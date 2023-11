Handelen in Britse pond bij recessievrees

November 06, 2023 14:15

De waarde van het Britse pond ten opzichte van andere belangrijke valuta's, zoals de Amerikaanse dollar en de Euro, heeft geleden onder de hoge inflatiecijfers van de Britse economie en de impact van het strikte monetaire beleid van de Bank of England (BoE).

Op 2 november kondigde het Monetary Policy Committee (MPC) van de BoE aan dat het de leenkosten zou opschorten, aangezien de economische groeiprognose aantoont dat er in 2024 een recessie op komst zou kunnen zijn.

Laten we eens kijken naar de laatste updates met betrekking tot de Britse economie en de handel in het Britse pond bij vrees voor een recessie.

BoE-tarieven zullen waarschijnlijk voor langere tijd hoog blijven

Andrew Bailey, de gouverneur van de BoE, zei in zijn opmerkingen na de vergadering dat het MPC besloot de rente ongewijzigd te laten, zoals economen grotendeels hadden verwacht. De BoE hield de rente voor de tweede achtereenvolgende keer ongewijzigd en op het hoogste niveau sinds de financiële crisis van 2008.

Hoewel het besluit van de BoE de financiële markten niet verraste, was het een ander element van het rapport na de vergadering dat de aandacht van marktanalisten trok. De economische groeiprognose gaf aan dat er een verhoogde kans is dat de Britse economie volgend jaar in een recessie terechtkomt.

De bbp-groeiprognose van de BoE suggereerde dat het groeipercentage in 2024 zou kunnen afvlakken, met een kans van 50-50 op een recessie die begint na de voorjaarsverkiezingen.

In een reactie op het monetaire beleid van de BoE merkte Andrew Bailey the volgende op: "Het is veel te vroeg om aan renteverlagingen te denken. Hogere rentetarieven werken en de inflatie daalt. Maar we moeten zien dat de inflatie blijft dalen tot aan onze doelstelling van 2%. We hebben de rente deze maand ongewijzigd gelaten, maar we zullen nauwlettend in de gaten houden of verdere renteverhogingen nodig zijn. Maar we moeten het monetair beleid niet te lang restrictief houden. We moeten rekening houden met de balans van risico's tussen te weinig doen en te veel doen."

Wat voorspellen analisten over de Britse economie en het Britse pond?

Analisten van ING suggereren dat hogere rentetarieven een groeiende rem kunnen zetten op de Britse activiteit. In een rapport dat op 3 november werd vrijgegeven, merkten ze op: "De renteverhogingscyclus van de Bank of England is vrijwel zeker afgerond en de focus verschuift nu naar renteverlagingen. Beleidsmakers zijn onvermurwbaar dat deze nog ver weg zijn, een visie die de markten grotendeels hebben overgenomen. Hoewel we deze zomer een grote verlaging van de Britse renteverwachtingen hebben gezien, verwachten beleggers nog steeds dat de Bank Rate de komende drie jaar ten boven 4% zal blijven."

Economen van TD Securities zeiden dat de BoE het Britse pond steunde met haar "havikachtige" houding, en voegden eraan toe dat "kijkend naar de marktverwachtingen van verlagingen in volgend jaar, het lijkt alsof er nog meer optimisme is over de Britse economie ten opzichte van de eurozone, terwijl we verwachten dat de BoE de wereldwijde verlagingscyclus onder collega's zal leiden. Dienovereenkomstig zien we enig opwaarts potentieel van EUR/GBP, aangezien de markten de havikistische verwachtingen voor het Verenigd Koninkrijk blijven matigen. We houden van een lager GBP in vergelijking met collega's zoals AUD en NZD, waar de groei-inflatieresultaten er niet zo zachtmoedig uitzien en waar een inhaalslag op komst is."

De economen van Danske Bank vonden het besluit van de BoE in lijn met hun verwachtingen. In een reactie op het EUR/GBP-paar schreven ze dat "we de relatieve rente blijven zien als een gematigd positief punt voor EUR/GBP, met ruimte voor verdere verlagingen die voor 2024 zijn ingeprijsd. We verwachten nog steeds dat de relatieve prestaties van de economie van de Eurozone en het VK een relevante drijfveer zullen zijn. We mikken op een bescheiden stijging van EUR/GBP tot 0,89 in 2024."

Analisten van MUFG publiceerden een rapport waarin ze herhaalden dat "de bijgewerkte beleidsboodschappen van de Fed en de BoE naar onze mening beide vergelijkbaar waren, wat aangeeft dat het waarschijnlijker was dat er geen verdere verhogingen nodig zouden zijn, maar niet zo ver gingen dat ze het volledig uitsloten. De ontwikkelingen ondersteunen onze vooruitzichten voor een verdere verzwakking van het pond. De Britse rentemarkt houdt momenteel rekening met verlagingen van ongeveer 55 basispunten tegen het einde van volgend jaar. We verwachten nog steeds dat de BoE volgend jaar meer verlagingen zal doorvoeren dan momenteel is ingeprijsd."

De valutaanalisten van Commerzbank suggereerden dat er ruimte zou kunnen zijn voor een tijdelijk herstel van het Britse pond. In hun nota aan handelaren vermeldden ze dat "BoE-gouverneur Andrew Bailey tijdens de persconferentie herhaaldelijk onderstreepte dat prijsstabiliteit het mandaat van de BoE was, in plaats van bijvoorbeeld een recessie te voorkomen. Bovendien was het voorbarig om renteverlagingen te overwegen. De markt lijkt dat te geloven. De vraag is of de BoE ook bij deze opmerkingen zal blijven als de inflatie hardnekkiger blijkt te zijn. Voorlopig lijkt de markt echter tevreden te zijn en heeft het Britse pond mogelijk ruimte voor een tijdelijk herstel."

Risicobeheer bij het handelen in het Britse pond

Het Britse pond is een van de meest verhandelde valuta's ter wereld. Valutaparen die het Britse pond bevatten, zoals de GBP/USD en de GBP/EUR, behoren tot de meest populaire voor traders. Deze paren genieten van mediapubliciteit omdat veel traders de neiging hebben om ze in hun portefeuilles op te nemen, dus informatie en analytische artikelen zijn er in overvloed.

Beginnende handelaren kunnen in de verleiding komen om de Britse pondparen aan hun portefeuilles toe te voegen wanneer ze aan hun handelsreis beginnen. De handel in het Britse pond brengt echter risico's met zich mee die kunnen leiden tot verlies van geld als er verkeerde beslissingen worden genomen. Het is belangrijk voor beginnende traders om hun kennis over trading te vergroten door webinars en andere dergelijke educatieve video's te bekijken, artikelen en handleidingen te lezen, enz. Educatief materiaal is online te vinden en kan een rol spelen in het succes van de strategie van een beginnende trader.

Het leren gebruiken van risicobeheertools die beschikbaar zijn op populaire handelsplatforms zoals de MT4 en de MT5 is ook heel belangrijk. Door gebruik te maken van tools voor risk management hebben beginnende traders de mogelijkheid om hun strategieën op te bouwen en tegelijkertijd de kans te verkleinen dat ze aanzienlijke hoeveelheden geld verliezen als de markten zich tegen hen keren. Door het niveau van handelskennis te verbeteren, kunnen beginnende traders met minder stress en angst van de handelservaring genieten.

Interesseert handelen op macro-economisch nieuws u? Ontdek hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.