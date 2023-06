Umocnienie jena przed spotkaniem japońskich władz finansowych

Maj 30, 2023 13:37

Japońskie Ministerstwo Finansów ogłosiło, że urzędnicy ministerstwa spotkają się z członkami Banku Japonii (BoJ) i Agencji Usług Finansowych w celu omówienia międzynarodowych rynków finansowych. Źródła medialne sugerują, że briefing po spotkaniu może zawierać pewne ostrzeżenia dotyczące spekulacyjnych ruchów przeciwko jenowi japońskiemu.

Należy zauważyć, że japońska waluta umocniła się, gdy informacje o nadchodzącym spotkaniu znalazły się na nagłówkach wiadomości finansowych. Od piątku japoński jen oscyluje wokół sześciomiesięcznego minimum.

Gubernator BoJ Kazuo Ueda powtórzył, że bank centralny „będzie cierpliwie utrzymywał łagodną politykę pieniężną, ponieważ do stabilnej inflacji na poziomie 2% jest jeszcze daleko”. Ueda zauważył również, że BoJ będzie kontynuował operacje skupu obligacji.

IMF: Gospodarka USA wzrośnie o 1,7% w 2023 r.

W raporcie opublikowanym przez IMF stwierdzono, że gospodarka USA wzrośnie o 1,7% w 2023 roku i o 1,0% w 2024 roku. Ekonomości IMF zasugerowali, że pomimo przewidywanego spadku inflacji cen konsumpcyjnych w tym roku, inflacja pozostanie powyżej celu Fed na poziomie 2% do przyszłego roku.

Dyrektor zarządzająca IMF Kristalina Georgieva powiedziała: „Inflacja wciąż jest wysoka, PCE mówi nam, że przed nami wciąż stoją wyzwania... Szczerze mówiąc, musimy nadal śledzić dane, aby wiedzieć ile jeszcze potrzeba, aby sprowadzić inflację do celu”. Szef IMF ostrzegał, że „niezrealizowane straty z tytułu posiadania papierów wartościowych o długim terminie zapadalności wzrosną zarówno w bankach, jak i instytucjach pozabankowych, a koszty nowego finansowania zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw mogą stać się nie do opanowania. Takie zaostrzenie warunków finansowych może spowodować wzrost liczby bankructw [i] pogorszyć jakość kredytów”.

Credit Suisse aktualizuje swoją prognozę stóp procentowych BoE

Ponieważ inflacja w Wielkiej Brytanii nieoczekiwanie wzrosła w poprzednim miesiącu, ekonomiści Credit Suisse zweryfikowali i zaktualizowali swoją prognozę końcowej stopy procentowej Banku Anglii (BoE). Jak zasugerowali w nocie do inwestorów, „podnieśliśmy naszą prognozę końcowej stopy procentowej BoE z 4,75% do 5,0%. Obecnie spodziewamy się jeszcze dwóch podwyżek stóp o 25 p.b. ze strony BoE (w czerwcu i sierpniu), w porównaniu z jedną podwyżką wcześniej, oraz braku obniżek stóp w 2023 roku. Wynika to z pozytywnego zaskoczenia inflacją w Wielkiej Brytanii”.

Analitycy Credit Suisse stwierdzili również: „oczekujemy jednak, że BoE podniesie stopy procentowe do poziomu niższego niż wycena rynkowa (która zakłada szczytowe stopy na poziomie 5,4%). Spodziewamy się, że inflacja zasadnicza będzie nadal spadać, a część siły inflacji bazowej odwróci się w nadchodzących danych. Spodziewamy się również łagodnej recesji, która powinna pozwolić BoE na przerwę w sierpniu”.

Bank of America: Podwyżka stóp procentowych Fed w czerwcu jest możliwa

Analitycy Bank of America zasugerowali, że czerwcowa podwyżka stóp procentowych przez Fed jest możliwa. W nocie BoA stwierdzono, że „muszą zostać spełnione trzy warunki, aby Fed mógł podnieść stopy procentowe. Po pierwsze, publikacja mocnych danych ekonomicznych, po drugie, mocne raporty ekonomiczne, a po trzecie, stłumione napięcia w bankach regionalnych”.

Według analityków rynkowych inflacja pozostaje zbyt uporczywa, aby Fed mógł zobowiązać się do przedłużającej się przerwy w podwyżkach stóp procentowych, dodając, że jeśli amerykański bank centralny zdecyduje się zrezygnować z podwyżki stóp w czerwcu, możliwość podwyżki w lipcu nadal będzie możliwa.

Perspektywy Nomury dla stóp procentowych EBC i BoE

Ekonomiści Nomury zasugerowali w raporcie, że zarządy Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Banku Anglii stały się bardziej zależne od danych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jeśli chodzi o dostosowanie ich polityki pieniężnej.

W raporcie możemy przeczytać: „Słabsze dane i ostatnie mniej jastrzębie komentarze doprowadziły do zmiany nastawienia EBC w maju i spodziewamy się jeszcze dwóch podwyżek o 25 pb, aby osiągnąć szczyt na poziomie 3,75% do lipca. Po ostatnim odczycie inflacji zmieniliśmy naszą prognozę i obecnie widzimy, że BoE podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych na każdym z trzech kolejnych posiedzeń. Prognozujemy zatem szczytowe stopy na poziomie 3,75% dla EBC i 5,25% dla BoE. Zakładamy obniżki stóp przez oba banki centralne nieco ponad rok po ostatniej podwyżce (na poziomie 2,75% dla EBC i 4% dla BoE)”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.