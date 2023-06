Fed rentetarieven: nieuwe verhoging of pauze?

Juni 02, 2023

De rente is de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen in enkele van 's werelds machtigste economieën. Sommige centrale banken hebben de leenkosten verhoogd in een poging om hoge inflatiecijfers te bestrijden die een tol hebben geëist van de consumentenbudgetten. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) bank heeft het voortouw genomen met zijn verkrappende monetaire beleid en opeenvolgende renteverhogingen.

Terwijl Amerikaanse consumenten proberen om te gaan met stijgende kosten van levensonderhoud, worden bedrijven ook geconfronteerd met problemen met de hoge rentetarieven die leningen duurder maken. De grote vraag is of de Fed de verkrapping van het monetaire beleid kan pauzeren of dat er meer renteverhogingen op komst zijn.

Met slechts een paar dagen verwijderd van de volgende vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) op 14 juni, zal onze blog enkele waardevolle inzichten delen met betrekking tot rentetarieven en monetair beleid geïmplementeerd door de Fed.

Alle ogen zijn gericht op de Fed

Het is geen geheim dat de meeste centrale banken de acties van de Federal Reserve beoordelen en soms hun beleid aanpassen rekening houdend met relevante gegevens. De Fed wordt beschouwd als een van de belangrijkste centrale banken ter wereld. Aangezien de Amerikaanse dollar de meest gebruikte valuta is in internationale transacties, zoals u deze regels leest, beïnvloeden de beslissingen van de Fed de waarde ten opzichte van andere belangrijke valuta's.

De Amerikaanse centrale bank heeft de rente sinds maart 2022 al 10 keer op rij verhoogd in een poging om de hoogste inflatiecijfers in 40 jaar te bestrijden. De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, die Janet Yellen in 2018 verving, had waarschijnlijk niet zo'n sterke inflatoire druk verwacht vlak nadat de coronaviruspandemie de economische activiteit wereldwijd verstoorde.

In maart 2022 besloot de raad van bestuur van de Fed om te beginnen met het verkrappen van het monetaire beleid, omdat de eerste tekenen van stijgende inflatie duidelijk werden. In slechts 3 maanden bereikte de totale inflatie 9,1%, op jaarbasis, wat een hoogtepunt van vier decennia was.

Wat zeggen Fed-functionarissen en wat zijn de voorspellingen?

Natuurlijk kunnen traders en beleggers niet voorspellen wat de toekomstige koers van de Fed zou kunnen zijn. Het bestuur van de Fed neemt beslissingen op basis van inflatiecijfers, arbeidsmarktstatistieken, productiviteit, werkloosheidspercentage en andere factoren.

Een paar dagen geleden merkte Jerome Powell op dat het nog steeds onduidelijk is of de Amerikaanse rente meer moet worden verhoogd.

Tijdens een onderzoeksconferentie van de Fed zei hij dat "we te maken hebben met onzekerheid over de vertraagde effecten van onze verkrapping tot nu toe, en over de mate van kredietverkrapping door recente bankspanningen. Dus vandaag is onze leidraad beperkt tot het identificeren van de factoren die we zullen monitoren, terwijl we beoordelen in hoeverre aanvullende beleidsversteviging geschikt kan zijn om de inflatie terug te brengen naar 2%. De risico's van te veel of te weinig doen worden evenwichtiger en ons beleid wordt daarop aangepast."

De 'haviken' van de Fed willen meer renteverhogingen

De president van de Cleveland Federal Reserve Bank, Loretta Mester, sprak met verslaggevers van de Financial Times over de rentetarieven en zei dat er geen dwingende reden is om te wachten op een nieuwe renteverhoging.

"Ik zie niet echt een dwingende reden om te pauzeren - wat betekent dat je wacht tot je meer bewijs krijgt om te beslissen wat je moet doen. Ik zou meer een overtuigend argument zien om [tarieven] omhoog te brengen en dan een tijdje vast te houden totdat je minder onzeker wordt over waar de economie naartoe gaat. De enige reden om een renteverhoging over te slaan wanneer duidelijk is dat meer verkrapping nodig is, is extreme marktvolatiliteit of een andere schok. Ik denk alleen dat we misschien verder moeten gaan. Op dit moment zie ik niet echt een dwingende reden dat we niet nog een kleine stap zouden willen zetten om een deel van die echt ingebedde, koppige inflatoire druk tegen te gaan," vertelde ze aan FT-verslaggevers.

Sommige beleidsmakers van de Fed zijn voorzichtig met renteverhogingen

Integendeel, de gouverneur van de Federal Reserve Philip Jefferson, die door president Joe Biden werd voorgedragen als vicevoorzitter van de Fed, lijkt de mening van Loretta Mester niet te delen. Jefferson suggereerde dat een pauze in renteverhogingen de nodige ruimte en tijd zou bieden om meer gegevens te analyseren voordat een beslissing wordt genomen over de mate van extra verkrapping, eraan toevoegend dat pauzeren niet betekent dat de aanscherping voorbij zou zijn.

"Een beslissing om onze beleidsrente constant te houden tijdens een komende vergadering moet niet worden geïnterpreteerd als dat we het piekpercentage voor deze cyclus hebben bereikt. Inderdaad, het overslaan van een renteverhoging tijdens een komende vergadering zou het Comité in staat stellen om meer gegevens te zien voordat beslissingen worden genomen over de mate van extra beleidsversterking, "merkte hij op.

Moody's: Strakker monetair beleid ligt op tafel

Mogelijk moet de Federal Reserve de hoge rente langer dan verwacht handhaven om de aanhoudende inflatie terug te dringen, aldus experts.

Analisten van Moody's waarschuwden dat de rentecyclus gevaren met zich meebrengt voor het financiële systeem, zoals blijkt uit de recente volatiliteit in de Amerikaanse bankensector. Ze merkten op dat een robuuste Amerikaanse arbeidsmarkt een recessie kan uitstellen, maar dat het gevaar bestaat dat dit kan leiden tot stijgende inflatie en de Federal Reserve kan dwingen de rente nog meer te verhogen.

"Afkoelende economische activiteit en een zwakkere arbeidsmarkt zijn noodzakelijke voorwaarden om de inflatoire druk in de economie te verlichten. Te veel veerkracht voor te lang zou een nog strakker monetair beleid vereisen", aldus het rapport.

