Juni 09, 2021 11:00

EURUSD Rückblick (02.06.2021 - 08.06.2021)

Der EUR (zum USD) bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Mittwoch der letzten Handelswoche, im Bereich der 1,2215 und damit gut 40 Pips unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Das Währungspaar gab am Mittwoch zunächst nach, konnte sich bei 1,2164 stabilisieren und erneut erholen. Diese Erholung ging zurück über die 1,2200, der EUR erreichte aber nicht mehr das Tageshoch. Am Donnerstag erfolgte dann der nächste dynamische Rücksetzer der bis an die 1,2118 ging. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der EUR nicht stabilisieren, sondern gab weiter nach. Erst im Bereich der 1,2104 gelang dann am Freitag die dynamische Gegenbewegung, die bis in den Bereich der 1,2185 ging. Der Wochenschluss wurde knapp unter diesem Level festgestellt. Zu Wochenbeginn ging es zunächst orientierungslos seitwärts. Am Montagnachmittag konnte das Währungspaar die 1,2200 knapp überschreiten, sich jedoch nicht darüber festsetzen. Der Dienstag war von einem abwartenden Handel geprägt. Es ging in einer minimalen Box seitwärts.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt unter dem Level des letzten Betrachtungszeitraums, das Wochentief ebenso. Auch der Wochenschluss wurde unter dem Niveau der Vorwoche formatiert. Die Range war mit 114 Pips vergleichbar mit der Vorperiode.

Wir hatten auf der Oberseite damit gerechnet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2210 unsere nächsten Anlaufziele bei 1,2217/19 anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup hat damit sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 1,2111/09 ebenfalls exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 1,2104/02. Damit hat das Setup perfekt gepasst.

Hoch*: 1,2218 Vorperiode: 1,2256

Tief*: 1,2104 Vorperiode: 1,2133

Wochenschluss: 1,2166 Vorwoche: 1,2190

Range*: 114 Pips Vorperiode: 123 Pips

*Betrachtungszeitraum 02.06.2021 - 08.06.2021 - Handelszeiten zwischen 08:00-22:00 Uhr

Abgleich der erwarteten Range (02.05.2021 - 08.06.2021) auf Basis unseres Setups(erwartet / IST)

Hoch: 1,2282 / 1,2218

Tief: 1,2118 / 1,2104

EURUSD: Wie könnte es weitergehen?

Euro-WS: 1,2199.....1,2213/52/69/79/89......1,2313/33/73.....1,2433

Euro US: 1,2110.....1,2091.......1,1960/50.....1,1864.....1,1791......1,1680/43

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres EURUSD Setups:

Intraday-Marke 1,2268 und 1,2082

Tagesschlussmarken 1,2377 und 1,1940

Boxbereich 1,2555 bis 1,0504

Range 1,3479 bis 0,9631

Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im WEEKLY/DAILY/4h Chart:

Weekly

Der EUR konnte sich in der letzten Handelswoche weiter von der SMA20 (aktuell bei 1,2040) entfernen. In den letzten Handelswochen kommt der EUR aber nicht wesentlich weiter - er tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Der EUR hat aber nach wie vor die Möglichkeit weiter zu steigen - Voraussetzung dafür ist, dass er über der SMA20 notiert. Anlaufziele könnten die 1,2250/70 und dann übergeordnet die 1,2350/75 sein. Darüber wäre der Bereich übergeordnet bei 1,2500/50 ein denkbares Anlaufziel.

Rücksetzer könnten sich auf Wochenbasis bis in den Bereich der SMA20 ausbilden. Etabliert sich der EUR auf Wochenschluss unter diesem Level, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen, die zunächst bis in den Supportbereich bei 1,1960/50 und dann weiter bis an die SMA50 (aktuell bei 1,1926) gehen könnten.

Chartbild Weekly: bullisch

DAILY

Auch auf Tagesbasis ist zu erkennen, dass der EUR zuletzt immer wieder zur SMA20 (aktuell bei 1,2185) zurückgelaufen ist. Es ist ihm aber immer wieder gelungen, diese Durchschnittslinie als Basis einer Stabilisierung und Erholung zu nutzen. Er kämpft in den letzten Handelstagen mit dieser Durchschnittslinie. Bisher ist es ihm nicht gelungen, sich wieder über diese Linie zu schieben. Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss der EUR aber einen Tagesschluss über der SMA20 formatieren, der am nächsten Tag bestätigt wird. Dann könnten die Anlaufziele aus dem Weekly erreichbar sein.

Kommt es aber zu einem Tagesschluss unter der SMA20, der am Folgetag bestätigt werden würde, könnte das die Gefahr weitere Rücksetzer bedeuten, die bis die SMA50 (aktuell bei 1,2074) als auch die SMA200 (aktuell bei 1,1985) gehen könnten. Darunter könnte noch der Supportbereich bei 1,1960/50 stabilisierend wirken.

Chartbild Daily: bullisch

*****

EURUSD Tages-Updates, jeden Morgen gegen 09 Uhr frisch und aktuell

Mit Setups für aktive Daytrader und Forextrader hier auf unserer Webseite.

*****

4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der EUR mehr oder weniger auf der Stelle tritt. Er konnte sich zwar wieder über die SMA20 (aktuell bei 1,2165) schieben, ist bisher aber immer wieder an der SMA50 (aktuell bei 1,2185) hängen geblieben. Damit befindet sich der EUR im kurzfristigen Zeitfenster im neutralen Bereich. Im Bereich der SMA50 befindet sich auch die SMA20 im Daily, was es für den EUR noch einmal schwerer macht, nach Norden auszubrechen.

Sollte er es schaffen, sich über die SMA50 zu schieben und vor allem zu etablieren, so könnte es weiter aufwärts gehen. Die Anlaufziele wären zunächst die 1,2250/70 und dann der Bereich bei 1,2300.

Schafft er es aber nicht, sich über die SMA50 zu schieben, so könnten Rücksetzer an die SMA20 und dann an die SMA200 (aktuell bei 1,2141) gehen. In der letzten Handelswoche ging es schon einmal unter die SMA200, der EUR hat sich aber nicht darunter etabliert. Eintrüben würde sich das Chartbild, wenn sich der EUR unter der SMA200 etabliert. Dann könnte es übergeordnet bis in den Bereich der 1,2040 bzw. an die 1,1985 gehen.

Chartbild 4h Chart: neutral

Fazit: der EUR tritt auf der Stelle. Er muss über die SMA50 im 4h Chart, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Ein Tagesschluss unter der 1,2074 würde das Chartbild deutlicher eintrüben, weitere Rücksetzer wären dann denkbar.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

EURUSD Rahmenbedingungen:

Am Donnerstag tag die EZB erneut. Zwar hat die Inflation angezogen, die Zentralbank hat aber wissen lassen, dass sie dies für ein vorübergehendes Ereignis ansieht. Somit gehen wir nicht davon aus, dass es zu einer nachhaltigen Änderung der Geldpolitik kommen wird. Vielmehr wird es darauf ankommen, was nicht gesagt wird, ob und vor allem wann die Märkte in Zukunft mit einer Zinserhöhung rechnen müssen. Der EUR hat sich, im Vorgriff auf dieses Event, bereits in eine Seitwärtsbox begeben, in der er bis Donnerstagnachmittag bleiben könnte.

Für das nächste Jahr wird mit dem stärksten Wirtschaftswachstum der letzten 80 Jahre gerechnet. Auf der einen Seite befeuert China mit seinem Wachstum die Nachfrage, zum anderen werden die USA, bedingt die Konjunkturpakete massive Wachstumsimpulse setzen. Europa wird zwar auch wachsen, aber deutlich langsamer als China und die USA.

Zum EURUSD in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich der EUR über der 1,2180 behaupten, so könnte er versuchen unser nächstes Anlaufziel bei 1,2184/86 zu erreichen. Kann er sich über die 1,2184/86 schieben, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1,2192/94, bei 1,2202/04, bei 1,2209/11, bei 1,2217/19, bei 1,2225/27, bei 1,2233/35, bei 1,2242/44 und dann bei 1,2252/50 gehen. Kommt es bei 1,2252/50 zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 1,2262/64, bei 1,2270/72, bei 1,2281/83, bei 1,2290/92 bzw. bei 1,2299/1,2301 zu finden. Kann er sich über die 1,2299/1,2301 schieben, so wären die 1,2309/11, die 1,2318/20, die 1,2329/31, die 1,2340/42, die 1,2349/51 und dann die 1,2358/60 unsere nächsten Anlaufziele.

Short Setups: Kann sich der EUR nicht über der 1,2180 halten, so könnten die Rücksetzer zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 1,2176/74 und dann bei 1,2166/64 erreichen. Setzt der EUR bis in den Bereich der 1,2174/64 zurück, so hätte er hier gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, so könnte der EUR dann unsere Anlaufziele bei 1,2157/55, bei 1,2149/47, bei 1,2141/39, bei 1,2130/28, bei 1,2120/18, bei 1,2111/09 und dann bei 1,2104/02 erreichen. Unter der 1,2104/02 könnte der EUR dann unsere Anlaufziele bei 1,2095/93, bei 1,2084/82, bei 1,2075/73, bei 1,2066/64, bei 1,2055/53 und dann bei 1,2047/45 anlaufen.

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups

1,2218 (1,2271) bis 1,2165 (1,2102)

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

seitwärts/aufwärts

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

