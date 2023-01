Spadek CPI w UK, sprzedaż detaliczna w UK i USA

Styczeń 18, 2023 13:55

Akcje w regionie Azji i Pacyfiku wzrosły, chociaż Bank Japonii (BoJ) ogłosił decyzję o niezmienianiu swojej polityki kontroli krzywej dochodowości. Na konferencji prasowej gubernator BoJ Haruhiko Kuroda powiedział, że „nie minęło wiele czasu od momentu, gdy w grudniu podjęliśmy decyzję o naszych działaniach. Prawdopodobnie minie jeszcze trochę czasu, zanim działania te zaczną wywierać wpływ na rynek”. Zgodnie z oczekiwaniami BoJ pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Morgan Stanley: chiński rynek akcji może być jednym z najlepiej prosperujących w 2023 r.

Według raportu Morgan Stanley, chiński rynek akcji prawdopodobnie wyjdzie na prowadzenie w 2023 roku. Ekonomiści Morgan Stanley sugerują, że indeks MSCI China może osiągnąć poziom 80, a indeks Hang Seng może wzrosnąć do 24 500 do końca 2023 roku. Oznaczałoby to około 15% wzrost w stosunku do tego, gdzie rynek jest obecnie notowany.

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii w grudniu spada do 10,5%

Raport opublikowany przez Office for National Statistics (ONS) pokazał, że brytyjska inflacja konsumencka (CPI) spadła w grudniu do 10,5% w ujęciu rocznym ze względu na spadek cen paliw i odzieży. Komentując raport o inflacji, ekonomiści ONS zauważyli: „chociaż widzieliśmy drugie z rzędu złagodzenie, to jest to dość skromny spadek, a inflacja nadal jest na bardzo wysokim poziomie, przy ogólnym silnym wzroście cen”.

W środę rano para walutowa GBP/USD odświeżyła pięciotygodniowe maksimum i znalazła się na poziomie 1,2320.

Dane o sprzedaży detalicznej w USA

US Census Bureau opublikuje jeszcze dziś dane dotyczące sprzedaży detalicznej w grudniu. Ekonomiści sugerują, że raport pokaże spadek o 0,8% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Należy zauważyć, że sprzedaż detaliczna w USA w listopadzie 2022 roku spadła o 0,6%, w ujęciu miesięcznym.

Jeśli dane o sprzedaży detalicznej w USA w grudniu pokryją się z oczekiwaniami rynku, dolar amerykański może otrzymać impuls wzrostowy. Z kolei dalszy spadek sprzedaży detalicznej mógłby zaszkodzić amerykańskiej walucie, która w ostatnich siedmiu dniach osłabiła się m.in. do euro i funta.

Zaledwie dwadzieścia dni temu (26 grudnia), badanie Mastercard ServicePlus wykazało, że sprzedaż detaliczna (z wyłączeniem samochodów) wzrosła o 7,6%, w ujęciu rocznym, w ostatnim sezonie świątecznym, trwającym od 1 listopada do 24 grudnia. Słabe dane dotyczące sprzedaży mogą wywołać spekulacje na temat kolejnej podwyżki stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną, która stara się zacieśniać politykę monetarną i kontrolować inflację cen konsumpcyjnych.

Prognozowany wzrost sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w grudniu

W piątek przyjdzie kolej na brytyjski ONS, który opublikuje raport dotyczący sprzedaży detalicznej w grudniu. Niektórzy ekonomiści sugerują, że dane dotyczące sprzedaży detalicznej pojawią się na poziomie -4,2% i +0,4% odpowiednio w ujęciu rocznym i miesięcznym

Raport opublikowany tydzień temu przez British Retail Consortium (BRC) i firmę księgową KPMG wywołał mieszane uczucia, ponieważ pokazał, że sprzedaż detaliczna skoczyła w grudniu o 6,9% w ujęciu rocznym, ale była napędzana głównie przez wzrost cen.

Wysokie ceny są problemem, ponieważ koszty życia obciążają budżet brytyjskich konsumentów. Bank Anglii jest na dobrej drodze do kolejnego zacieśnienia polityki monetarnej poprzez podniesienie stóp procentowych.

Ludowy Bank Chin i decyzja w sprawie stóp procentowych

Tuż przed rozpoczęciem obchodów Chińskiego Nowego Roku Ludowy Bank Chin (PBoC) ogłosi w piątek 20 stycznia swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści prognozują, że bank centralny utrzyma koszty pożyczek na niezmienionym poziomie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.