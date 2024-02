Sterkte van US dollar zet valuta's opkomende markten onder druk

Februari 12, 2024 08:34

Valuta's van opkomende markten zijn misschien niet de eerste keuze om in een strategie op te nemen, maar ze zijn wel populair geworden onder traders die hun valutahandelsportefeuilles willen diversifiëren.

De meeste opkomende markten zijn groot in termen van consumentencijfers, wat ze aantrekkelijk maakt voor beleggers en een nauwe relatie vormt tussen hun valuta's en belangrijke Forex valuta's zoals de Amerikaanse dollar en de euro.

In dit artikel leest u meer over de band tussen enkele van de meest populaire valuta's van opkomende markten, zoals de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR), Mexicaanse peso (MXN), Turkse lira (TRY) en de Amerikaanse dollar (USD), evenals wat de prognoses zijn voor dit jaar.

Amerikaanse dollar wordt begin 2024 sterker

Uit een peiling van Reuters, die op 7 februari werd gepubliceerd, bleek dat valuta's van opkomende markten het dit jaar moeilijk zouden kunnen hebben om terrein te winnen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De reden hiervoor is dat financiële gegevens uit de Verenigde Staten een economie weerspiegelen die te maken heeft gehad met de impact van het strakke monetaire beleid van de Fed. Ze blijft echter nog steeds veerkrachtig, vooral in de arbeidsmarktsector.

Hoewel de inflatie de afgelopen maanden is gedaald, lijken sterke rapporten met betrekking tot verschillende economische sectoren de verwachtingen van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) voor renteverlagingen terug te dringen. De CME Fedwatch Tool laat zien dat er op het moment van schrijven slechts een kans van 20% is om de leenkosten te verlagen in de volgende vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) die gepland staat voor 20 maart.

Als gevolg hiervan bereikte de US Dollar Index (DXY), die de sterkte van de Amerikaanse valuta meet ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta's, in de eerste week van februari het hoogste punt in drie maanden, een stijging van 2,68% sinds het begin van het jaar. De dollar is op weg naar een van de beste jaarlijkse starts van de afgelopen decennia.

Zuid-Afrikaanse rand: Vertragende hervormingen schaden economie

Het is geen geheim dat de Zuid-Afrikaanse economie problemen heeft ondervonden omdat de hervormingen tot stilstand zijn gekomen en uitgebreide stroomonderbrekingen de productiviteit schaden. Dit is een veelvoorkomend probleem vanwege het gebrek aan onderhoud van het net.

Fitch Ratings voorspelt dat de reële bbp-groei zal versnellen tot 0,9% in 2024 en 1,3% in 2025, van naar schatting 0,5% in 2023. De analisten legden in hun rapport echter de nadruk op de kritieke problemen van de economie en zeiden: "De 'BB-' IDR van Zuid-Afrika wordt beperkt door een lage reële bbp-groei, een hoge mate van ongelijkheid, een hoge en stijgende overheidsschuldquote en een bescheiden pad van begrotingsconsolidatie. De groei wordt belemmerd door stroomtekorten die naar verwachting op korte tot middellange termijn zullen aanhouden, zij het in een lagere omvang dan in de afgelopen maanden, en door een worstelende logistieke sector."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USD/ZAR - Dagelijkse grafiek. Datum: 29 september 2023 tot 9 februari 2024. Opgesteld op 9 februari 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De economen van Nedbank verwachten dat de Zuid-Afrikaanse rand onder druk zal blijven staan totdat er lokale verkiezingen plaatsvinden en het begrotingstraject is opgelost. De Zuid-Afrikaanse rand daalde in 2023 ten opzichte van zijn belangrijkste rivalen als gevolg van wereldwijde factoren, maar binnenlandse invloeden en politieke problemen zouden in 2024 een belangrijke rol kunnen spelen. Een rapport van Nedbank suggereerde dat de South African Reserve Bank (SARB) in juli zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente en voegde eraan toe dat "SARB de eerste verlaging zou kunnen vervroegen naar mei als de rand stabiel blijft rond de verkiezingen en de Verenigde Staten eerder begint met monetaire versoepeling dan de meesten verwachten."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USD/ZAR - Maandelijkse grafiek. Datum: 1 mei 2016 tot 9 februari 2024. Opgesteld op 9 februari 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Analisten die met verslaggevers van Reuters spraken, merkten op dat "een langdurige stijging van de Amerikaanse dollar een deel van de zwakte van de Rand kan hebben veroorzaakt, maar Zuid-Afrika heeft zichzelf geen dienst bewezen en zal niet opvallen als een valuta om te kopen, tenzij de staat dramatische hervormingsmaatregelen neemt."

Mexicaanse peso: Presidentsverkiezingen kunnen volatiliteit veroorzaken

Net zoals de Amerikaanse verkiezingen in november plaatsvinden, heeft Mexico zijn eigen presidentsverkiezingen gepland voor 2 juni. Mexico is naar voren gekomen als de belangrijkste bron van goederen die naar de Verenigde Staten worden geïmporteerd en heeft China voor het eerst in de afgelopen twintig jaar ingehaald. Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel is de totale waarde van de uit Mexico geïmporteerde goederen in 2023 met 5% gestegen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USD/MXN - Maandelijkse grafiek. Datum: 1 mei 2016 tot 9 februari 2024. Opgesteld op 9 februari 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Volgens analisten van ING is de Mexicaanse peso een van de valuta's die zich onderscheidt van de groep opkomende markten. Ze merken in een rapport op dat "Mexico momenteel echter zeer hoge reële tarieven heeft - 6% op basis van de huidige inflatie - en het lijkt onwaarschijnlijk dat een bescheiden verlaging al te veel schade zal aanrichten. Tegelijkertijd laat de prijsactie van MXN zien dat het veel te vroeg is om de impliciete rendementen van 11% in de peso te missen op de dreiging dat Donald Trump in november al dan niet tot president wordt gekozen. We zijn nog steeds erg positief over de peso."

De analisten van Pimco zijn optimistisch over de Mexicaanse peso en merken op dat "de fundamentals elke vorm van volatiliteit op korte termijn voor ons in de schaduw zullen stellen. We zoomen een beetje uit en kijken naar de meer fundamentele delen van het Mexicaanse verhaal. Hoewel er wat volatiliteit kan zijn rond de verkiezingen, zijn de fundamentals nog steeds erg goed."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USD/MXN - Dagelijkse grafiek. Datum: 28 september 2023 tot 9 februari 2024. Opgesteld op 9 februari 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

In een reactie op de renteplannen van de Bank of Mexico zeiden de analisten van Commerzbank: "De reële economie vertoont nu duidelijke tekenen van de impact van hoge rentetarieven. Afhankelijk van of er vandaag meer of minder bewijs is dat renteverlagingen op handen zijn, kan de peso onder druk komen te staan. Maar zelfs als er geen aanwijzingen zijn, lijkt een eerste renteverlaging in maart op dit moment niet onwaarschijnlijk, gezien de ontwikkelingen in de kerninflatie en de vertraging van de economische groei. Tenzij de inflatie natuurlijk weer uit de hand loopt."

Turkse lira: meer verkrapping van het monetaire beleid op komst?

Terwijl de Turkse politieke autoriteiten zich hebben bemoeid met de beslissingen van de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT) met betrekking tot het monetaire beleid, bevindt de lokale economie zich nog steeds in een spiraal van ongekend hoge inflatiecijfers.

In haar kwartaalrapport, gepubliceerd op 8 februari, heeft de CBRT haar inflatieprognoses voor 2024 en 2025 ongewijzigd gelaten op respectievelijk 36% en 14%. Volgens de laatste officiële gegevens is de inflatie op jaarbasis in Turkije versneld van 64,77% in december 2023 tot 64,86% in januari 2024.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USD/TRY - Dagelijkse grafiek. Datum: 29 september 2023 tot 9 februari 2024. Opgesteld op 9 februari 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Vorige week nam de gouverneur van de Turkse centrale bank, Hafize Gaye Erkan, ontslag na minder dan een jaar in de baan en werd vervangen door Fatih Karahan. De nieuwe gouverneur beloofde het strakke monetaire beleid te handhaven totdat de inflatie is gedaald tot een niveau dat in overeenstemming is met het gestelde doel.

In zijn opmerkingen zei Karahan: "We zullen waakzaam zijn voor de inflatieverwachtingen en het prijsgedrag van de Turkse Lira. Wij staan klaar om op te treden in geval van een verslechtering van de inflatievooruitzichten. Hoewel ons beleid vruchten begint af te werpen, zullen we onze beleidskoers handhaven totdat we permanente prijsstabiliteit hebben bereikt, de inflatie op het verwachte pad hebben verlaagd en op middellange termijn duurzame prijsstabiliteit in onze economie hebben gebracht."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USD/TRY - Maandelijkse grafiek. Datum: 1 mei 2016 tot 9 februari 2024. Opgesteld op 9 februari 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De benoeming van Fatih Karahan, een voormalig econoom van de Amerikaanse Federal Reserve, heeft de mogelijkheid van verdere verkrapping doen toenemen, waarbij economen van Deutsche Bank suggereren dat er ruimte is voor nog eens 250 of zelfs 500 basispunten vervroegde verkrapping, volgens een Bloomberg-rapport.

De analisten van ING zeiden in een rapport dat "de TRY een van de weinige valuta's van opkomende markten is met een positief totaalrendement ten opzichte van de dollar dit jaar. Nu de volatiliteit tussen de markten laag is, lijkt het erop dat beleggers graag het Turkse valutarisico willen nemen en proberen de rente te ontvangen. We hebben de neiging om ook voorzichtig de voorkeur te geven aan deze strategieën."

Handelen in valuta's van opkomende markten bij Admirals

Handel in valuta's is niet alleen beperkt tot de belangrijkste valuta's zoals de Amerikaanse dollar, de euro en de Japanse yen, maar strategieën kunnen paren bevatten op basis van valuta's van opkomende markten. Of beginnende handelaren nu handelen in grote, kleine of exotische valutaparen, ze hebben te maken met het gebrek aan kennis en ervaring.

Door u te verdiepen in educatief materiaal zoals artikelen, handleidingen, seminars bij te wonen of online webinars te bekijken, krijgt u de kans om vertrouwd te raken met hoe ervaren handelen kijken naar trading en hoe ze reageren wanneer de omstandigheden volatiel zijn. Kennis is macht als het gaat om handelen, vooral wanneer uw geld op het spel staat.

Meer leren over risicobeheer bij het handelen is belangrijk voor beginnende traders. De marktvolatiliteit kan hoog zijn en gebrek aan ervaring kan een obstakel zijn voor elke beginner. Risicobeheertools zoals stop loss en take profit orders kunnen risico's beperken als ze op de juiste manier worden gebruikt. Dit soort tools zijn beschikbaar op de meest populaire handelsplatforms, zodat beginnende handelaren kunnen oefenen met het gebruik ervan voordat ze deel uitmaken van hun handelsstrategieën.

Handel op een risicovrije demo-rekening

Wilt u uw handelsvaardigheden oefenen zonder uw geld in gevaar te brengen? Klik op de onderstaande banner om een risicovrije demo-rekening te openen bij Admirals en begin met het testen van uw handelsstrategieën met behulp van virtuele fondsen!

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.