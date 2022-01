GBPUSD kontynuuje rajd, a inflacja w USA zbliża się do 40-letniego maksimum

Styczeń 13, 2022 13:57

W ciągu ostatnich kilku tygodni wiele pisaliśmy o tym, jak Rezerwa Federalna może działać w najbliższych miesiącach w celu walki z rosnącą inflacją.

Wczoraj amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics) opublikowało jeden z kluczowych mierników inflacji - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) - za grudzień. CPI wzrósł o 0,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca i aż o 7% w ciągu 12 miesięcy poprzedzających grudzień. Był to największy wzrost CPI w ujęciu rocznym od 1982 roku.

Jednak pomimo najwyższego poziomu od prawie czterech dekad, dane te były zgodne z oczekiwaniami i dlatego zostały już uwzględnione w cenach wielu aktywów.

W rzeczywistości Wall Street odetchnęła z ulgą, że ostatnie odczyty nie były jeszcze wyższe niż oczekiwano. Wiele akcji wzrosło, a główne amerykańskie indeksy zakończyły sesję z umiarkowanymi zyskami.

Wcześniej spekulowano, że gdyby dane o inflacji znacznie rozminęły się z oczekiwaniami, Rezerwa Federalna mogłaby zostać zmuszona do szybszego działania i podniesienia stóp procentowych wcześniej niż zakładano. W obecnej sytuacji, biorąc pod uwagę wczorajsze dane, rosną oczekiwania, że Fed zacznie podnosić stopy w marcu.

W reakcji na odczyty, indeks dolara amerykańskiego - który mierzy kurs dolara w stosunku do sześciu konkurencyjnych walut - spadł o 0,6%, zamykając się na najniższym poziomie od połowy listopada, i w czwartek rano nadal spadał.

Z drugiej strony, funt szterling nadal zyskiwał na wartości, ponieważ inwestorzy wierzą, że brytyjska gospodarka może przetrwać skutkujący Omikronem wzrost liczby przypadków Covid-19, a Bank Anglii (BoE) może ponownie podnieść stopy procentowe na następnym posiedzeniu w lutym.

Od czasu osiągnięcia 12-miesięcznych minimów w grudniu, GBPUSD wzrósł o prawie 6%, a trend wzrostowy został zapoczątkowany przez BoE, który w grudniu podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od ponad trzech lat.

W czwartek rano para walutowa GBPUSD kontynuowała wzrosty przez trzeci dzień z rzędu, osiągając najwyższy poziom od 29 października. Jednakże, należy zauważyć, że wskaźnik RSI zbliżył się do terytorium wykupienia, co oznacza, że byki powinny pozostać ostrożne wobec potencjalnego odreagowania.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD, wykres dzienny. Zakres dat: 24 maja 2021 - 13 stycznia 2022. Data sporządzenia: 13 stycznia 2022. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD, wykres tygodniowy. Zakres dat: 19 lipca 2015 - 13 stycznia 2022. Data sporządzenia: 13 stycznia 2022. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

