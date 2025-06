Hoe Oracle te Verhandelen na Fiscaal Q4 2025 Prestaties

Oracle (NYSE: ORCL), opgericht in 1977, ging naar de beurs in 1986. Door grote overnames van PeopleSoft, Sun Microsystems en NetSuite werd het bedrijf een wereldleider in enterprise software. Het biedt nu essentiële tools en infrastructuur voor bedrijven om grote hoeveelheden data te beheren en gebruik te maken van cloud computing en AI.

Leer meer over Oracle's prestaties in het vierde fiscale kwartaal van 2025 en wat analisten voorspellen voor het aandeel. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel advies. Raadpleeg een financieel adviseur voordat u beleggingsbeslissingen neemt.

Aandeel: Oracle Corp. Symbool voor Invest.MT5-rekening: ORCL Datum van het idee: 16 juni 2025 Tijdschema: 1 - 12 maanden Instapniveau: $215.00 Doelniveau: $240.00 Positiegrootte voor Invest.MT5 Rekening: Max 5% Risico: Hoog

Het Invest.MT5 account stelt u in staat om echte aandelen en effecten te kopen van enkele van de grootste effectenbeurzen ter wereld.

Risicowaarschuwing: Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of prestaties. Alle handel brengt hoge risico's met zich mee, en u kunt meer verliezen dan u inzet bij een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen, aangezien sommige transacties verlies en andere winst zullen opleveren. Begin klein om uw eigen risicotolerantie te leren kennen of oefen eerst op een demo account om uw kennis op te bouwen alvorens te investeren.

Bron: TradingView - Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Oracle Fiscaal Q4 2025 Prestatiesamenvatting

Prestatie-indicator Werkelijk Resultaat Verwacht Resultaat Boven of Onder Verwachting? Winst per Aandeel $1.70 $1,64 Overtroffen ✅ Omzet $15,90 miljard $15,59 miljard Overtroffen ✅

Belangrijkste Punten

Totale Q4-omzet, 11% hoger op jaarbasis

Oracle Cloud Infrastructure (IaaS) omzet van $3 miljard, 52% hoger op jaarbasis

MultiCloud database-omzetten van Amazon, Google en Azure groeiden met 115% van Q3 naar Q4

47 extra MultiCloud datacenters worden gebouwd in de komende 12 maanden, bovenop de huidige 23 in bedrijf

Raad van bestuur heeft een kwartaaldividend van $0,50 contant per uitstaand gewoon aandeel uitgekeerd

Oracle kondigde partnerschappen aan met Cleveland Clinic en G42, de kunstmatige intelligentie holding van de Verenigde Arabische Emiraten, voor een AI-leveringsplatform voor de gezondheidszorg

Chinese online retailer Temu verplaatst infrastructuur naar Oracle Cloud

Agressieve uitgaven leidden tot negatieve vrije kasstroom, wat zorgen veroorzaakt over de financiering van toekomstige AI-infrastructuur

Omdat de vraag de aanbodcapaciteit overtreft, worden sommige projecten uitgesteld, wat problemen veroorzaakt voor de korte termijn omzet en klanttevredenheid

Bron: Oracle Kwartaalresultaten

Oracle 12-Maands Analistenprognose Aandelenkoers

Volgens 32 Wall Street-analisten, ondervraagd door TipRanks, die gedurende de afgelopen 3 maanden een 12-maands aandelenkoersprognose voor Oracle hebben afgegeven:

Koop-ratings: 19

Houden-ratings: 13

Verkoop-ratings: 0

Gemiddeld koersdoel: $206,71

Hoogste koersdoel: $240,00

Laagste koersdoel: $167,00

Bron: Admiral Markets Aandelenlijst Macroscope, Oracle. 16 juni 2025. Historische prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Handelsstrategie Voorbeeld: Oracle

De volgende handelsvoorbeelden zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vormen geen beleggingsadvies. Beleggers dienen onafhankelijk onderzoek te verrichten alvorens handelsbeslissingen te nemen. Een voorbeeld handelsidee voor de Oracle aandelenkoers zou als volgt kunnen zijn:

Instap: Terugval naar $210,00 om volatiliteit toe te staan Doel: Net onder het hoogste analistenkoersdoel van $240,00 Risico: Klein, maximaal 5% van de rekening Tijdschema: 1-12 maanden HANDELSVOORBEELD Koop 10 Oracle Aandelen: $2.200 (10 * $220,00) Indien Doelkoers Bereikt: $200 potentiële winst ($240,00 - $220,00 * 10) Invest.MT5 Rekening Commissie: 10 aandelen * $0,02 per aandeel voor Amerikaanse aandelen = $0,20 (Activeert Minimum Transactiekosten van $1,00)

Onthoud dat markten stijgen en dalen. De aandelenkoers kan zelfs veel verder dalen, vooral omdat meer analisten een hold-rating op het aandeel hebben, aangezien de aandelenkoers mogelijk overbought is. De hoge schuldniveaus van het bedrijf ter financiering van hun groei kunnen een probleem worden bij een economische neergang en te midden van geopolitieke spanningen.

Hoe Oracle Aandelen Kopen in 4 Stappen

Open een account bij Admiral Markets om toegang te krijgen tot het dashboard. Klik op Trade of Invest op een van uw live of demo accounts om het webplatform te openen. Zoek naar uw aandeel in het zoekvenster bovenaan. Voer uw instap-, stop-loss en take profit niveaus in het handelsticket in.

Bron: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Oracle. Maandelijks. Datum: januari 2019 tot juni 2025, vastgelegd op 16 juni 2025. Historische prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Verwacht U dat de Oracle Aandelenkoers Anders Zal Bewegen?

Indien u van mening bent dat er een hogere kans bestaat dat de aandelenkoers van Oracle zal dalen, dan kunt u ook short handelen door middel van CFD's (Contracts for Difference). Deze brengen echter hogere risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Meer informatie over CFD's vindt u in dit artikel Hoe CFD's te Verhandelen.

