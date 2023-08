Handelen in de Mexicaanse peso: Wat u moet weten

Augustus 18, 2023 16:01

Als we het over Amerika hebben, denken de meesten van ons aan de Verenigde Staten van Amerika of, in sommige gevallen, Canada. Mexico is echter een van de landen met de rijkste geschiedenis van het continent en een groeiende economie. Het handelen in de Mexicaanse peso (MXN) tegen de belangrijkste valuta's zoals de Amerikaanse dollar, de Euro of het Britse pond kunnen opties zijn als traders een gediversifieerde handelsportefeuille willen creëren.

De waarheid is echter dat de Mexicaanse peso niet bepaald populair is als zijn beroemdste tegenhangers. In deze blog zullen we enkele waardevolle inzichten met u delen over de Mexicaanse peso en de correlatie met de Mexicaanse economie die moeilijk te vinden zijn in slechts één blog.

De Mexicaanse peso en de Mexicaanse economie

Mexico heeft een bevolking van 128.000.000 mensen en het 14e grootste BBP in nominale termen in de wereld. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn bbp-groeiprognose voor 2023 voor Mexico verhoogd naar 2,6%, een stijging van 0,8% ten opzichte van de 1,8% groei die het in april voorspelde.

De herziene vooruitzichten weerspiegelen de positieve economische resultaten die het land de afgelopen maanden heeft gezien. De economie groeide in het eerste kwartaal van 2023 met 1,1%, waarmee het de verwachtingen van analisten overtrof en voortbouwde op zes opeenvolgende kwartalen van groei.

Volgens een rapport gepubliceerd door het Mexicaanse Nationale Instituut voor Geografie en Statistiek (INEGI), bleef de jaarlijkse totale CPI-inflatie in juli dalen tot 4,79%. Het cijfer was in lijn met de verwachtingen van analisten en markeert de 6e inflatiedaling op rij.

Het belangrijkste doel van Banco de México (de centrale bank van Mexico) is om de waarde van de Mexicaanse valuta op de lange termijn te behouden om het welzijn van de Mexicanen te verbeteren, met behoud van een lage en stabiele inflatie. Volgens de website werd Banco de México opgericht op 1 september 1925. De Mexicaanse economie heeft de afgelopen decennia te maken gehad met ups en downs, waarbij de centrale bank een cruciale rol speelde bij het terugdringen van de inflatie. Sinds 1994 is Banco de México (Banxico) autonoom in het ontwerpen en uitvoeren van haar monetair beleid.

Prestaties van de Mexicaanse Peso

Na in januari 2017 kortstondig een meerjarig dieptepunt van 21,50 ten opzichte van de Amerikaanse dollar te hebben aangetikt, begon de Mexicaanse peso aan een rally en in september 2017 werd ze verhandeld rond 17,60. De volgende twee jaar stabiliseerde de peso en handelde tussen 18 en 20 peso's ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDMXN - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 oktober 2017 - 17 augustus 2023. Opgesteld op: 17 augustus 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Het begin van de pandemie in 2020 deed de Mexicaanse munt pijn. De Mexicaanse peso daalde in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar en handelde eind maart 2020 rond 25 peso's. Tegen het einde van het jaar wist de peso echter terrein te winnen en handelde tegen 20 peso's ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDMXN - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 31 januari 2023 - 17 augustus 2023. Opgesteld op: 17 augustus 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

In 2023 bleef de Mexicaanse peso sterker ten opzichte van de Amerikaanse dollar en handelde op 1 juli op 16,75. Dit was een dieptepunt van zeven en een half jaar, waardoor sommige gebruikers van sociale media naar de Mexicaanse valuta verwijzen als 'superpeso'. Een ING-rapport merkte op dat, als het gaat om LATAM-valuta's, "de Mexicaanse peso een van de beste FX-presteerders van het jaar blijft en alleen wordt overtroffen door de Colombiaanse peso (met een impliciet rendement van 14,4%). Beleggers houden van de hoge carry in Mexico, de goed geleide economie en de blootstelling aan verrassend sterke Amerikaanse groei tot nu toe dit jaar. Inderdaad, de overmakingen van werknemers naar Mexico bereikten in mei een recordhoogte van $ 5,7 miljard."

Wat voorspellen analisten met betrekking tot de Mexicaanse peso en de Mexicaanse economie?

De Bank of Mexico handhaafde zijn referentierente op 11,25% op 10 augustus, in lijn met de voorspellingen van analisten, wat suggereert dat de inflatoire vooruitzichten "zeer complex" blijven en impliceren dat de rente nog enkele maanden stabiel zou kunnen blijven. De beleidsmakers van de bank zeiden in de verklaring na de vergadering dat "om een ordelijke en duurzame convergentie van de totale inflatie naar de doelstelling van 3% te bereiken, (de raad van bestuur) van mening is dat het noodzakelijk zal zijn om de referentierente gedurende een langere periode op het huidige niveau te handhaven."

Analisten van ING schreven in een rapport dat op 18 juli werd gepubliceerd dat "de marktkorting een renteverlaging van de Mexicaanse centrale bank vanaf november ziet. Daar zijn we het mee eens, en we zien inderdaad dat de tarieven daarna sneller worden verlaagd dan de marktkortingen. Er is veel comfort ingebouwd. Dit kan worden afgeleid uit de appreciatie van de peso en de daling van de marktrentes." Ze voegden er ook aan toe dat "er een hoge mate van beleidscomfort is ingebouwd in de Mexicaanse curve (TIIE), zozeer zelfs dat we meer en meer geneigd zijn om te anticiperen op het begin van een materieel versoepelingsproces in de komende maanden. De beleidsrente ligt met 11,25% zo'n 6% boven de Fed funds rate, wat een behoorlijk grote buffer is. Het is slechts twee keer breder geweest in de afgelopen 15 jaar - noodverlagingen van de Fed tijdens de Grote Financiële Crisis en hetzelfde aan het begin van de pandemie. Er is geen vereiste dat deze spreiding breder is. We geloven zelfs dat het zal afnemen naarmate de Fed nog wat meer verhoogt, terwijl Banxico vasthoudt aan zijn beleid."

Economen van Morgan Stanley suggereren dat nearshoring de Mexicaanse economie waarschijnlijk zou stimuleren. In hun notitie aan beleggers, gepubliceerd op 27 juli, merkten ze op: "Als de Amerikaanse industrie minder afhankelijk moet zijn van China, denken we dat het pad via Mexico zal lopen. Nearshoring zal naar verwachting een lange en aanhoudende race zijn die kan helpen bij het bouwen van nieuwe ecosystemen in de bestaande productiehubs van Mexico. Naarmate het BBP en de productie van Mexico groeien, moeten ook de bedrijfswinsten groeien, vooral in de financiële, industriële en consumentensector. In feite hebben Mexicaanse aandelen tijdens perioden van bovengemiddelde bbp-groei de neiging gehad om beter te presteren in termen van waardering, winstgevendheid en operationele prestaties. De nearshoring-trend heeft al geleid tot een herwaardering van Mexicaanse aandelen, en strategen zien de komende vijf jaar verder opwaarts voordeel voor binnenlandse bedrijven naarmate de tweede golf van nearshoring-groei aan kracht wint. "

Aangezien Mexicaanse burgers naar verwachting zullen stemmen bij de verkiezingen van volgend jaar, suggereren de analisten van Commerzbank dat het resultaat cruciaal kan zijn voor de Mexicaanse peso en de lokale economie. "De komende verkiezingen in juli 2024 zullen beslissend zijn voor de Mexicaanse economie en de Peso. Investeringen in infrastructuur, veiligheid en menselijk kapitaal, evenals bedrijfsvriendelijke hervormingen, moeten niet alleen het inherente groeipotentieel van Mexico vergroten, maar ook de aantrekkelijkheid van het land als investeringsbestemming vergroten. Met de juiste hervormingen geloven we dat Mexico goed gepositioneerd is om te profiteren van toegenomen nearshoring en friendshoring-activiteiten door wereldwijde bedrijven, wat een positieve langetermijnimpact zou hebben op de MXN," schreven ze in hun rapport.

Risicobeheer bij het handelen in de Mexicaanse peso

Zoals met elk Forex valutapaar, brengt het handelen in de Mexicaanse peso tegen de Amerikaanse dollar, de euro, het Britse pond of andere minder populaire valuta's risico's met zich mee. Beginnende handelaren die geen ervaring hebben met hoe valutamarkten werken, moeten wat tijd investeren in het uitbreiden van hun financiële kennis. Het kennen van de fundamenten van de valutamarkt kan mensen die net zijn begonnen met handelen helpen bij het bouwen van een uitgebreide strategie.

Een goed voorbereide strategie kan beginnende traders helpen het risico te verminderen. Het op tijd leren van al het financiële nieuws en hoe markten werken, zou niet voldoende zijn als u geen risicobeheertools bestudeert. Tools zoals de stop loss order kunnen het verlies van fondsen verminderen als de markten zich tegen uw plan keren. Als risicobeheertools iets nieuws voor u zijn, is het het beste om uw kennis ervan te vergroten.

Brokers bieden een breed scala aan educatief materiaal dat u kan helpen een betere trader te worden en tegelijkertijd de risico's in het proces te minimaliseren. Beginnende traders kunnen profiteren van webinars, blogs, gidsen, seminars enz., voorbereid door meer ervaren traders die hun kennis delen met starters. En het beste van al is dat sommige materialen gratis worden geleverd. Mis de kans niet om een betere trader te worden!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.