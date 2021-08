Pomimo pozytywnych danych o niemieckim PKB, oczekiwania na przyszłość nadal się pogarszają

Sierpień 26, 2021 14:47

Podczas gdy wciąż czekamy na rozpoczęcie dzisiejszego sympozjum w Jackson Hole i prezentacje uczestników sympozjum, jak wspomnieliśmy w naszej poniedziałkowej analizie tygodniowych perspektyw, ten tydzień był obładowany danymi makro z Niemiec, które nie były do końca pozytywne. Zobaczmy poniżej podsumowanie tych danych:

W trakcie poniedziałkowej sesji widzieliśmy jak wstępne dane PMI sektora usługowego i przemysłowego dla Niemiec uplasowały się odpowiednio na poziomie 61,5 oraz 62,7 pkt, podczas gdy konsensus rynkowy przewidywał, że osiągną one poziom 61,0 oraz 65,0 pkt, zatem już wtedy mogliśmy obserwować mieszane wyniki, które wskazywały na początek spowolnienia w gospodarce.

We wtorek poznaliśmy dane odpowiadające kwartalnemu PKB Niemiec. Dane te okazały się lepsze od oczekiwań analityków. W ciągu drugiego kwartału niemiecka gospodarka rozwijała się w tempie 1,6% , a wzrost PKB rok do roku okazał się wyższy o dwie dziesiąte od tego, czego oczekiwał konsensus rynkowy, osiągając wynik 9,8%.

, a wzrost PKB rok do roku okazał się wyższy o dwie dziesiąte od tego, czego oczekiwał konsensus rynkowy, osiągając wynik 9,8%. W środę poznaliśmy dane o oczekiwaniach biznesowych w Niemczech, indeks zaufania biznesu IFO oraz indeks sytuacji bieżącej. Z tych 3 odczytów jedynie dane o bieżącej sytuacji w Niemczech były pozytywne po przekroczeniu oczekiwań rynkowych, osiągając 101,4 pkt. wobec oczekiwanych 100,8 pkt. Widać więc, że choć obecnie sytuacja nie jest zła, to jeśli mówimy o oczekiwaniach na przyszłość nie są one tak dobre . Konkretnie, obie dane nie tylko były takie, jakich oczekiwał konsensus rynkowy, ale też drugi miesiąc z rzędu były gorsze od danych z poprzedniego miesiąca.

Z tych 3 odczytów jedynie po przekroczeniu oczekiwań rynkowych, osiągając 101,4 pkt. wobec oczekiwanych 100,8 pkt. Widać więc, że . Konkretnie, Z drugiej strony, dziś poznaliśmy odczyt indeksu klimatu konsumenckiego GfK dla Niemiec na wrzesień i te dane również okazały się nie tylko gorsze od danych z poprzedniego miesiąca, ale również gorsze od oczekiwań konsensusu rynkowego, wynosząc -1,2 pkt. wobec oczekiwanych -0,7 pkt. Należy zaznaczyć, że indeks ten mierzy zaufanie niemieckich konsumentów do aktywności gospodarczej, w której próbuje się przewidzieć wzrost wydatków konsumenckich. Jest to również drugi miesiąc z rzędu, w którym wskaźnik ten jest ujemny.

Dlatego też, biorąc pod uwagę wszystkie te dane, możemy po raz kolejny szacować, że nastroje na przyszłość nie są całkowicie pozytywne pomimo ożywienia gospodarczego, o którym świadczy PKB w drugim kwartale, i że zarówno inwestorzy, jak i konsumenci spodziewają się problemów w przyszłości. Można to wyjaśnić problemami, które generuje wariant Delta i spadająca skuteczność szczepionek przeciw temu wariantowi wirusa. Dodatkowym czynnikiem ryzyka mogą być kroki banków centralnych, a mianowicie zakończenie bodźców monetarnych i ewentualne podwyżki stóp procentowych.

Z technicznego punktu widzenia, jeśli spojrzymy na wykres dzienny niemieckiego indeksu DAX30, możemy zauważyć, że podąża on w silnym trendzie wzrostowym, który praktycznie doprowadził go do wyznaczania nowych historycznych maksimów, które poprawiły maksima osiągnięte w czerwcu i lipcu tego roku. Jeśli skupimy się jednak na ostatnich tygodniach, możemy zauważyć pewne symptomy zadyszki, które możemy obserwować na wskaźniku stochastycznym i praktycznie płaskim wskaźniku MACD. Na ten moment cena ma kilka ważnych punktów wsparcia - strefę zbieżności jej dołków z marca tego roku i średniej z 200 sesji, reprezentowaną przez dolny czerwony pas.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. DAX30, wykres dzienny. Zakres dat: od 23 kwietnia 2020 roku do 26 sierpnia 2021 roku. Sporządzono 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:05. Proszę pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Jeśli skupimy się na wykresie H4, możemy zauważyć, że cena znajduje się obecnie na ważnym punkcie wsparcia w strefie zbieżności jej średniej kroczącej z 200 sesji w H4 (czerwona linia), poziomu wsparcia/oporu reprezentowanego przez pomarańczowy pas i długoterminowej linii trendu wzrostowego, jak widzimy w górnym czerwonym kole.

Utrata tego ważnego poziomu wsparcia mogłaby zapoczątkować dalszą korektę, która powinna najpierw zmierzyć się z poziomem 15 480 punktów. Utrata tego poziomu otworzyłaby drogę do dalszej korekty do kolejnego ważnego poziomu wsparcia reprezentowanego przez górny czerwony pas.

Ważne jest, abyśmy śledzili rozwój wypadków i wiadomości nie tylko z sympozjum w Jackson Hole, ale również wiadomości makroekonomiczne, które poznamy w najbliższych tygodniach.

W tej chwili, mimo że dane nie są całkowicie pozytywne w stosunku do przyszłych oczekiwań, nie możemy stanowczo stwierdzić, że zmiana trendu nastąpi w najbliższym czasie, więc jeśli utrzymamy te poziomy wsparcia, nie możemy wykluczyć również, że zobaczymy nowe historyczne maksima.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. DAX30, wykres H4. Zakres dat: od 19 marca 2021 roku do 26 sierpnia 2021 roku. Sporządzono 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:10. Proszę pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Ewolucja kursu DAX30 w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +3,6%

2019: +25,48%

2018: -18,26%

2017: +12,51%

2016: +6,87%

