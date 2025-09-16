Kuidas kaubelda Netflixi aktsiaga pärast teise kvartali tulemusi?

September 16, 2025 08:21

1997. aastal asutatud ja California osariigis Los Gatoses peakorterit pidav Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) haldab maailma juhtivat voogedastusteenust, mis pakub telesaateid, filme, mänge ja otseülekandeid. Ettevõtte praegune fookus on tulude suurendamisel hinnastamisalgatuste ja reklaamimüügi kaudu erinevate tellimustüüpide kaudu.

Tutvuge Netflixi 2025. majandusaasta teise kvartali tulemustega ja analüütikute prognoosidega aktsia kohta. See materjal on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ega ole finantsnõuanne. Enne investeerimisotsuste tegemist konsulteerige finantsnõustajaga.

Aktsia: Netflix Inc. Sümbol Invest.MT5 kontole: NFLX Idee kuupäev: 15. september 2025 Ajakava: 1 - 12 kuud Sisenemistase: 1279,00 $ Sihtmärgi tase: 1600,00 $ Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Maks 5% Risk: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt. Riskihoiatus : varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Ära kunagi investeeri rohkem, kui võid endale lubada kaotada, sest mõned tehingud lõpevad kahjumi ja mõned kasumiga. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol , et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

: varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Ära kunagi investeeri rohkem, kui võid endale lubada kaotada, sest mõned tehingud lõpevad kahjumi ja mõned kasumiga. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta , et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada. Kauplemine ei sobi kõigile. Kauplemine on väga spekulatiivne ja sellega kaasneb märkimisväärne kahjumirisk. Kuigi see pakub potentsiaalseid võimalusi, hõlmab see ka suurt volatiilsust ja võimendusega kaubeldes võimendatakse nii kasumit kui kahjumit. Jaeinvestorid peaksid enne kauplemist neid riske täielikult mõistma.

Allikas: TradingView - Varasem tulemuslikkus ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste indikaator.

Netflixi 2025. majandusaasta teise kvartali tulemuste kokkuvõte

Näitaja Tegelik tulemus Prognoositav tulemus Ületas või jäi alla? Kasum aktsia kohta 7,19 $ 7,07 $ Ületas ✅ Käive 11,08 miljardit $ 11,04 miljardit $ Ületas ✅

Peamised järeldused

Käive kasvas aastases võrdluses +15,9%; tegevusmarginaal oli 34,1% (tõus 27,2%-lt aasta tagasi). Aktsiakasum (EPS) tõusis 7,19 $-ni(aastases võrdluses +47%).

Prognoose tõsteti: 2025. täisaasta käive prognoos on nüüd 44,8–45,2 miljardit $; teise kvartali käive prognoos ~11,53 miljardit $.

Vaba rahavoog oli 2,27 miljardit $.

Reklaam: reklaamitehnoloogia platvorm on nüüdseks täielikult välja arendatud; juhtkond väidab, et reklaamitulu kahekordistub 2025. aastal.

Sisu: hitid nagu Squid Game'i 3. hooaeg, Wednesday 2. hooaeg ja Stranger Thingsi finaal toetasid kasutajate kaasatust.

1,6 miljardit dollarit tagasioste (1,5 miljonit aktsiat).

Netflix ei avalda enam kvartalipõhiseid tellijate arve, keskendudes selle asemel tulule ja marginaalile.

Väljakutsed püsivad seoses intensiivse konkurentsi, sisu kulude inflatsiooni, reklaamitaseme rakendamisega kaasneva riski ja valuutariskidega.

Allikas: Netflix kvartalitulemused

Netflixi 12 kuu analüütikute aktsiahinna prognoos

Vastavalt 36 Wall Streeti analüütikule, keda küsitles TipRanks ja kes esitasid Netflixi 12 kuu aktsiahinna prognoosi viimase 3 kuu jooksul:

Ostureiting: 24

Hoidmisreiting: 11

Müügireiting: 1

Keskmine hinna sihtmärk: 1394,50 $

Kõrgeim hinna sihtmärk: 1600,00 $

Madalaim hinna sihtmärk: 950,00 $

Allikas: Admiral Marketsi Makroskoop, Netflix. 15. september 2025. Varasem tootlus ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste näitaja.

Kauplemisstrategia näide: Netflix

Järgnevad kauplemise näited on esitatud ainult hariduslikel eesmärkidel ega kujuta endast investeerimisnõuandeid. Investorid peaksid enne kauplemisotsuste tegemist läbi viima iseseisva uurimistöö. Netflixi aktsia hinna kauplemisidee näide võiks olla järgmine:

Sisenemine: Murrang üle tulemuste järgse kõrgtaseme 1279,00 $ juures Sihtmärk: Veidi alla kõrgeimat analüütikute hinnasihti 1600,00 $ juures Risk: Väike, maksimaalselt 5% kontost Ajakava: 1-12 kuud KAUPLEMISE NÄIDE Osta 10 Netflix aktsiat: 12 790 $ (10 * 1279,00 $) Kui sihtmärk saavutatakse: 3210 $ potentsiaalne kasum [(1600,00 $ - 1279,00 $) * 10] Kui sihtmärk ei saavutata: Oletagem, et kaupleja otsustas tehingu sulgeda allpool oma sisenenemishinda, analüütikute madalaima hinnasihi 950,00 $ juures. See tooks kaasa 3290 $ kahjumit [(950,00 $ - 1279,00 $) * 10] Invest.MT5 konto komisjonitasu: 10 aktsiat * $0,02 aktsia kohta USA aktsiate puhul = $0,20 (Käivitab minimaalse tehingutasu $1,00)

Pidage meeles, et turud on volatiilsed ja Netflixi aktsiahind kõigub. Hoolimata tugevatest põhinäitajatest ja tõstetud prognoosidest, püsivad probleemid reklaami müügikasvu ja suurenenud konkurentsiga. Aktsiahind on praegu üle 11% alla oma 2025. aasta juuni rekorditaseme ja võib langeda veelgi, kuna mõned analüütikud on andnud aktsiale nüüd müügireitingu.

Kuidas osta Netflixi aktsiat 4 sammuga?

Avage konto Admiral Marketsis, et saada ligipääs Dashboardile. Klõpsake "Kauple" või "Investeeri" ühel oma reaalsel või demokontol, et avada veebiplatvorm. Otsige soovitud aktsiat lehekülje ülaosas asuvast otsingulahtrist. Sisestage kauplemispiletisse oma sisenemishind, stop-loss ja take-profit tasemed.

Allikas: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Netflix. Kuine. Periood: jaanuar 2016 kuni september 2025, jäädvustatud 15. septembril 2025. Varasem tulemuslikkus ei ole tulevaste tulemuste või tulevase tootluse usaldusväärne näitaja.

Kas arvate, et Netflixi aktsia hind liigub teistmoodi?

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Netflixi aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol. Nendega on seotud aga kõrgemad riskid ja ei ole sobilikud kõigile investoritele. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad artiklist "Mis on CFD?".

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi investeerimisettevõtete veebilehel, kes tegutsevad Admiral Marketsi kaubamärgi all. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: