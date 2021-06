Kulla hind võib tõusta kõigi aegade kõrgeimale tasemele

Alates pandeemia madalseisust 2020. aasta märtsis kasvas kuld järgmise paari kuu jooksul ligi 45%. Pärast kõigi aegade kõrgeima taseme saavutamist 2020. aasta augustis, mis on umbes 2075,00 dollari juures, langes kulla hind peaaegu 20%. Pärast seda on see vähe haaval taastunud.

Hind on nüüd märtsi madalaimast tasemest tõusnud 15% võrra ja on murdnud võtmetähtsusega vastupanutaseme (mida näitab alloleval joonisel kahanev must joon).

Kui hind suudab püsida sellest tehnilisest vastupanutasemest kõrgemal, on võimalik, et see tõuseb ligi 13% ja jõuab tagasi kõigi aegade kõrgeima tasemeni.

Allikas: Admirals MetaTrader 5, GOLD, nädalagraafik - andmevahemik: 27. aprillist 2014 kuni 15. juunini 2021, esines 15. juunil 2021 kell 20:30 GMT. Pange tähele: mineviku tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Palju sõltub aga USA Föderaalreservi intressimäärade poliitika mõjust. Turud ootavad, et Fed tõstaks intressimäärasid varem, kui nad seda lasevad.

USA dollari tõus kõrgemale viib reeglina kulla hinna madalamale. Sellisel juhul võivad kauplejad otsida vale läbimurdeid, et mis võivad areneda nädala graafikul peamise vastupanutaseme all. Nagu alati, on võtmeks hinnategevus.

Allikas: Admirals MetaTrader 5, GOLD, päevagraafik - Andmete vahemik: 6. jaanuarist 2020 kuni 15. juunini 2021, esines 15. juunil 2021 kell 20:30 GMT. Pange tähele: mineviku tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Eespool näidatud kulla päevagraafikul langeb musta joone taastestimine kokku ka erinevate libisevate keskmistega, sealhulgas 20, 50 ja 100 perioodi eksponentsiaalse libisevate keskmistega.

Tehniliselt võib see kullale ka mõningast toetustaset pakkuda, kuid kui hind murrab sellest läbi, võib see olla ka kinnitus vale läbimurdele ja liikuda tagasi selle aasta madalamale tasemele.

Hinna viimase 5 aasta areng:

2020 = -4,95%

2019 = -0,88%

2018 = -2,76%

2017 = -3,59%

2016 = -2,85%