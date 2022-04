Zamówienia na dobra trwałe w USA, wysoka inflacja i silny dolar

Najważniejszym odczytem dzisiejszego dnia będzie pomiar aktywności przemysłowej w Stanach Zjednoczonych.

Dobra trwałe to przedmioty, których żywotność przekracza trzy miesiące, takie jak sprzęt komputerowy czy pojazdy. Odczyt ten jest istotnym wskaźnikiem mówiącym o kondycji amerykańskiej ekonomii i obejmuje sektory maszyn, technologii, produkcji i transportu.

Oczekuje się, że w ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik ten spadł z 2,2% w lutym do 1% w marcu, na co wpływ miały wyższe ceny w łańcuchach dostaw towarów i surowców.

W momencie pisania tego tekstu nastroje na rynkach są ostrożne w odniesieniu do inflacji i widać wrażliwość na wszelkie oznaki recesji w USA. Jeżeli aktywność przemysłowa zwolni i zamówienia na dobra trwałe okażą się gorsze od oczekiwań, inwestorzy mogą zacząć wyprzedawać USD i przenieść się do innego bezpiecznego aktywa, na przykład złota. Jeżeli jednak odczyt pobije oczekiwania, USD otrzyma dodatkowe wsparcie, a obawy o recesję w Stanach zostaną chwilowo oddalone.

Jeżeli chodzi o wynik dzisiejszego odczytu dotyczącego dóbr trwałych, możemy znaleźć argumenty zarówno za jego wzmocnieniem, jak i osłabieniem. Na zamówienia na dobra trwałego użytku w marcu mogły negatywnie wpłynąć wysokie ceny ropy naftowej, które spowodowały wzrost cen towarów. Łańcuchy dostaw towarów pozostają pod presją obaw związanych z niedoborami po stronie podaży wywołanymi trwającym już trzeci miesiąc konfliktem na Ukrainie.

Jednak sektor zatrudnienia w USA jest wciąż silny, możliwe zatem jest, że przełoży się to na nastroje inwestycyjne związane z dobrami trwałymi, nawet jeśli zdrożały one ze względu na inflację.

Światowe ceny ropy odczuwają już presję spadkową w związku z lockdownami COVID-19 w Chinach. Oczekuje się, że popyt na paliwa gwałtownie spadnie, gdy sektor produkcyjny spowolni lub zatrzyma się na wiele tygodni, a nawet miesięcy. Lockdowny w Chinach nie mają wpływu na marcowy odczyt dóbr trwałych, ponieważ zaczęły się w tym miesiącu, ale warto pamiętać o tym czynniku w kontekście kwietniowego raportu.

Swoje raporty finansowe mają dziś opublikować niektóre spółki o dużej kapitalizacji: Microsoft Corp, Alphabet A i Alphabet C, Visa Inc, Pepsico Inc i Novartis AG.

