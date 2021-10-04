الدولار الأمريكي يواصل في إظهار قوته لشهر سبتمبر الماضي

تشرين الأول 05, 2021 03:50

كما ناقشنا في تحليلنا السابق لسوق الفوركس، استمر الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي خلال أشهر الصيف بعد ارتفاع بنسبة 2.822٪ في النصف الأول من العام. لم يكن شهر سبتمبر مختلفاً - حيث لم يستمر هذا الاتجاه فقط - ولكن مؤشر الدولار شهد ارتفاعًا قويًا بنسبة 1.73٪، حيث تجاوز سعر المؤشر مستوى الـ 94.00 دولارًا أمريكيًا واستمر الزخم بعد الارتداد صعودًا من مستوى الدعم حول الـ 90.00 دولارًا.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي. النطاق الزمني: 11 يوليو 2019-4 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 4 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

لا يزال التركيز في سوق الفوركس على إجراءات وإعلانات البنك المركزي، حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تقليص برامج التحفيز الحالية من أجل معالجة التضخم المتزايد - الذي تفاقم بسبب أزمة الطاقة.

تحليل اليورو دولار

بعد عام 2020 الإيجابي، فإن 2021 وحتى الآن كان له طعماً مريراً لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فقدت العملة الموحدة 5.17٪ من قيمتها مقابل الدولار بسبب الانتعاش القوي للدولار.

في الوقت الحالي، لا يزال الاتجاه سلبيًا ولا يظهر أي علامات انتعاش على المدى القصير - وخاصة لأن الأسواق تتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض برنامج التحفيز في نوفمبر، وهو ماقد يعطي الدولار دفعة جديدة وقد تزيد من هبوط زوج اليورو دولار.

خلال شهر سبتمبر، انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 2٪ تقريبًا، بعد التأكد من تشكيل قمة ثلاثية باللون الأخضر. وقد أدى هذا الانخفاض إلى قيام السعر بالبحث عن الدعم المهم الذي يمثله النطاق الأحمر السفلي وكسره مؤقتًا. إذا لم يكن السعر قادرًا على استعادة مستوى الدعم المهم هذا، فقد تستمر الحركة الهبوطية إلى مستويات الدعم التالية.

أثارت هذه الحركة الهبوطية أيضًا في تشكيل نموذج ما يسمى بـ "تقاطع الموت" - حيث صنعت تقاطعًا هبوطيًا ثلاثيًا للمتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى (الأبيض والبرتقالي والأحمر)، مما يؤكد التغيير من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهابط، يتم الحفاظ عليها في الوقت الحالي من خلال منحدر هبوطي.

على الرغم من وصول السعر إلى مناطق مشبعة بالبيع التي يمكننا رؤيتها في مؤشر ستوكاستيك، يبدو أن السعر قد يتجه نحو مستوى الدعم التالي إذا لم يتمكن من استعادة الدعم المهم الذي يمثله النطاق الأحمر. في هذه الحالة، قد يكون الهدف هو مستوى 1.14920.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني اليومي لزوج اليورو دولار. النطاق الزمني: 16 يوليو 2019-4 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 4 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020 = + 8،93٪

2019 = -2.21٪

2018 = -4.47٪

2017 = + 14.09٪

2016 = -3.21٪

تحليل الباوند دولار

في زوج الباوند دولار - يمكننا أن نرى كيف ارتفع السعر خلال النصف الأول من العام بنسبة 1.12٪، حيث سجل أعلى مستوياته السنوية في نهاية مايو الماضي - إلا أنه يعاني من انتكاسة قوية أدت إلى ذلك. انخفض السعر ​​من منطقة 1.42 دولار وقام السعر في مواجه المتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة بالقرب من 1.3410 دولار.

كما نرى في الرسم البياني الأسبوعي، بعد أن واجه السعر مرتين مستوى المقاومة المهم المتمثل في الشريط الأخضر الذي ينضم إلى قمة عام 2018 وقمة عام 2021، بدأ السعر في حركة جانبية مع ميل هبوطي تسببت في تراجعه إلى مستوى الدعم والمقاومة المتمثل باللون البرتقالي والذي قاده لمواجهة المتوسط ​​المتحرك الأسبوعي لـ 200 جلسة.

يجب أن نكون منتبهين للغاية لهذا المستوى المهم، كما لو أن السعر أكد أخيراً هذا الاختراق الهابط وفقد متوسط ​​200 جلسة المتمثل باللون الأحمر، قد نجد أنفسنا في حركة هبوطية حادة يمكن تعزيزها من خلال تقاطع هبوطي مع المتوسطات المتحركة على المدى المتوسط ​، وبالتالي فتح الباب أمام تغيير محتمل في الاتجاه من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي، مما يجعل السعر يصل إلى مستوى قريب من مستوى الـ 1.30 دولار.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني الأسبوعي لزوج الباوند دولار. النطاق الزمني: 20 مارس 2016-4 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 4 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020 = + 3.10٪

2019 = + 3.95٪

2018 = -5.54٪

2017 = + 9.43٪

2016 = -16.26٪

تحليل الدولار ين

أخيرًا ، إذا نظرنا إلى الدولار الامريكي مقابل الين الياباني، يمكننا أن نرى كيف حقق الدولار الأمريكي مكاسباً مقابل الين الياباني. كان الين أحد أكبر الخاسرين من ارتفاع الدولار. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فقد الين الياباني 7.78٪ من قيمته، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر عند مستوى الـ 112.08 ين للدولار.

تحرك السعر في نطاق جانبي بين مستوى المقاومة الذي يمثله النطاق الأخضر والمتوسط ​​المتحرك لمدة 18 أسبوعًا باللون الأبيض، ربما تسبب التشبع في الشراء والانحراف السلبي الذي يمكن أن نجده في مؤشر ستوكاستيك خلال شهر سبتمبر في مساعدة زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من التغلب على مستوى المقاومة المهم الذي يمثله النطاق الأخضر السفلي.

يجب أن نكون منتبهين جدًا لتطور السعر في الأسابيع القادمة، لأنه إذا تمكن السعر من الحفاظ على هذا الاختراق، فقد نرى ارتفاعًا صعوديًا يبحث عن النطاق العلوي للقناة الجانبية باللون الأخضر. من ناحية أخرى، إذا فشل السعر في الحفاظ على هذا الارتفاع، فقد نشهد تراجعًا إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 18 أسبوعًا.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني الاسبوعي لزوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني. النطاق الزمني: 27 مارس 2016-4 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 4 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020 = -4.95٪

2019 = -0.88٪

2018 = -2.76٪

2017 = -3.59٪

2016 = -2.85٪

باستخدام Premium Analytics، يمكنك متابعة آخر أخبار السوق وتوقعات الاسواق، بالإضافة إلى العثور على تحاليل فنية لمجموعة من الأدوات المالية! انقر فوق الصورة أدناه لمعرفة المزيد:

علاوة على ذلك, باستخدام حساب Admirals Trade.MT5، يُمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) على زوج EURUSD و زوج GBPUSD و زوج USDJPY والعديد من أزواج عملات الفوركس الأخرى! تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى استخدام الرافعة المالية. اضغط على اللافتة التالية لفتح حساب اليوم:

يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) على EURUSD و GBPUSD و USDJPY والعديد من أزواج عملات الفوركس الأخرى

معلومات حول المواد التحليلية: