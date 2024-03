BoC-tarieven on hold: wat is het vooruitzicht voor Canadese dollar?

Maart 11, 2024 13:05

De Canadese economie is niet onaangetast gebleven door hoge inflatiecijfers in combinatie met hoge leenkosten. De Bank of Canada (BoC) was een van de eersten die haar rentetarieven verhoogde om de inflatie te bestrijden, waarbij het krappe monetaire beleid de Canadese dollar beïnvloedde. Aangezien de Canadese economie nauw verbonden is met haar Amerikaanse buurland, kunnen ontwikkelingen van de Federal Reserve een rol spelen in de manier waarop de BoC haar strategie zal aanpassen.

In dit artikel krijgt u de gelegenheid om meer te lezen over de Canadese economie, de Canadese dollar en wat analisten voorspellen.

BoC houdt tarieven in de wacht tijdens vergadering van maart

Op woensdag 6 maart kwam de raad van bestuur van de BoC bijeen om te beslissen over de rentetarieven. In het aangekondigde besluit stond dat de financieringskosten zouden worden opgeschort, zoals grotendeels werd verwacht door marktanalisten. De BoC verhoogde de rente voor het eerst in maart 2022, gevolgd door 10 renteverhogingen in minder dan 24 maanden.

De gouverneur van de BoC, Tiff Macklem, benadrukte dat het een prioriteit is om de inflatie dicht bij de doelstelling te brengen. "We willen het monetaire beleid niet langer zo restrictief houden dan nodig is. Maar we willen ook de vooruitgang die we hebben geboekt bij het terugdringen van de inflatie niet in gevaar brengen", zei hij in zijn opmerkingen na de vergadering.

Slechts vier weken voor de presentatie van de federale begroting gaf het hoofd van de BoC commentaar op de kwestie van de financiering van huisvesting die de Canadese economie verontrust. "Als al het andere in onze prognose hetzelfde zou zijn en de huisvesting sterker zou zijn, en de overheidsuitgaven sterker zouden zijn, zou de groei waarschijnlijk sterker zijn en zou er waarschijnlijk minder neerwaartse druk op de inflatie zijn. Dat is dus iets waar we rekening mee moeten houden als we onze rentevaststelling overwegen", merkte hij op.

Canadese economie: Ontwijkt recessie met zwakke economische groei

Statistics Canada meldde op 29 februari dat het reële bruto binnenlands product van Canada met 1% op jaarbasis is gestegen, waarmee alle prognoses, inclusief die van de BoC, voor het laatste kwartaal van 2023 zijn overtroffen.

Het rapport vermeldde dat de groei in het vierde kwartaal werd aangedreven door een sterke stijging van de export, terwijl zowel de woning- als de bedrijfsinvesteringen daalden. Er werd ook opgemerkt dat de economische groei in 2023 in het traagste tempo in de afgelopen zeven jaar is gestegen.

Het Parlementaire Begrotingsbureau (PBO) voorspelt een trage economische groei in het komende jaar van minder dan 1%, voordat het groeitempo in 2025 weer aantrekt. Op 5 maart zeiden de analisten van PBO dat "trage economische groei, denk ik, op dit moment onze beste schatting is met de informatie die we nu hebben, maar er kunnen altijd verrassingen zijn." Ze suggereerden ook met betrekking tot de rentetarieven dat "als de BoC wordt uitgesteld of meer tijd nodig heeft, voordat het begint met het verlagen van de rente, dat een rem kan zetten op de economische groei."

Wat vinden analisten van de Canadese dollar?

Laten we eens kijken wat economen voorspellen met betrekking tot de rentetarieven en de vooruitzichten van de Canadese dollar voor de komende kwartalen.

ING: Renteverlaging na juni?

Analisten van de Nederlandse ING-bank suggereren dat de beleidsmakers van de BoC waarschijnlijk pas aan het begin van de zomer agressief zullen optreden als het gaat om rentetarieven. In hun rapport dat op 6 maart werd gepubliceerd, merken ze op: "Het is onwaarschijnlijk dat de BoC comfortabel genoeg zal zijn om het beleid tijdens de volgende vergadering op 10 april te versoepelen, maar we zien wel een behoorlijke kans dat de renteverlagingen vanaf de vergadering van 5 juni beginnen door te voeren. De effecten van eerdere renteverhogingen werken nog steeds door, aangezien de Canadese hypotheekrente voor een toenemend aantal kredietnemers blijft stijgen naarmate hun hypotheekrente opnieuw wordt ingesteld nadat hun vaste periode is afgelopen. Dit zal de financiële druk op huishoudens opvoeren, waardoor zowel de consumentenbestedingen als de inflatie worden getemperd."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USD/CAD - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 september 2023 - 11 maart 2024. Opgesteld op : 11 maart 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Specialisten van ING suggereren dat de totale inflatie in de tweede helft van dit jaar zou kunnen dalen tot 2% in plaats van in 2025, wat in strijd is met de prognoses van de BoC. Het rapport voorspelt dat de Canadese dollar in de tweede helft van dit jaar dicht bij de $1,30 ten opzichte van de Amerikaanse dollar zou kunnen handelen.

Commerzbank: Opwaarts potentieel voor de "Loonie"?

De economen van Commerzbank suggereren dat er in de komende maanden opwaarts potentieel kan zijn voor de Canadese dollar, bij handelaren bekend als de "Loonie". Bij het analyseren van de vooruitzichten van het CAD/USD-paar na het rentebesluit van de BoC, schreven ze: "De BoC liet haar belangrijkste rentetarief ongewijzigd op 5%. Tegelijkertijd bleef de BoC benadrukken dat het nog te vroeg is om over renteverlagingen te praten. In de verklaring bleef ook de verwijzing naar de aanhoudende risico's voor de inflatievooruitzichten behouden. Over het algemeen was dit een vrij agressieve beslissing. Sommige marktdeelnemers verwachtten een meer gematigde toon in de verklaring. Het feit dat de BoC niet heeft geleverd, versterkt onze mening dat het onwaarschijnlijk is dat de BoC de rente zal verlagen tot na de Fed. We blijven daarom de komende maanden opwaarts potentieel zien voor de CAD."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USD/CAD - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 januari 2023 - 11 maart 2024. Opgesteld op : 11 maart 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

CIBC: Zwakke economische groei, wacht op rapport van april

Terwijl de Canadese dollar terrein won en kracht putte uit de monetaire beleidskoers van de BoC, verzuimden marktanalisten van CIBC niet te vermelden dat de economische groei nog steeds zwak is, hoewel de cijfers beter zijn dan verwacht. In hun rapport vermelden ze dat het Monetary Policy Report van volgende maand enig licht zou kunnen werpen, en voegen ze het volgende toe: "kijk uit naar meer duidelijkheid in het Monetary Policy Report van april, dat naast een nieuwe prognose voldoende optimisme zou moeten tonen in de strijd tegen de inflatie om de markten klaar te stomen voor een renteverlaging in juni, Ervan uitgaande dat de gegevens voor de komende maand in die richting wijzen. Maar voor nu is de algemene boodschap dat het te vroeg is om te bezuinigen en dat ze meer vooruitgang moeten zien op het gebied van inflatie."

