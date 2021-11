Jak wykorzystać potencjał wzrostowy Coinbase podczas boomu na krypto.

Listopad 05, 2021 13:18

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, poszybowały do rekordowych poziomów w zeszłym tygodniu. Spółki związane z krypto nie pozostały na ten ruch obojętne i także zaliczyły udane sesje.

Jedną ze znanych krypto spółek jest Coinbase – giełda walut cyfrowych, pozwalająca kupować, sprzedawać, otrzymywać i przechowywać różnego rodzaju kryptowaluty.

Akcje wyznaczyły maksimum 429 dolarów podczas debiutu, później kurs spadł o 50% w ciągu kolejnych miesięcy, aż do minimów, wynoszących 207 dolarów.

Obecnie Coinbase odbił już 60% i analitycy przewidują, że zobaczymy wkrótce nowe rekordowe poziomy. Warto zatem zwrócić uwagę na tę spółkę.

Akcje: Coinbase Giełda: NASDAQ Symbol dla rachunku Invest.MT5: COIN.US Symbol dla rachunku Trade.MT5: #COIN.US Data powstania pomysłu: 3 listopada 2021 roku Horyzont czasowy: 3 - 6 miesięcy Poziom wejścia: 350 USD Cel: 500 USD Poziom stop loss: 265 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka: Wysoki

* Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

* Rachunek Trade.MT5 umożliwia spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD. To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

Źródło: Admirals Specyfikacja Instrumentów

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto handlować akcjami Coinbase?

Jest wiele powodów, dla których Wall Street jest byczo nastawiona w stosunku do tych akcji. Przyjrzyjmy się kilku:

Powód 1: Popularność krypto jest jednoznaczna z wynikami Coinbase

Główne źródło przychodów Coinbase wiąże się z prowizjami od transakcji przeprowadzanych na kryptowalutach przez użytkowników giełdy. Jeżeli uważasz, że waluty cyfrowe będą coraz bardziej popularne, Coinbase zdecydowanie na tym skorzysta, ponieważ będzie obsługiwał znacznie więcej transakcji.

Powód 2: Regulacje dotyczące krypto to pozytywny czynnik

Wielu inwestorów ma problem z tym, że kryptowaluty nie są w dużym stopniu uregulowane. Należy jednak zwrócić uwagę, że rządy na całym świecie – w tym administracja Joe Bidena – mówią o regulacji tego sektora. Przyczyniłoby się to do uzyskania większego zaufania w stosunku do walut cyfrowych.

Powód 3: Facebook pokłada zaufanie w Coinbase

Facebook ogłosił współpracę z Coinbase, uruchamiając swój własny portfel cyfrowy dla kryptowalut o nazwie Novi. Coinbase będzie partnerem powierniczym i pomoże bezpiecznie przechowywać kryptowaluty za pomocą oprogramowania Coinbase Custody.

Powód 4: Coinbase uruchomi swój własny rynek NFT

NFT (Non-Fungible Token – token, który nie jest zamienny) cieszą się w ciągu ostatniego roku olbrzymią popularnością. W zeszłym roku całkowita sprzedaż NFT wyniosła 250 milionów dolarów. W tym roku to już ponad 2 miliardy dolarów. Duże firmy, takie jak eBay, już korzystają z tej popularności, to samo robi Coinbase.

Jakie są przewidywania analityków dotyczące akcji Coinbase?

Według analityków ankietowanych przez Wall Street Journal, liczba ocen kupna przeważa teraz nad liczbą ocen sprzedaży. Oceny kupna wzrosły również w ciągu ostatniego miesiąca.

Źródło: WSJ, 2 listopada 2021 roku

Według Ankietowanych analityków najwyższa cena Coinbase w ciągu kolejnych 12 miesięcy to 600 dolarów, najniższa to 250 dolarów, średnia wypadła w okolicach 376 dolarów.

Przykładowy pomysł tradingowy dla Coinbase

Kupno akcji po wybiciu powyżej 350 dolarów. Cel powyżej 500 dolarów. Stop loss można ustawić na poziomie 265 dolarów. Ryzyko pozycji powinno obejmować 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 3 – 6 miesięcy Jeżeli kupisz 1 akcję Coinbase:

Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 150 dolarów. Jeżeli zostanie uruchomiony stop loss, strata wyniesie 85 dolarów.



Zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Powyższe wyniki zostały obliczone za pomocą kalulatora tradingowego Admirals – jest to świetne narzędzie, pomocne w obliczeniach potencjalnych strat i zysków.

Jak kupić akcje Coinbase w 4 krokach

W Admirals można kupić akcje spółek amerykańskich, np. Coinbase, z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje i minimalną prowizją wynoszącą jedynie 1 dolara.

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Coinbase i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Coinbase już dzisiaj! ▼▼▼

Uważasz, że akcje Coinbase będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Coinbase będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: