Złoto spada poniżej głównej linii wsparcia

Czerwiec 30, 2021 16:29

Jeżeli spojrzymy na rynki akcji i główne indeksy amerykańskie podczas ostatnich kilku sesji, wyłania się obraz, na którym rynek skłania się ku wizji Fedu względem inflacji. Teoretycznie można powiedzieć, że sytuacja jest przejściowa. Analizując konferencję Jerome’a Powella z 17 czerwca, dochodzimy do wniosku, że wychodzenie z luźnej polityki monetarnej nastąpi, jeżeli ożywienie gospodarcze będzie się utrzymywać. Konsensus rynkowy zakłada, że nic takiego nie powinno jednak mieć miejsca przed corocznym sympozjum w Jackson Hole, a to odbędzie się dopiero w sierpniu.

W ostatnim tygodniu mówiliśmy o tym, że pogłoski w sprawie ograniczenia skupu aktywów negatywnie wpłynęły na notowania złota i umocniły dolara amerykańskiego.

Siła waluty USA zagroziła trendowi wzrostowemu na złocie. Jak pamiętamy, zaczęło ono zyskiwać po utworzeniu potrójnego dna w marcu. Właśnie wtedy kruszec rozpoczął trend wzrostowy, doprowadzający do przebicia kanału spadkowego, którym poruszał się od osiągnięcia szczytów. Jeżeli spojrzymy na dzienny wykres, zauważymy, że podczas wczorajszej sesji złoto straciło ważny poziom wsparcia, odpowiadający 61,8% zniesienia Fibonacciego.

Wyłamanie zostało potwierdzone na dzisiejszej sesji, a cena zmierza w kierunku 1750 dolarów za uncję. Po nieudanych próbach wybicia w zeszłym tygodniu, nastąpiło przecięcie 18- i 200-sesyjnej średnich, potwierdzając niedźwiedzią wymowę. Pomimo tego, że stochastyczny oscylator wskazuje poziom wyprzedania, możliwe są dalsze spadki.

Na najbliższych sesjach należy uważnie obserwować, czy złoto powalczy o odzyskanie najbliższych poziomów wsparcia, jeżeli to nie nastąpi, to dalszy spadek powinien doprowadzić do rocznych minimów.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Złoto – wykres dzienny od 2 marca 2020 do 30 czerwca 2021. Utworzono 30 czerwca 2021 o 12:50 Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kształtowanie się ceny w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: 21,86%

2019: 15,45%

2018: -3,22%

2017: 12,75%

2016: 10,12%

