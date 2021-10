Co się dzieje z ceną srebra?

Październik 01, 2021 16:23

Po wybuchu pandemii zarówno złoto, jak i srebro doświadczyły silnej hossy spowodowanej niepewnością na rynkach finansowych. Niepewność ta spowodowała, że złoto przekroczyło poziom 2000 USD za uncję, podczas gdy srebro osiągnęło poziom bliski 30 USD. Jednak od tego czasu oba metale szlachetne przeżywają silną konsolidację, doprowadzając cenę srebra do ustanowienia silnego i szerokiego zakresu bocznego, jak możemy zobaczyć na wykresie dziennym poniżej.

Zarówno rynek złota, jak i srebra są ściśle kontrolowane przez tak zwane banki złota. Banki te ustalają ceny poprzez możliwość tworzenia srebra i złota na papierze, w podobny sposób, w jaki prywatne banki tworzą pieniądze poprzez depozyty i rezerwy płynności. Ten scenariusz może jednak ulec radykalnej zmianie po zbliżającym się w styczniu 2022 roku planowanym wprowadzeniu porozumień Bazylea III.

Reforma ta spowoduje, że złoto w formie materialnej będzie klasyfikowane jako aktywo o zerowym ryzyku, podczas gdy złoto papierowe nie będzie posiadało takiej klasyfikacji. Oznacza to, że banki pracujące z tego typu produktami będą musiały zwiększyć swoje dodatkowe rezerwy, zwiększając tym samym popyt na tego typu aktywa, co może doprowadzić do gwałtownego wzrostu zmienności tych produktów, podnosząc zarówno cenę złota, jak i srebra spot.

Jeśli skupimy się na srebrze, w ciągu ostatnich kilku tygodni możemy zaobserwować, że cena podążała w niedźwiedzim kanale, co doprowadziło do chwilowego przełamania w dół ważnego poziomu wsparcia reprezentowanego przez czerwoną wstęgę. Nie możemy zapominać, że srebro, oprócz tego, że jest metalem szlachetnym, jest również wykorzystywane do celów przemysłowych ze względu na wysoką przewodność, więc kryzys w półprzewodnikach i produkcji mikrochipów może negatywnie wpływać na cenę. Jednak w miarę powrotu normalności do tego sektora w ciągu najbliższego roku, popyt na srebro do tego typu zastosowań może się stopniowo odbudowywać.

Cena znajduje się w punkcie krytycznym, ponieważ utrata tego ważnego poziomu wsparcia może otworzyć drzwi do dalszego cofania się w poszukiwaniu kolejnych poziomów wsparcia na 19,655 USD i 18,847 USD za uncję; choć prawdą jest, że jeśli wspomniane prognozy się spełnią, może to być dobry punkt do rozważenia pozycji długich.

Z drugiej strony, aby cena mogła doświadczyć impulsu wzrostowego w krótkim terminie, ważne jest, aby była w stanie utrzymać swoje obecne poziomy, chociaż tak długo jak nie przełamie swojego ważnego niedźwiedziego kanału, nie możemy oczekiwać dużych wzrostów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Srebro, wykres dzienny. Zakres dat: 8 lipca 2019 - 1 października 2021. Data sporządzenia: 1 października 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu srebra w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +47.66%

2019: +15.20%

2018: -8.57%

2017: +6.34%

2016: +15.08%

