يظهر تأثير التباطؤ الاقتصادي على أداء المؤشرات في شهر سبتمبر

أيلول 28, 2021 01:12

ربما سمع البعض منا العبارة الشهيرة "Sell in May and go away" و يقصد بذلك "بيع في مايو و ابتعد عن السوق" عندما يتعلق السؤال حول أفضل توقيت للتداول في سوق الأسهم. تشير هذه العبارة إلى النظرية القائلة بأنه خلال الفترة بين شهري نوفمبر وأبريل، كان النمو في سوق الاسهم أعلى من متوسط النمو في الأشهر بين مايو ونوفمبر. لذلك توصي العبارة بإغلاق مراكزنا وانتظار مرور فترة الصيف قبل استئناف نشاطنا.

حتى الآن، في عام 2021، لم يتم الوفاء بهذه الفرضية بالكامل. بالرغم من أن الاتجاه الصاعد يبدو أنه تباطأ في الأونة الاخيرة، إذا نظرنا إلى مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية من يونيو إلى الآن، يمكننا أن نرى كيف ظل الاتجاه إيجابياً - باستثناء مؤشر IBEX35، وبالتالي استمرار الاتجاه من النصف الأول من العام.

المؤشرات الأوروبية:

انخفض مؤشر IBEX35 بنسبة 2.37٪ منذ مايو.

ارتفع مؤشر الداكس 40 بنسبة 1.58٪ منذ مايو.

ارتفع مؤشر الكاك 40 بنسبة 3.57٪ منذ مايو.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.67٪ منذ مايو.

المؤشرات الأمريكية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.78٪ منذ مايو.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 5.98٪ منذ مايو.

ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9.4٪ منذ مايو.

كما لاحظنا في التحليلات الأخيرة، تدهور الاقتصاد العالمي خلال الأسابيع القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، كان أداء سوق الاسهم في شهر سبتمبر سلبياً بشكل عام، مما أدى إلى محو جزء من المكاسب التي تم الحصول عليها حتى أغسطس - مع انخفاضات في سبتمبر بنسبة 1.04٪ و 1.39٪ و 1.49٪ في مؤشرات الاسهم العالمية الـ DAX40 و الـ NQ100 و الـ SP500 على التوالي.

جنباً إلى جنب مع هذا التباطؤ في البيانات الكلية، يجب أن نضيف إليه حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتأثير بدء التناقص التدريجي لبرنامج التحفيز في الولايات المتحدة وتشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا بعد انتخابات الأمس، والتي كان من المقرر فيها استبدال المستشارة أنجيلا ميركل بعد ذلك. التي أعلنت رحيلها قبل عدة أشهر، بعد أن قادت البلاد على مدار الـ 16 عاماً الماضية.

أدت هذه الانتخابات إلى حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالحكومة الجديدة، حيث لم يحقق حزب أولاف شولتز الديمقراطي الاجتماعي (SPD) أغلبية واضحة. لذلك، تجري الآن فترة مكثفة من المفاوضات للوصول إلى السلطة.

بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التناقص التدريجي في برنامج التحفيز سيبدأ في نوفمبر ويمكن أن ينتهي في منتصف عام 2022، لذلك سيتعين علينا أن نكون منتبهين للغاية لكيفية استيعاب السوق لهذا التطور، حيث أن الخفض السريع للحوافز قد يتسبب في حدوث تصحيحات في مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية.

تحليل مؤشر داكس 40

إذا ركزنا على مؤشر الداكس 40 الألماني، يمكننا أن نرى كيف حافظ السعر خلال الأشهر القليلة الماضية على اتجاه صعودي واضح أدى به إلى تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق في منتصف أغسطس. جاءت هذه الارتفاعات بعد أن تغلب السعر على الحركة الجانبية التي كان يتبعها منذ يونيو الماضي بعد الدعم المتتالي لخط الاتجاه الصعودي. على الرغم من تحقيق السعر لأعلى مستوياته الحالية على الإطلاق (النطاق الأخضر)، بدأ السعر في كسر خط الاتجاه الصعودي المهم على المدى الطويل.

أدى هذا الاختراق إلى قيام السعر بالبحث عن منطقة الدعم المهمة والتي تلتقي بالمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 جلسة المتمثلة بالنطاق الأحمر السفلي بالقرب من مستوى الـ 15000 نقطة. هنا، وجد السعر نقطة دعم ساعدته في تحقيق موجة دفع جديدة، مما ساعد السعر في التغلب مرة أخرى على مستوى الدعم/المقاومة المهم (الذي يمثله النطاق البرتقالي) الذي كان يتمحور حوله لعدة أشهر.

يعد مستوى الدعم والمقاومة هذا مستوى حاسماً بالنسبة لمؤشر DAX40، إذا كان السعر قادراً على الحفاظ على هذا المستوى، فيمكننا أن نشهد دفعة جديدة بحثاً عن مستويات قياسية جديدة. في المقابل، إذا فقد السعر هذا المستوى، فيجب أن يواجه دعمه الرئيسي مرة أخرى، وستفتح خسارة السعر لهذا المستوى الباب لإحداث تغيير في الاتجاه وإجراء تصحيحات أكبر.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - DAX40. الرسم البياني اليومي, النطاق الزمني: 12 أغسطس 2020 - 27 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 27 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 3.6٪

2019: 25.48٪

2018: -18.26٪

2017: 12.51٪

2016: 6.87٪

تحليل مؤشر ستاندرد آتد بورز

إذا ركزنا على الرسم البياني اليومي لمؤشر ستانددر آند بورز، يمكننا أن نرى الانخفاضات التي حدثت هذا الشهر، والتي تسببها التباطؤ في الاقتصاد الناجم عن أزمة الطاقة ومتغير دلتا لفيروس كورونا - فقد السعر الاتجاه الصعودي المهم. المتمثلة بالقناة التي كان السعر يتتبعها بعد تشكيل قاع مزدوج بين شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي والتي تتمثل بالشريط الأحمر في الرسم البياني أدناه.

إن كسر النطاق السفلي للقناة مهم جداً, إذا فشل السعر في استعادة هذه المستويات وتم تأكيد التراجع ، فقد يعاني مؤشر ستاندرد آند بورز من تصحيح كبير، يكون الهدف الرئيسي منه هو عرض هذه القناة المهمة حول النطاق البرتقالي الذي يعمل كمستوى دعم ومقاومة رئيسي.

سيؤدي فقدان هذا المستوى إلى تعريض الهيكل الصعودي الحالي للخطر ويفتح الباب أمام تغيير محتمل في الترند من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي. على الرغم من تأكيد هذا التغيير في الاتجاه، يجب أن يواجه السعر أولاً المتوسط المتحرك المهم لـ 200 جلسة المتمثل باللون الأحمر.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - SP500. الرسم البياني اليومي، النطاق الزمني: 17 أغسطس 2020 - 27 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 27 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 15.05٪

2019: 29.09٪

2018: -5.96٪

2017: 19.08٪

2016: 8.80٪

يمكنك متابعة جميع أخبار السوق المهمة من خلال أداة Premium Analytics الجديدة، المصممة حصرياً لعملاء Admirals! انقر فوق اللافتة أدناه لمعرفة المزيد:

باستخدام حساب Admirals Trade.MT5، يُمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) على مؤشر الداكس 40 ومؤشر IBEX35 ومؤشر ستاندرد آند بورز والعديد من الأدوات الأخرى! تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى استخدام الرافعة المالية. اضغط على اللافتة التالية لفتح حساب اليوم:

معلومات حول المواد التحليلية: