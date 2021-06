Kas Amazon tõuseb oma toetustasemelt üle 11%?

Amazoni aktsia hind on alates pandeemia madalseisust 2020. aastal tõusnud üle 120% kõrgemale. Sellest ajast alates on jaemüügihiiglase aktsia hind kaubelnud tihedas vahemikus.

Uudised kooskõlastatud ülemaailmsest maksutõusust põhjustasid küll aktsia hinna lühiajalist nõrkust, kuid ettevõtte aktsia hind jäi sellele uudisele üllatavalt vastupidavaks. Kuid võib-olla pole see mõne jaoks nii üllatav.

Oma viimases kasumiaruandes teatas ettevõte, et müügitulu on kasvanud 44%, 108,5 miljardi dollarini. Samal ajal tõusis ka ettevõtte puhaskasum.

Investorid viitavad Amazon Prime, Amazon Studios ja Amazon Web Services (AWS) veelgi suuremale kasvule - viimased moodustavad kolmandiku ülemaailmsest pilvandmetöötlusturust.

Mida graafikud meile räägivad?

Allikas: Admirals MetaTrader 5, #AMZN, kuugraafik - andmevahemik: 1. septembrist 2013 kuni 10. juunini 2021, esines 10. juunil 2021 kell 20:30 GMT. Pange tähele: mineviku tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Ülaltoodud Amazoni aktsia hinna kuupõhine graafik näitab selget pikaajalist trendi ja hinna konsolideerumist alates eelmise aasta oktoobrist.

20-perioodi (sinisega) eksponentsiaalse libiseva keskmise ja 50-perioodi (punasega) eksponentsiaalse liikuva keskmise väärtus liiguvad endiselt kõrgemale, kinnitades tõusvat trendi.

Allikas: Admirals MetaTrader 5, #AMZN, nädalagraafik - Andmete vahemik: 18. augustist 2019 kuni 10. juunini 2021, esines 10. juunil 2021 kell 20:30 GMT. Pange tähele: mineviku tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Tehnilise analüüsi seisukohalt on kõige huvitavam graafik ülaltoodud Amazoni aktsiahinna nädala graafik. Hind on läbi murdnud varasemast kahanevast vastupanujoonest, mida näitab must joon.

Huvitav on see, et hind on nüüd sama taset uuesti testinud - tehnilised analüütikud nimetavad seda vastupanu muutumist toetustasemeks.

Kui hind suudab leida toetustaseme, võib see tõusta peaaegu 11% kõrgemale ja jõuda tagasi oma kõigi aegade kõrgeimale tasemele.