostu z obecnych poziomów.

Należy pamiętać, że nadal istnieją pewne poważne czynniki ryzyka dla Niemiec i gospodarki europejskiej. Z drugiej jednak strony, zarządzający funduszami nadal muszą inwestować w rynek i będą szukać wartości w niektórych sektorach.

Źródło: Admirals MetaTrader5. Dzienny wykres DAX40 od 17 czerwca 2021 r. do 30 marca 2022 r, utworzono 30 marca 2022 roku o 8:00. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Powyższy wykres przedstawia kształtowanie się DAX40 na wykresie dziennym. Obecnie cena testuje dwa istotne poziomy oporu.

Spadkową linię trendu od styczniowych i lutowych szczytów oraz horyzontalny opór na poziomie 14841 punktów. Widzimy, że niedawno cena zatrzymała się na przecięciu obydwu linii.

Aby odbicie w kształcie V zostało zrealizowane, kurs powinien zdecydowanie przebić te poziomy oporu. Jeżeli tak się stanie, droga w kierunku szczytów powinna być o wiele bardziej możliwa. Możemy zatem potraktować ten poziom jako podstawę naszego pomysłu tradingowego.

Przykład, kiedy można założyć pozycję na CFD na DAX40

Kupno indeksu po przebiciu 14930





Ustawienie poziomu stop loss na 14100





Ustawienie zamknięcia pozycji z poziomem ryzyka do zysku 1:1 - 15760





Horyzont czasowy = 1 – 2 tygodnie





Jeżeli otworzysz pozycję o wielkości 0,1 lota: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 83 EUR Jeżeli pozycja zamknie się na SL, strata wyniesie 83 EUR



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena indeksu wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Do obliczenia potencjalnych zysków i strat przydaje się nasz kalkulator inwestora:

Źródło: Kalkulator Inwestora Admirals

Podczas handlu na spadki warto jeszcze brać pod uwagę koszty kontraktów CFD. Należą do nich:

Spready . Różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży instrumentu. Typowy spread na DAX40 w Admirals to 1 punkt od 8:00-16:30 GMT

. Różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży instrumentu.

Prowizja. Koszt ponoszony przez inwestora dokonującego transakcji kupna lub sprzedaży. W handlu na rachunku Trade.MT4 w Admirals koszt prowizji dla sprzedaży lub kupna kontraktów CFD na indeksy wynosi ZERO.

Koszt ponoszony przez inwestora dokonującego transakcji kupna lub sprzedaży.

Swapy. Opłata za przetrzymanie pozycji przez noc. Aktualna opłata swap dla kontraktu CFD na indeks DAX40 dla rachunku Trade.MT4 to -0,00672 dla pozycji długich i -0,00994 dla pozycji krótkich.

Opłata za przetrzymanie pozycji przez noc.

Więcej szczegółów uzyskasz na stronie specyfikacji instrumentów Admirals.

Jak handlować na indeksie Dax40 w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź symbol DAX40 i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby handlować na DAX40 już dzisiaj! ▼▼▼

Czy uważasz, że DAX40 będzie miał inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że DAX40 będzie wyceniany inaczej, możesz założyć na tym indeksie długą pozycję.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: