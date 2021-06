Aasta esimeses kvartalis oli USA dollari indeksi trend positiivne, kuid aprilli ja mai kuu jooksul langes see peamiste valuutade suhtes vastavalt 2,11% ja 1,40%, ulatudes kvartali madalaimale tasemele, mis on umbes 89,50 dollari juures. Sealt alustas see külgsuunalist liikumist 90,57 dollari taseme läheduses.

Tähelepanu valuutaturul on endiselt suunatud võimalikele meetmetele ja muudatustele, mida Föderaalreserv võib ette võtta toimetulekuks Ameerika Ühendriikides tõusva inflatsiooniga. Inflatsiooni tõusu tõi kaasa majanduse elavnemine ja tarbimise kasv tänu arenenud vaktsineerimisprotsessile. Rahapoliitika muutmine ja lõpuks intressimäärade tõus võivad mõjuda USA dollarile positiivselt.

Praegu on USA dollari indeks alustanud juuni kuud 0,51%-lise tõusuga.

EURUSD Analüüs

Kui kuu alguses jälgis turg tööhõive andmeid, siis eelmisel nädalal keskenduti USA inflatsiooniga seotud andmetele. Need andmed avaldati eelmisel neljapäeval. Andmetest tuli välja, et inflatsioon kasvas aastaga 5%-ni ning ületas turu ootusi.

Tehniliselt öeldes, kui vaadata nädalagraafikut, siis tundub, et EURUSD on 1.2240 tasemel aeglustunud, moodustades topelt topelttipu hinnamustri (roheline), mis on põhjustanud eelmise nädala viimases pooles hinna languse. Suure tõenöosusega kinnitab see positiivse kauplemiskanali purunemist, mida paar on viimastel nädalatel jälginud.

Nende tasemete kaotamine võib põhjustada täiendava korrektsiooni pikaajalise trendijooneni ja tema 200-perioodi libiseva keskmiseni.

Allikas: EURUSD päevagraafik Admiral Marketsi MetaTrader 5 platvormilt 10. veebruarist 2020 kuni 14. juunini 2021. Toimus 14. juunil kell 12:00 CEST. Pange tähele, et varasemad tootlused ei taga tulevast tootlust.

Hinna viimase 5 aasta areng:

2020 = +8,93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

GBPUSD Analüüs

GBPUSD puhul näeme, et see paar järgib väga selget tõusutendentsi. See tõusutrend sai alguse pärast 2020. aasta 20. märtsil saavutatud madalamaid tasemeid. Paar tõusis 1,14100 tasemelt ning jõudis peaaegu 1,42400 tasemeni.

Nagu näeme nädalagraafikus, alustas GBPUSD hind pärast eelmise aasta veebruaris kõrgeimate punktide saavutamist korrektsiooni, mis viis selle olulise taseme 1,40 kaotamiseni, kus ta otsis oma 18-perioodi libisevat keskmist, kus ta on leidnud olulise toetuspunkti. See on viinud selleni, et see ületab mitte ainult 1,40 taset, vaid moodustab topelttipu hinnamustri aastapõhiste kõrgeimate tasemete piirkonnas (roheline).

See topelttipu hinnamustri moodustumine võib omakorda põhjustada hinnakorrektsiooni, mis võib paari viia oma 18-perioodi libiseva keskmise otsimiseni, mis praegu toimib tema esimese toetustasemena. Niikaua kui hind ei kaota oma 18-perioodi libisevat keskmist, püsib suundumus positiivsena. Lõplik 1,40 taseme kaotus ja 18-perioodi libiseva keskmise kaotamine avaksid ukse edasiseks korrektsiooniks tema varasema toetustasemeni.

Allikas: GBPUSD nädalagraafik Admiral Marketsi MetaTrader 5 platvormil 23. novembrist 2014 kuni 14. juunini 2021. Toimus 14. juunil kell 12.05 CEST. Pange tähele, et varasemad tootlused ei taga tulevast tootlust.

Hinna viimase 5 aasta areng:

2020 = +3.10%

2019 = +3.95%

2018 = -5.54%

2017 = +9.43%

2016 = -16.26%

USDJPY Analüüs

Lõpuks, kui vaatame USDJPY-d, siis näeme, kuidas Jaapani jeen oli USA dollari tõusust üks suurimaid kaotajaid, kuna veebruari ja märtsi tõusu ajal läks see üle kauplemiselt 102,700 taseme lähedal ning kauples peagi 111,000 tasemel. Nagu näeme nädalagraafikult, hüppas hind pärast pikka aega oma olulise toetustasemel konsolideerumist (punase ribaga) pikaajalise langustrendi joonele, kus asub ka paari 200-perioodi libisev keskmine.

Kuid nagu me oleme juba varem maininud, on dollar aprillist alates konkurentide vastu taas tõusnud, nii et paar taandus oma 18 nädala libiseva keskmise tasemele, kust leidis tõusu jätkamiseks toetuspunkti.

Tehniliselt öeldes peame lähinädalatel hinnategevuse arengu suhtes väga tähelepanelikud olema, sest kui hind suudab 110,000 taseme tagasi vallutada, võib see sealt leida uut hoogu, et taas vallutada oma aasta kõrgeimaid tasemeid. Nende kõrguste ületamine võib avada osturalli, kus hind võib otsida rohelist ülemist külgmist kanaliriba. Vastupidi, kui hind jõuab uuesti madalamatele tasemetele, saame suure tõenäosusega näha suuremat ja pikemaajalist korrektsiooni.

Allikas: USDJPY nädalagraafik Admiral Marketsi platvormil MetaTrader 5 ajavahemikul 12. oktoober 2014 kuni 14. juuni 2021. Toimus 14. juunil kell 12.10. CEST. Pange tähele, et varasemad tootlused ei taga tulevast tootlust.

Hinna viimase 5 aasta areng:

2020 = -4,95%

2019 = -0,88%

2018 = -2,76%

2017 = -3,59%

2016 = -2,85%