Handel bahtem tajskim: co warto wiedzieć

Listopad 20, 2023 14:35

Tajlandia słynie z bogatej kultury, pięknych plaż i smacznej kuchni. Królestwo Tajlandii, historycznie znane jako Syjam, jest jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych na świecie, przyciągającym turystów z Ameryki, Europy i reszty Azji.

Dodatkowo Tajlandia jest drugą co do wielkości gospodarką w Azji Południowo-Wschodniej po Indonezji. W miarę jak gospodarka kraju przyciąga zagranicznych inwestorów, baht tajski, lokalna waluta, ugruntował się w handlu na Forex.

W artykule podzielimy się kilkoma cennymi spostrzeżeniami dotyczącymi handlu bahtem tajskim (THB) i tego, jak gospodarka Tajlandii radziła sobie w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Gospodarka Tajlandii: Wyniki i prognozy

Z populacją liczącą prawie 70 milionów ludzi, Tajlandia jest jedną z głównych gospodarek w regionie i dziewiątą co do wielkości w Azji. Gospodarka Tajlandii opiera się na eksporcie, który stanowi 58% produktu krajowego brutto (PKB) kraju.

Raport opublikowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) pokazał, że jego analitycy wierzą w potencjał gospodarczy Tajlandii, podnosząc swoje prognozy na 2024 rok. Badanie IMF sugeruje, że gospodarka Tajlandii wzrośnie o 2,7% w tym roku i 3,6% w przyszłym roku, w wysoce niepewnym otoczeniu globalnym. Ekonomiści IMF stwierdzili, że poprawa popytu zewnętrznego i utrzymujący się solidny wzrost konsumpcji prywatnej pomogły tajskiej gospodarce i oczekują, że wpływ ten znajdzie odzwierciedlenie we wzroście PKB w przyszłym roku.

Raport Banku Światowego opublikowany w październiku nie brzmiał optymistycznie co do przyszłości tajskiej gospodarki. Analitycy Banku Światowego obniżyli swoje prognozy na lata 2023 i 2024, powołując się na słabnący globalny popyt, który może zaszkodzić eksportowi. W raporcie zauważono, że gospodarka Tajlandii prawdopodobnie wzrośnie o 3,4% w tym roku i 3,5% w 2024 r., przy czym oba wskaźniki są niższe niż te ogłoszone przez Bank Światowy w kwietniu. Towarzyszący mu raport sugerował, że „region Azji Wschodniej i Pacyfiku będzie najszybciej rozwijającym się i najbardziej dynamicznym z głównych regionów świata w 2023 r., chociaż przewiduje się, że wzrost będzie umiarkowany wraz z wolniejszym wzrostem Chin”.

Dane dotyczące wzrostu PKB nie były jedyną kwestią poruszoną przez Bank Światowy. Główny ekonomista Banku Światowego na Azję Wschodnią i Pacyfik, Aaditya Mattoo, powiedział dziennikarzom, że „kraj i region rozwinęły się dzięki otwartości na handel, inwestycje i produkcję, ale w usługach pozostaje znacznie bardziej niechętny do reform. Potrzebujemy reformy, aby wykorzystać technologię i upewnić się, że wszyscy odniosą korzyści”.

Baht tajski (THB) i Bank Tajlandii

Bank Tajlandii (BOT) jest bankiem centralnym kraju. Bank centralny Tajlandii rozpoczął swoją działalność w grudniu 1942 roku. Według strony internetowej BOT, jego główną rolą jest „zapewnienie uporządkowanych krajowych warunków makroekonomicznych i finansowych w celu wspierania stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego tajskiej gospodarki”. BOT formułuje i wdraża politykę pieniężną, emituje tajskiego bahta, nadzoruje instytucje bankowe i dąży do zachowania stabilności finansowej.

Tajski baht (THB) jest oficjalną walutą kraju, emitowaną przez BOT. Historia bahta rozpoczęła się na początku XX wieku i była burzliwa. Waluta Tajlandii była dwukrotnie (1956-1973 i 1984-1997) powiązana z dolarem amerykańskim. W lipcu 1997 r. baht tajski został wycofany z obiegu, co spowodowało załamanie wartości waluty, gdy azjatycki kryzys finansowy zaczął wywierać wpływ na regionalne gospodarki. Ludzie, którzy zaciągnęli pożyczki w dolarach amerykańskich, stanęli w obliczu poważnych problemów, ponieważ posiadali przychody w bahtach, przez co nie byli w stanie obsługiwać swoich długów, a wiele firm zbankrutowało.

Od tego czasu wiele się jednak zmieniło, ponieważ tajska gospodarka jest jedną z najsilniejszych w regionie, a jej celem jest osiągnięcie statusu gospodarki rozwiniętej do 2037 roku. Według badania przeprowadzonego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), tajski baht jest 22. najczęściej wymienianą walutą na świecie.

Baht traci na wartości, BOT prawdopodobnie wstrzyma podwyżki stóp procentowych

27 września 2023 r. BOT zaskoczył inwestorów i ekonomistów podnosząc stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Ostatnia podwyżka była ósmą z rzędu i doprowadziła stopy procentowe do 10-letniego maksimum.

Asystent prezesa banku centralnego, Piti Disyatat, powiedział Agencji Reutera, że osłabienie bahta nie było powodem podwyżki stóp procentowych, podkreślając, że waluta porusza się zgodnie z regionalnymi odpowiednikami, które znajdują się pod presją silnego dolara amerykańskiego. Należy zauważyć, że tajski baht stracił w tym roku 5% swojej wartości w stosunku do amerykańskiego odpowiednika.

Analitycy rynkowi pracujący dla BM Intelligence Group (BMI) zasugerowali, że ostatnia podwyżka stóp procentowych oznacza koniec obecnego cyklu zacieśniania. Ekonomiści Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) wydają się zgadzać, zauważając, że niespodziewana podwyżka może być jedynie uderzeniem wyprzedzającym w potencjalną presję inflacyjną w przyszłości, dodając, że nie przewidują żadnego nowego ruchu zacieśniającego politykę pieniężną przez BOT.

Innym czynnikiem, który może odegrać rolę w decyzjach BOT dotyczących polityki pieniężnej, będą niskie dane o inflacji w ostatnim miesiącu. Badanie wykazało, że inflacja zasadnicza wyniosła w październiku -0,31% w ujęciu rok do roku. Była to pierwsza ujemna stopa odnotowana od sierpnia 2021 r., co zaskoczyło analityków, którzy spodziewali się inflacji na poziomie 0%. Komentując dane, przedstawiciele rządu przyznali, że pojawiły się złe oznaki uzasadniające wprowadzenie pakietu bodźców gospodarczych.

Tajlandzki pakiet stymulacyjny

Pakiet stymulacyjny był tematem rozmów i debat w Tajlandii, gdy rząd przeznaczył 14 miliardów dolarów w gotówce na ożywienie gospodarki. Niektórzy ekonomiści i byli bankierzy centralni ostrzegają, że wydatki te mogą wywołać wzrost inflacji i zwiększyć deficyt fiskalny. Prawie 50 milionów ludzi otrzymałoby 280 dolarów w cyfrowym portfelu w maju 2024 roku, jeśli plan zostałby zrealizowany.

Gdy premier Srettha Thavisin ogłosił swoje zamiary, akcje sprzedawców detalicznych wzrosły, podczas gdy obligacje i waluty spadły, ponieważ analitycy rynkowi wyrazili swoje obawy dotyczące wpływu pakietu na gospodarkę.

Zarządzanie ryzykiem podczas handlu bahtem tajskim

Dolar amerykański w stosunku do tajskiego bahta (USD/THB) to prawdopodobnie najpopularniejsza para walutowa z bahtem. Jeżeli chcesz dodać USD/TBH do swojego portfela handlowego, najlepiej byłoby poświęcić trochę czasu na poszerzenie swojej wiedzy handlowej na temat tego aktywa.

Zwłaszcza początkujący inwestorzy powinni skupić się na podstawach handlu, a następnie doskonalić swoje umiejętności. Brokerzy oferują szeroką gamę materiałów edukacyjnych, w tym webinary, artykuły, poradniki itp., które są cennym źródłem informacji i spostrzeżeń. Znajomość podstaw może pomóc początkującym traderom w budowaniu strategii i wejściu w świat handlu z mniejszym ryzykiem utraty środków.

Mówiąc o możliwości utraty środków, doświadczeni traderzy podkreślają, jak ważne jest korzystanie z narzędzi do zarządzania ryzykiem handlowym. Początkujący inwestorzy powinni korzystać z takich narzędzi, jak zlecenie stop-loss, aby ograniczyć ryzyko rynkowe.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.