Pärast peaaegu 180%-list osturallit pärast 2020. aasta pandeemia madalamate tasemete saavutamist on Apple'i aktsiad konsolideerunud tihedas kauplemisvahemikus.

Tegelikult on aktsia hind võrreldes kõigi aegade kõrgeima tasemega langenud enam kui 10%. Kõrgeim tase asub umbes ~145,00 dollari juures, mis registreeriti 25. jaanuaril 2021. See tase andis Apple'ile turuväärtuseks umbes 2,1 triljonit dollarit.

See pole aga peatanud üht analüütikut, kes prognoosis, et Apple võib 2022. aastal jõuda 3 triljoni dollarini! Dan Ives Wedbushist avalikustas Apple'i aktsia hinnale väga positiivse hinnaprognoosi.

Mida graafikud ütlevad?

Allikas: Admirals MetaTrader 5, #AAPL, kuugraafik - Andmete vahemik: 1. juulist 2006 kuni 8. juunini 2021, esines 8. juunil 2021 kell 20:30 GMT. Pange tähele: varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Üleval näidatud Apple'i aktsiahinna graafik näitab hiljutist konsolideerimist, mida pole Apple'i ajaloos enne 2006. aastat juhtunud. Enne seda konsolideerimist on aktsiad olnud tugevas tõusvas trendis.

Pikas perspektiivis on selge, et aktsia hind on hiljuti hüpanud või pöördunud 20-perioodi (sinise) eksponentsiaalse libiseva keskmise ja 50-perioodi (punase) eksponentsiaalse libiseva keskmise ümber.

Praegu on hind veel 20-perioodi libisevast keskmisest kaugel. Kui hind langeb veelgi, võib see olla mõne investori jaoks huvitav piirkond.

Allikas: Admirals MetaTrader 5, #AAPL, nädalagraafik - Andmete vahemik: 5. novembrist 2017 kuni 8. juunini 2021, esines 8. juunil 2021 kell 20:30 GMT. Pange tähele: varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Lühema tähtajaga kauplejad võivad vaadata Apple'i aktsiahinna nädalagraafikut. See näitab ka mõningaid hiljutisi pöördepunkte 50-perioodi libiseva keskmise ja 100-perioodilise (rohelise) eksponentsiaalse liikuva keskmise ümber.

Need tasemed võivad pakkuda kauplejatele huvitavaid alasid, et sellel pikemas perspektiivis silm peal hoida - eriti kui Wedbushi üleskutse aastaks 2022 osutub õigeks!

