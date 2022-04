Волатилността подкрепи петрола, USD също поскъпва

Април 27, 2022 14:46

Волатилността подкрепи спот цените на суровия петрол и влоши представянето на световния фондов пазар, тъй като щатският долар остана силен в овърнайт търговията.

Силата на долара натисна спот цените на златото надолу. Тъй като златото е деноминирано в щатски долари, благородният метал е беше притиснат, като изглежда, че инвеститорите се фокусират върху USD като предпочитан актив убежище.

Подхранването на силата на щатския долар беше допълнено и от поръчките за дълготрайни стоки в САЩ за март. Заглавната цифра беше малко по-ниска от очакваното при ръст от 0,8% в сравнение с очаквания ръст от 1%.

Въпреки това пропускът не беше достатъчно голям, за да загуби подкрепата на щатския долар, тъй като инвеститорите бяха предпазливи оптимисти по отношение на повишението с 1,1% на основните поръчки за дълготрайни стоки.

Спот цената на суровия петрол се повиши поради опасения от геополитически доставки, произтичащи от конфликта в Украйна. Докладът на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA) излиза по-късно днес и спот цените на суровия петрол може да бъдат засегнати.

Седмичният доклад за състоянието на петролния пазар ще покаже последните нива на производство, внос и запаси на суров петрол в САЩ, което го прави ключов бенчмарк на петролните пазари.

Други акценти в търговските новини днес включват изказванията на президента на ЕЦБ Кристин Лагард и управителя на Канадската централна банка Маклем.

ЕЦБ е изправена пред предизвикателна среда на инфлационни насрещни ветрове и съмнения относно устойчивостта на икономическото възстановяване след спада от пандемията от COVID-19. Конфликтът в Украйна влошава допълнително ситуацията.

Очаква се паричното затягане да започне през третото тримесечие, но тъй като еврото е под силен натиск от силата на долара, ЕЦБ може да се наложи да се действа по-бързо.

В още новини от централната банка CAD може да продължи по сигнали, потвърждаващи, че създателите на паричната политика в Канада възнамеряват да повишат основните лихви с 0,5% на срещата, която предстои през юни. Инфлацията в Канада се повиши до 6,7% през март, което е връх за последните 30 години.

В новините за инвестиции в акции, Facebook публикува печалбите си за първото тримесечие по-късно днес, заедно с T-Mobile US Inc и Amgen Inc. Налице е повишена волатилност на фондовите пазари, тъй като инвеститорите остават чувствителни към прогнозите за второто тримесечие по време на отчетите за печалбите.

