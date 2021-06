Mai oli aktsiaturgude jaoks positiivne kuu

Juuni 07, 2021 17:25

Pole kahtlust, et me kõik oleme mingil hetkel kuulnud finantsturgudega seoses kuulsat fraasi „Müü mais ja mine ära“. See kuulus fraas viitab teooriale, mille kohaselt ajavahemikul novembrist aprillini on aktsiaturu kasv suurem kui mai ja novembri vaheline keskmine kasv. Seetõttu soovitab see fraas sulgeda oma positsioonid ja oodata suveperioodi möödumist.

Nagu igas teoorias, on sellel ka pidepunkt, sest alates 1964. aastast on SP500 sulgunud ajavahemikus novembrist aprillini kolme aasta jooksul neljast aastast positiivselt. Võimalik, et see on tingitud investorite optimismist aasta lõpus ja järgmise aasta ootustest, ehkki mõned eksperdid viitavad ka sellele, et kliima võib olla siinkohal määravaks teguriks, kuna sügis- ja talvekuudel suureneb kauplemismaht suvekuudega võrreldes märkimisväärselt, kuna hea ilma korral on investorid rohkem oma vabast ajast teadlikud.

Kuid kui me vaatame tänavust aastat, siis näeme, et mai on peamiste aktsiaindeksite jaoks olnud üldiselt positiivne kuu, kuna need pole mitte ainult säilitanud oma peamise toetustaseme, vaid ka enamik neist on suutnud sulguda positiivses suunas. Seda fakti võime täheldada DAX30, IBEX35, SP500 või DJ30 puhul, mis on tõusnud vastavalt 1,88%, 3,79%, 0,55% ja 1,93%. Samal ajal lõpetas Nasdaqi indeks eelmise kuu langusega 1,53%.

Tulevikuootused võivad anda kogu maailmamajandusele uue tõuke, seda peamiselt tänu pandeemia olukorra paranemisele, mis on tingitud vaktsineerimisprotsessist koos majanduste ja turismi taasavamisega. Siiski peame olema tähelepanelikud ka võimalike meetmete suhtes, mida erinevad keskpangad inflatsiooni tõusu ja praeguste majandusabipakettide taustal rakendavad.

DAX30 Analüüs

Kui keskendume Saksamaa DAX30-le, siis näeme, et see on viimastel kuudel säilitanud selge tõusva trendi, mis viis selle juunikuu jooksul uute kõigi aegade kõrgeimate tasemeteni, jätkates seega oma tõusuga, mis algas mullu mais.

Praegu näeme stohhastilises indikaatoris, et DAX30 on tugevalt üleostetud tasemetel, nii et me ei saa välistada, et aktsiaindeks näeb mõningat tagasipõrget oma toetustasemele. Praegu on tema esimene toetustase eelmise aasta aprilli kõrgeimal tasemel. Selle taseme kaotamine võib avada ukse võimalikule edasisele korrektsioonile eelmise aasta madalaimatele tasemetele.

Selle taseme kaotamine võib viia hinna testima selle olulist tõusvat trendijoont, kuigi seni, kuni me neid toetustasemeid säilitame, püsib suundumus positiivne.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5. Dax30 päevagraafik andmevahemik: 29. jaanuar 2020 - 7. juuni 2021. Valmistatud 7. juunil 2021 kell 12.10. CEST. Pange tähele, et varasemad tootlused ei taga tulevast tootlust.

Hinna areng viimase viie aasta jooksul:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

IBEX35 Analüüs

IBEX35 on selle börsiaasta üks peamisi peategelasi, kuna sellel on selge tõusutrend, mis on selle viinud järk-järgult 9000 punkti tasemele, mis on väga lähedal aastapõhise kõrgeima taseme taastamiseni, mis on 9256 punkti juures. See on tase, mida pole nähtud pärast 2020. aasta veebruari lõppu nähtud.

IBEX35 ei ole pandeemiaeelsele tasemele veel taastunud, nii et see võib siiski peagi läheneda 10 000 punkti tasemele. Seda siis, kui suudetakse järjekindlalt ületada ja säilitada oma praegune vastupanutase, mis on märgitud rohelise ribaga.

Tuleb märkida, et Hispaania majandus sõltub suuresti turistide saabumisest ja seetõttu on riik kogu pandeemia jooksul tõsiselt kannatanud. Tuleviku märgid näivad aga vaktsineerimisprogrammi edenemise ja suuremate majanduste järkjärgulise taasavamise osas üsna positiivsed.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5. IBEX35 päevagraafik. Andmevahemik: 27. jaanuar 2020 - 7. juuni 2021. Valmistatud 7. juunil 2021 kell 12.15. CEST. Pange tähele, et varasemad tootlused ei taga tulevast tootlust.

Hinna areng viimase viie aasta jooksul:

2020: -15,45%

2019: 11,82%

2018: -14,97%

2017: 7,40%

2016: -2,01%





SP500 ülevaade

Kui keskendume SP500 päevagraafikule, siis näeme, kuidas see on viimastel kuudel jälginud punase kanali olulist tõusvat trendi, mis algas pärast topeltpõhja moodustamist eelmise aasta septembri ja oktoobri vahel, mida tähistab punane joon.

Viimastel nädalatel oleme näinud, kuidas hind on alustanud rohelise ja punase riba vahel külgsuunalist liikumist, mis toimivad selle peamise toetus- ja vastupanutasemena.

Pärast positiivset sulgemist maikuus üritab hind suure tõenäosusega ületada oma esimest vastupanutaset, mis võib selle viia uutele kõigi aegade kõrgeimatele tasemetele. Selle katse ebaõnnestumine võib põhjustada tõusu kanali alumise riba juurde, kust võib alata uus positiivne hoog. Selle kanali kaotamine võib tekitada kahtlusi ja viia hinna punase alumise riba juurde, millele me peaksime erilist tähelepanu pöörama, kuna selle taseme kaotamine võib viidata võimalikule suundumuse muutumisele.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5. SP500 päevagraafik. Andmevahemik: 11. veebruar 2020 - 7. juuni 2021. Valmistatud 7. juunil 2021 kell 12.20. CEST. Pange tähele, et varasemad tootlused ei taga tulevast tootlust.

Hinna areng viimase viie aasta jooksul:

2020: 15.05%

2019: 29.09%

2018: -5.96%

2017: 19.08%

2016: 8.80%