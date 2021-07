Mieszany odczyt ZEW dla Niemiec

Lipiec 06, 2021 16:28

W czerwcu zwróciliśmy uwagę na pozytywne dane IFO z Niemiec. Na dzisiejszej sesji poznaliśmy kolejne ważne dane dla Niemiec - indeks instytutu ZEW, odnoszący się do nastrojów inwestorów i obecnej sytuacji.

Dane są publikowane przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką i pokazują nastroje niemieckich inwestorów instytucjonalnych na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 350 instytucji finansowych i analityków. Ocenie podlegają oczekiwania co do kolejnych sześciu miesięcy, jak i obecna sytuacja.

Interpretacja tego wskaźnika jest bardzo prosta, wartość powyżej zera oznacza optymizm, a poniżej zera pesymizm.

Obecna publikacja pokazuje pewien rozdźwięk pomiędzy obecną sytuacją a oczekiwaniami. Jeżeli chodzi o postrzeganie obecnej sytuacji, nie tylko dostaliśmy odczyt plusowy po raz pierwszy od 2 lat, ale przewyższył on także oczekiwania analityków: 21,9 vs 5 punktów.

Z drugiej strony oczekiwania co do kolejnych 6 miesięcy spadły do 63,3 punktów w porównaniu do oczekiwanych 75,2 i 79,8 w poprzednim miesiącu.

Powyższe dane w połączeniu z pozytywnym odczytem IFO, o którym pisaliśmy poprzednio, pokazują, że inwestorzy stawiają raczej na odreagowanie niemieckiej gospodarki i stawiają na pozytywny rozwój wydarzeń w kolejnych miesiącach.

W odniesieniu do ogólnie dobrych danych, wykres DAX30 o interwale H4 pokazuje, że indeks w ciągu ostatnich sesji stoi w miejscu.

Technicznie mamy do czynienia z konsolidacją, która nastąpiła po osiągnięciu nowego szczytu 14 czerwca. Doszło wtedy do chwilowego przebicia w dół 200-sesyjnej średniej, ale indeks odzyskał ten poziom dość szybko.

W tej chwili DAX30 ma do pokonania dwa ważne poziomy oporu, krótkoterminową linię trendu spadkowego oraz opór wypadający w pobliżu 15700 punktów. Wyjście ponad te poziomy powinno zapewnić walkę o nowe szczyty. Jeżeli dojdzie do kolejnej utraty 200-sesyjnej średniej, korekta może nabrać tempa, kolejny ważny poziom wsparcia zaznaczono grubym czerwonym pasmem na wykresie.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. DAX30 – wykres H4 14 maja 2021 do 6 lipca 2021. Utworzono 6 lipca 2021 o 13:05 CEST. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kształtowanie się ceny w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

